I kveld må Blekkan vise vei

Jomar Blekkan og Jærvsørappen blir store favoritter i V65-1 på Leangen i kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Vi har en helt eventyrlig travuke foran oss. Lørdag er det internasjonal V75-omgang på Momarken med jackpot og over 90 mill kr i samlet premiepott. Hele 17 539 688 SEK ligger ekstra i sjuerpotten. Onsdag er det jackpot i V76-spillet på Bjerke travbane med 1 185 655 kr ekstra i sjuerpotten. Tirsdag er det jackpot i V64-spillet på Solvalla med 1 152 127 SEK ekstra i sekserpotten og søndag er det jackpot i V75 fra Gävle med solide 3 207 611 SEK ekstra i sjuerpotten. Med andre ord så er det allerede fire store jackpotomganger den kommende uken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men først skal vi gjennom en innholdsrik mandag som innledes med V4-lunsj i Halmstad. Til kvelden skal det kjøres hele ti løp på Leangen og det betyr at det er ekstra V4 på menyen i kveld, i tillegg da til V65 og V5 og det er internasjonalt spill til samtlige V-spill. I Sverige er det Mantorp som er vertskap for V64-omgangen.

Blekkan må vise vei

Jomar Blekkan viste flott kuskeform med å ta to V75-seire i Østersund søndag og Leangens mangeårige champions, har fine vinnersjanser også i kveld. 8 Jærvsørappen i V65-1, 5 Longcat Hanover i V65-3, 12 Marve Tinn i V65-4, 11 Marino D.V. i V65-5 og 6 Remix i V65-6 er alle blant de mest betrodde i sine respektive løp og jeg landet på førstnevnte som min V65-banker i kveld.

Klart beste hesten

Når det gjelder 8 Jærvsørappen i V65-1/V4-3, så er det ingen tvil om at denne er feltets beste hest. Elitehesten viste kalasform i fjor sommer og tidlig på høsten, og imponerte voldsomt i et par seiersløp. Deretter kom en svakere periode og siden nyttår har hesten stått i Blekkans trening igjen. Har ikke vunnet på fire starter i hans regi. Var ute i V76-3 på Bjerke onsdag og ble der sittende bom fast over mål som tredje, og det så ut til å være godt med krefter igjen. Åttendespor i V65-1 i kveld og selv om vanskelig å "friskmelde" egenrådige Jærvsørappen, så skal vinnersjansen være god i V65-1 i kveld. Jeg har dårlig med andre bankeralternativer og spiller derfor 8 Jærvsørappen banker i V65-spillet på Leangen i kveld.

Favoritter i sjanseartede spor

V65-2/V4-4 er et flott sprintløp, der favorittduoen 10 Balder Halbak og 8 C. Brillianto begge har sjanseartede spor. Her velger jeg å spekulere og tar med meg ytterligere tre hester på gardering på samtlige V65-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Stortalentet gjør kort prosess?

29. juni 2013 vant toppstammede Rolling Stones den lange E3-finalen i Sverige og fikk 800 000 SEK for den seieren. Hesten tok åtte strake seire som treåring og kjørte inn over 1,4 mill i treårssesongen, men ble så skadet og har siden ikke klart å komme seg tilbake. Har det siste året stått oppstallet på travskolen i Wången og gjestet Leangens å sent som 12. desember i fjor, men fikk da et pent løp i køen og fikk ikke med utfallet å gjøre. Bo Ekløf kan fortelle at det har vært veldig mye problemer med hesten, men at det ser bra ut nå. I V65-3 synes jeg 2 Roling Stones står spennende til og det kan være tet og slutt.

Sjoner får sin revansje?

Det var trolig seieren som glapp for Jan Livar når galoppen kom tidlig på oppløpet sist mandag i V65-6 på Leangen. I kveld prøver Sjoner-hesten seg igjen i V65-4/V5-1, der 2 Solfaks blir uforståelig stor favoritt. Jeg er ganske sikker på et en feilfri 3 Jan Livar ikke er mye dårligere på kapasitet enn den store favoritten og Jan Livar er et av flere underspilte objekter i V65-4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Kanongod sist - vinner igjen?

Jeg undervurderte nok seierssjansene til Marino D.V. i V65-1 sist mandag og satt med skjegget i postkassen etter at denne feide over mål som overlegen vinner. Kunne da lifte med i rygg på ledende Brightasabutton til inn på oppløpet. I kveld er det ellevtespor bak bilen på sprint i V65-5/V5-2/DD-1, og det er andre forutsetninger. Men var så bra sist, at jeg setter Blekkan-hesten som min tipsener i V65-5 og bankerspiller hesten frekt i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Superobjekt i V65-6

V65-6 er et strålende spilleløp og fra dypet lanserer jeg 2 Alsaker Elfax. Vallaken står flott til på strek, og har vunnet mot denne typen hester før. Fungerte i følge Thomas Mjøen veldig fint i prøveløpet sist mandag og kan sitte tidlig i tet her. Se opp, denne blir altfor spilt i kveld.