Høitomt i hovedrollen på Klosterskogen

Kjempen og Eirik Høitomt blir store favoritter i V65-3 på Klosterskogen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag står foran oss og spillemessig er det jackpotomgangen i V65-spillet på Øvrevoll som lokker mest. I tillegg er det lunsj både i Sverige og Norge. Først ut er Ørebro med V4-lunsj, mens Drammen byr på V5-lunsj her hjemme med spillestopp kl 13.40. I tillegg til V65-løpene på Øvrevoll, er det også V65-omgang på Klosterskogen travbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men nå skal det handle om kveldens V65-omgang og det skal ikke minst handle om ustoppelige Eirik Høitomt som både kusker min V65-banker og min DD-banker.

Flott oppgave for Kjempen

Geir Kihle-trente Kjempen hadde en fantasisk fjorårssesong med 8 seire på 17 starter og hele 354 815 kr innkjørt. Seirene har naturligvis ikke kommet like tett i år, all den tid motstanden har vært mye bedre. Men to seire er det blitt på 14 starter og over 150 000 kr er sprunget inn. I kveld kommer hesten ut i et tidsløp og det er kun seks hester bak startbilen. Grunnlagsmessig står sjuåringen perfekt inne i løpet og formen er strålende for tiden. Det er ned en klasse motstandsmessig og selv om nestfavoritten 2 Tyri Loke er en bra hest, skal dette være topp sjanse for Kihle-traveren. Jeg bankerspiller 6 Kjempen i V65-3.

Mer Høitomt i DD

Eirik Høitomt er bra forspent med vinnersjanser i kveld og også i V65-6/DD-2/V5-3 sitter han opp bak favoritten. 8 Eikjærva står riktignok ytterst bak bilen, men løpet holder svært laber klasse. Høitomt løser som kjent det meste og 8 Eikjærva skal ha en solid mulighet og blir min klare DD-banker. I V65-spillet betaler jeg dog for 1 Bjønnum Jerka og 5 Dag Eldmi i tillegg.

Hamre-hest i V65-1?

I V65-1 som er monteløp er det kun seks hester som stiller opp bak startbilen. Hedershesten 1 Winmecredit blir trolig spillefavoritt, men Hamre-stallens andre hest i løpet blir min klare favoritt. Dersom 4 Special Envoy har en av sine bedre dager, er han normalt vinneren. Men det er som kjent ikke hver dag denne vinnerhesten fungerer som best og derfor er det ikke en hest man går all-inn på.

Mer suksess for Jessen

Jeg var negativ til favorittspilte Goodman B.R og Simen Bjørbæj Jessen i forkant av V65-4 på Jarlsberg mandag, men det var ikke berettiget. Jessen blåste til tet med favoritten og vant såre enkelt. I kveld har samme Jessen funnet en spennende oppgave til fireårshoppa 1 Gemma B.R. Hoppa tok karrierens eneste seier på Jarlsberg 19. januar i år, etter å ha ledet rundt om. I kveld står hoppa i spor en mot svært begrenset motstand i V65-2, og skal ha flott mulighet til å ta karrierens andre seier.

Overspilt storfavoritt?

Det er helt greit at treårshoppa 3 Muito Obrigada og Frode Hamre skal stå som favoritt i V65-4/V5-1, men torsdag formiddag er altså denne urutinerte hoppa markert på over 60 prosent. Det er for mye, og her tar med jeg noen garderinger.

Sprekker nullen nå?

I V65-5/V5-2/DD-1 blir 3 Photolicious spillefavoritt, og det synes jeg er helt riktig. Femåringen vant fire løp i 2017, men har fortsatt tilgode å vinne på 11 starter i år. Har dog gjort flere gode løp og møter svært overkommelig motstand i kveld. Første årsseieren skal være innen rekkevidde nå.