Høitomt viser veien mot V65-cashen på Sørlandet

Eirik Høitomt og Indiana Jon. Tirsdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Rättvik: Vi jakter ny lunsjsuksess

V64 Jägersro: Herlig V64-omgang med frekk banker

Oddstips 1: Kan dette bli noe annet enn uavgjort?

Oddstips 2: Hjemmedobbel med Spania og Nord-Irland

Oddstips 3: Går Sparta på en Stjernen-smell?

Lotto lørdag: 34 ekstra Lotto-millionærer skal trekkes

Lerum med supertreff på Eksperten 6. september!

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble enkelt på Leangen mandag, og V65-utbetalingen ble lav . I V5-spillet serverte Kurt Leirvåg 3-valget Freaky Friday som en strålende banker. Dessverre fikk vi ikke uttelling i de øvrige løpene, og V5-utbetalingen stoppet derfor på Kr.1 500,-. Her kunne vi fort vært med å "kriget" om langt større kroner. Nå er dette glemt, og til Sørlandet tirsdag jakter vi med følgende godbiter:



V65-1 : 3 Kos Odin – Har delvis sett ut som et vrak aksjonsmessig over en lengre periode, men etter en mnd hos Stall Hamre var den finere enn noen gang i Derbyforsøket sist. Fikk da en tøff reise, og den var ordentlig god i nederlaget. Nå er den tatt hjem igjen til Jessen, og det er grunnen til at ikke vi går ordentlig hardt til på den her. Nå nøyer vi oss med å plassere den først, men fungerer den som sist, ja, da har den en stor mulighet.

Dagens beste banker:

V65-2 : 4 Indiana Jon – Ser ikke ut som noen stjerne, men den duger i grunnlaget sitt, og sist var den dessuten MYE forbedret når den danset fra nedover oppløpet til en overlegen seier. Her møter den IKKE NOE, den får normalt gratis tet, men den vinner trolig også et løp som dette fra dødens. Det er nemlig «jakt-kvalitet» på motstanden, og den kan ikke få en billigere oppgave enn dette. VI BANKER!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 7 Rapido – Har startet 16 ganger under sal i Norge, og med fasiten 13-2-1. Kommer nå til Norge med toppform, den beste rytteren i feltet får igjen sjansen, og uten galopp underveis er trolig dette en vinner. Motivert favoritt. PS. 8 Carl Lewis – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har vært positiv. Er en ordentlig god montehest, og den har kapasitet til å kjempe om seieren. Et klart motbud, og en spennende hest å ha med på bongen.

V65-4 : 10 Nu Love S.S. – Gikk godkjent mot Spiderman TG/Hard Times, og langt bedre hester enn dette sist. Nå er den ute i «sitt grunnlag», og den duger godt om den bare kommer seg rundt uten noe tull på veien. Settes småfrekt først i et ikke veldig hardt selskap.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 10 Dream Builder – Er en frekk banker for de som ønsker å gå tynt. Den har alltid vist kapasitet en bra bit utover det grunnlaget den har på konto, og i kveld gjør den en knallspennende debut for Stall Høitomt. Er behandlet i oppholdet, rapportene på den er fine, og sjansene for seier skal være STOR i et vanlig grunnlagsløp. BANKES I DD!

V65-6 : 4 Kleppe Elfina – Er i toppform, og den har en fin sjanse om den går feilfritt i finalen. Gikk fullt godkjent i kulissene sist, og var da ute mot bedre hester enn dette. Gangen før fullførte den fint etter et løp i dødens. Fra tredje omvendt er nok Tengsareid på hugget direkte, og skulle den komme seg foran, ja, da er dette hesten å slå. PS. 6 Kaptein Sabeltann – Ligger litt i skorpen, og den trenger ikke å være borte i et løp som dette. Fikk ikke sjansen før det var for sent sist, og den var ikke tom over mål. Med luker i rett tid nå er den fakta ikke ueffen… Talentfulle Per Vetle Kals kjører.