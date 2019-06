Høitomt fikser torsdagskvelden på Klosterskogen

Eirik Høitomt er en aktuell mann i V65-omgangen på Klosterskogen. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

En svært innholdsrik torsdag venter for vi som elsker å spille på trav og galopp. Lindesberg er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20, før vi tar turen til Bergen kl.13.40. I Bergen denne torsdagen blir det både V5 + V4. Bro Park står for galoppen, og også her blir det både V5 + V4, men da med start kl.18.00.Klosterskogen knaller så til med en herlig V65-omgang kl.18.55, før Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.

Det var ikke den enkleste jobben å finne en banker på Klosterskogen. Til slutt falt vi ned på en hest som defintivt har toppformen inne. Normalt sett blåser han rundt dagens motstand, men han tåler neppe en galopp. Dagnes beste objekt kan være å finne allerede i V65-innledningen!

Sjekk ut følgende:

V65-5: 12 Drivjerven er overlegen dagens konkurrenter på ren fart. Hvis noen hadde sagt til meg for et år siden at jeg skulle bankerspille 12 Drivjerven - fra tolvtespor - på mellomdistanse, så hadde jeg fått meg en god latter. Drivjerven har nemlig utviklet seg ekstremt mye og her har treneren gjort en veldig god jobb. Drivjerven har aldri noen gang gått til mål på måten han gjør for tiden. I tillegg virker 5-åringen å være i knallform. Eirik Høitomt er igjen god kusk i kveld og det er viktig! Dette er nemlig ikke den letteste hesten å kjøre. Fra tolvtespor er det alltid en risiko, men etter å ha sjekket konkurrentene tror jeg Drivjerven har seg selv som sin verste fiende. Han svarte ut gode Frøyu Birk sist og sto inn på en sterk måte. All in i alle spilleformer!

V65-1: 3 Nico Lane. V65-innledningen er et uggent løp. Det er nemlig ingen stjerner som skal hente tillegg her. Enten er de for dårlig eller rett og slett svært formløse. Derfor kan jeg se for meg en strekhest innlede dagen. Og det er Nico Lane jeg vil trekke frem. Dette er en hest som alltid går jevne og fine løp. Det som er spennende i forkant av dagens løp, er at hesten årsdebuterte nå sist. Det etter å ha hatt en pause siden 28. desember. Innsatsen på Jarlsberg var nemlig fin til femteplassen. Det gikk på 11-tallet den sist 500-meteren og Nico Lane fullførte fint. Normalt er hesten bedre i kveld og med Dag Sveinung Dalen som kusk er dette min frekke tipsener.

6 S.J.'s All In All har stått i tolvtespor to ganger på rad. Tredje sist møtte hoppa på for gode hester. Formen er tvilsom, men dette er en god traver i bunn og grunn. Passes litt da hun har en finere oppgave enn på en god stund her.

V65-2: 3 Arverud B.E.T årsdebuterte i Sverige for to uker siden. Tror du ikke hesten rekordforbedret seg med hele 4,7 sekunder da? En svært hyggelig innsats. Hesten hadde ikke masse krefter spart ved målgang, men farten hoppa viste fra start og at hun faktisk vant løpet, det var gledelig. Det virker som en fartsfyllt traver og jeg tror hun kan være tidlig å finne i tet her. Derfra skal dette være favoritten i løpet.

6 Nume Bris. Ernst-Petter Knutsen har virkelig en fin traver her. De siste to seirene har vært komfortable, og det har virket som nevnte Knutsen har hatt mer å kjøre med over mållinjen. Slike inntrykk er veldig gledelig å se, for da skuffer hestene sjeldent neste gang. Tapte mot gode Hesby Vilter tredje sist, men det gikk fort ned oppløpet da!

8 Birk Faks blir den tredje og siste hesten jeg tar med på forslagene. Rapportene er fine og hesten har mer inne enn visst hittil!

V65-3: 6 Sajama har jeg varslet om tidligere, uten hell. Jeg synes dog at dette skal være en fin hest i et løp som dette. I tillegg så viste hoppa nå sist på Bjerke at formen fortsatt er veldig fin. Både tredje sist og nå sist så har hun gjort gode løp, men det har vært for dårlig tempo underveis til at hun skulle vinne. Sist henter hun lengder på gode Hanke Schermer. Motstanden er ikke veldig avskrekkende. Med klaff kan Sven Olav Weberg ha en vinner her.

10 Cici Moseby fikk perfekt åpning på Bjerke nest sist. Ja, dette var et V75-løp, men jeg må innrømme at jeg trodde hesten skulle gå noe mer da åpningen kom. Nå sist på Biri gjorde hesten det bedre, men jeg har ikke blitt solgt enda. Kun en av flere her.

V65-4: 5 Awalkinthepark blir mitt førstevalg i den fjerde avdelingen. Revenue-sønnen viste tidlig tegn på kapasitet i karrieren. Han ble blant annet nummer to bak meget gode Royal Baby i løpsdebuten. Siden august i fjor har det ikke vært mye å se til hesten, men nå virker det endelig ut til å løsne. Awalkinthepark har nemlig gjort to starter etter den lang pausen, og nå sist spurter hesten virkelig positivt via drøye spor i den siste svingen. Må regnes veldig tidlig i kveldens løp.

7 Logical Ilchi var og meget positiv sist. Satt fast i det lengste, og når åpningen kom spurtet vallaken strålende. I dag er det Eirik Høitomt opp som kusk. Må med på alt.

Dette kan være en frekk lås!

V65-6: 8 Moe Tyr er feltets best på ren kapasitet og den jeg tror aller mest på i avslutningen. Min først tanke var at kusken satser fra start og kjører seg tidlig til tet. Men Moe Tyr er vrien til tider. Det er ikke den enkleste hesten å kjøre, og skal det laddes fra åttendesporet på Klosterskogen så kan det helt klart ende i galopp. Uansett hvordan opplegget blir for Moe Tyr så skal sjansene være fine mot dagens motstand. Innsatsen sist var meget god i en V75-finale på Bjerke. Sporet gjorde at jeg ikke spilte hesten banker.

Skulle det bli galopp for Moe Tyr er det fint å ha 11 Finset Yr på bongen. Dette er virkelig en flott traver. Årets to innsatser (seire ved begge tilfeller) har vært av beste merke.

To hester bør rekke langt i avslutningen. 1 Frøyu Pelle står nydelig til og elsker distansen. Det er nest hest på bongen.