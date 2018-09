Hop fikser suksess på Klosterskogen

Det er ikke sikkert Vidar Hop tar hele fire seiere i dag, men vi tror han skal ha gode sjanser til å en seier eller to. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En svært innholdsrik uke venter for vi som elsker å spille på hester, og her er det virkelig mye å glede seg til. Onsdag knaller Bjerke til med SUPERONSDAG, og her fordeles 695 351 til alle med riktig V76-rekke. Lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Leangen. Dette er Leirvåg's store favorittbane, og her kan man glede seg til tipsene fra en av de som kjenner Leangen best. Som om ikke dette var nok så er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG på Solvalla søndag, og her skal man blant annet kjøre Svenskt Travkriterium.

Når det gjelder dagen i dag så er det Bollnäs som er først ut med sitt V4-spill kl.12.20. Deretter skal vi til Skien og Klosterskogen hvor V65-1 begynner kl.18.55. Mantorp er sist ut, og her er det JACKPOT i dagens V64-omgang. En knapp million ligger ekstra i sekserpotten, og her begynner V64-1 kl.19.30.

Bankeren vår kommer ut i den siste avdelingen. Det er en finfin V65-omgang Klosterskogen serverer. Sjekk ut følgende analyser:

V65-6: 9 Voje Eld gjorde et av sine beste løp i karrieren sist på Jarlsberg. Glem den raske tiden og rekordforbedringen, men innsatsen var meget positiv. Etter og ha skuffet litt nest sist fra tet, kom han ut etter over en måneds pause og avgjorde enkelt fra dødens. Motstanden var som i dag - ikke veldig skremmende. Det var et herlig inntrykk. Hesten er veldig fin å se på i banen, og bør ha en god del å hente enda. Han er rask fra start, og bør sitte tidlig i andre, kanskje tredje par utvendig. Går han da som sist, bør det være en meget hyggelig vinnersjanse mot dagens motstand. Vi går all in og spiller hesten banker i alle spilleformer!

V65-1: 1 Dania Hornline er en god hoppe. Nå står hun med to strake galopper på slutten. Glem det. I dagens løp, fra det perfekte førstesporet, er det fine muligheter for at hesten går i trav. Hoppa er naturlig startrask, og det er et stort pluss at Dag-Sveinung Dalen kusker. Sist han gjorde det, tredje sist, var det meget nære seier. Og det i et tøft V76-løp på Bjerke. Han bør enten få tet eller rygg leder her. Da skal dette være en hest med god vinnersjanse. Må regnes veldig tidlig.

Favoritten 2 Katie Mae er god. Nå står hoppa med fem seire, og det er nærmest utrolig at hesten har gått i trav i alle disse løpene på rad. Ofte har travet vært dårlig, men hesten er dønn ærlig - og ikke minst veldig god. Hun har bare startet på Bjerke og Jarlsberg til nå i karrieren, og vi skal merke oss at dette er veldig fine baner, med gode svinger. Klosterskogen er helt annerledes - med krappe svinger. Det blir meget spennende å se om han kan holde seg i trav hele veien her. Jeg tar ingen sjanser på å bankerspille hesten her.

På de to største forslagene får og 4 Zenit Sofia og 9 Logical Nora plass.

V65-2: 3 Kaptein Kuling. Dette blir min klare favoritt i løpet, og er en banker for de aller frekkeste. Jeg mener nemlig at hesten har klart størst kapasitet. Tredje sist galopperer han med en runde igjen, men gjør en strålende sisterunde til femteplassen etterpå. Det var et flott inntrykk på hesten over mål. Det var derfor lite overraskende at hesten vant med tyve meter gangen etter. Nå sist ble det tidlig galopp, noe vallaken også kan gjøre i dag. Uten galopp tror jeg på god vinnersjanse for Kaptein Kuling.

Jeg frykter dog galoppen litt for mye til å gå all in på hesten. Jeg tar derfor med 7 Vital Vinter på alle bonger. Mens på de to største forslagene tar jeg og med 1 Lille Odin og 8 Maxey Melanin.

V65-3: 10 Brage Mollyn. Dette er ikke et enkelt løp. Det florerer ikke - mildt sagt - med gode objekter. Men denne Brage Mollyn finner vi spennende. Hesten har ikke startet i travløp på over to år. Grunnen for det er, utifra rapportene, nerver. Undertegnede var tilstede når hesten gjorde unna prøveløpet sitt på Jarlsberg tre uker siden. Det så veldig bra ut aksjonsmessig. Det var et meget positivt prøveløp. Han har tatt seks seiere i karrieren, og skal passes mot dagens motstand. Rapportene er veldig fine.

Dette er uansett et løp jeg garderer bredt. Husk at V5-spillet starter opp i dette løpet.

V65-4: 6 S.K.'s Mystic Titan er en fin 3-åring, som skal være favoritt i dette løpet. Trolig blir hingsten veldig stor favoritt i dag. Jeg kommer ikke til å bankerspille hesten, men det er en god vinnersjanse. For innsatsen sist var veldig positiv til andreplassen fra dødens.

4 Broad Vision er lynrask bak bilen. Og i dag er det Dag-Sveinung Dalen som kusker. Dette er et pluss. Jeg ser for meg at hesten tar tet, for så å spille den fra seg. Gjerne til favoritten. Da får hesten sjansen på siste indre, og skulle hingsten ha en god dag kan han spurte ned favoritten. Dette er en traver som må ha ryggløp i det lengste. Det er da han presterer best. Det så vi på Jarlsberg i april, da han nesten spurtet ned meget gode Cathrine`s Chevy. Må med på alle bonger denne.

2 Cliff Hydrup synes jeg var positiv etter fire måneders pause sist. Hesten kan mer enn vist, og skal regnes på tre hester her. På den aller største bongen får og 9 S.J.'s All In All plass.

V65-5: Her spiller vi to hester på alle fire bongene. 1 S.K.'s Spartacus og 7 Bongo. Disse to skal ha solide muligheter til å gjøre opp. Begge to er ganske raske fra start, og 1 løste solid fra samme spor nå sist i kvalikløp til travderby. 7 Bongo kommer til å komme fort utenfra, og om begge går feilfritt tror jeg det er Bongo som har størst tetsjanse. Det litt med tanke på at 1 ikke kan slippes til for fullt. Den må passes litt, mens Bongo virker veldig sikker når bilen slipper. Jeg mener 7 Bongo skal være førstevalget i løpet, men holder disse to ganske jevnt.