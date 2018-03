I kveld spiller vi Ove'n på Travparken

Armagedon Vivel leverte en imponerende norgesdebut sammen med sin trener Ove Wassberg og blir blytung favoritt i V65-2 på Bergen travpark i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er ingen tvil om at torsdagens soleklare spillemessige høydepunkt er den gigantiske jackpotomgangen i V64-spillet på Åby. Det er trippel jackpot med enorme 5 129 623 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det internasjonal V4-lunsj på Bjerke (også med V5-spill). Bergen travpark byr ellers på en feiende flott V65-omgang her hjemme torsdag kveld.

Nye flotte gevinster onsdag

Nettavisen har virkelig hatt sving på tipsene de siste dagene og tirsdag ble det nye flotte gevinster. Og onsdag ble det påny strålende klaff i V4-spillet på Färjestad. Petter Kristiansens mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 550) satt klokkerent og betalte tilbake flotte 4 542 kr. På Eksperten ble det klaff for samtlige 25 innleverte andelslag og totalt innspilt ble 113 550 kr og Nettavisen omsatte V4 for ca 20 000 kr på Eksperten.

Flott V4-lunsj på Romme tirsdag

Nettavisens nye travekspert Petter Kristiansen leverte flotte tips til tirsdagens V4-lunsj på Romme. Hans mellomstore V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 480) satt klokkerent og betalte tilbake pene 2 751 kr. Samtlige 19 andelslag på Eksperten gikk inn og totalt ble det 52 269 kr innspilt i lunsjen av en V4-omsetning på ca 12 000 kr.

V65-suksess på Forus

Også tirsdag kveld ble det tipssuksess. Undertegnedes V65-forslag på Nettavisen med innl. pris kr 960 fikk en sekser og 14 femmere og betalte tilbake 4 890 kr. Totalt ble det klaff for 16 andelslag og drøye 80 000 kr innspilt av en V65-omsetning på ca 30 000 kr.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Da får vi håpe at den tipsformen sitter i når det heretter skal handle om V65-løpene på Bergen travpark i kveld, der trenernestor Ove Wassberg sitter med de beste kortene på forhånd og både kusker min V65-banker og min V5/DD-banker i kveld.

Imponerende norgesdebut

Ove Wassberg har i en årrekke hentet flotte travere til Bergen og under V75-løpene på Bergen travpark 10. mars, presenterte han sin nyeste. 10 Armagedon Vivel kjørte seg da tidlig til tet, lå hardt på underveis (13.0/500 og 15.7/1000) og fikk Lucky Black Pearl opp i ryggen rundt den siste svingen. Sistnevnte koblet da også et klart grep midt på oppløpet, men Armagedon Vivel kom tilbake og kontret til råsterk seier oppunder mål. I kveld er det bakspor, det er meget svak motstand og alt tyder på at vallaken tar sin andre strake seier i regi Ove Wassberg. 10 Armagedon Vivel blir min V65-banker på Bergen travpark i kveld i V65-2.

Enda en tier fra Ove Wassberg

I likhet med Armagedon Vivel har også 10 S.K.S. Sagitta trukket bakspor i kveld i V65-6/V5-3/DD-2. Stall Wassberg har gjort en flott jobb med denne hoppa, som tilbragte tre- og fireårssesongen hos Jan Dahlgaard i Danmark. Den norskfødte hoppa kom til Wassbergs stall sent på året i fjor og har vist flotte takter hele veien. Tåler å bli brukt underveis og skal ha en flott vinnersjanse i kveld. Jeg bankerspiller 10 S.K.S. Sagitta på det minste V65-forslaget og både i V5 og DD bruker jeg henne banker.



Gudmestad med nye sjanser

Forus-trener Geir Gudmestad har hatt en fantastisk innledning på 2018 og på kun 43 kjørte løp har han tatt 14 seire. Senest med en svært opplagt Røyns Bror i V65-2 på Forus tirsdag. I V65-1 i kveld har han med seg stallhesten 3 Bjørkeviking og oppgaven ser riktig ut på forhånd. Står på 20 meter tillegg, men med kun to strekhester er det ikke usannsynlig at 3 Bjørkeviking kan sitte tidlig i tet. Min favoritt i en småskummel V65-1.

Mer Ove Wassberg i V65-3

Tre hester skiller seg endel ut i V65-3 og jeg vil fremheve den minst betrodde av dem. Ove Wassberg var litt optimist med tanke på mulighetene til 4 Søstra Støen forut for V75-løpet på Bergen travpark 10. mars. Men hoppa ble stri underveis og baneforholdene var nok heller ikke til hennes fordel. viste veldig fine takter nest sist og kan få sin "revansje" i kveld sammen med Ove Wassberg.

Usannsynlig lite spilt

V65-4 og V5-innledningen er et fint spilleløp og her er det spennende objekt på gang. 13 Kolnes Karen er nesten ikke markert i nitiden torsdag formiddag og det synes helt feil. Hoppa har vært på trippelen tre ganger på rappen mot klart bedre motstand enn dette på hhv to ganger Bjerke og en gang Biri. Nå har ikke Kolnes Karen radet opp med seire gjennom karrieren, faktisk har hun ikke vunnet mer enn 2 ganger på 73 starter. Men i kveld kan det være dags igjen i V65-4/V5-1.

Startsiden avgjør?

Flott spilleløp er det også i V65-5/V5-2/DD-1 og her vil trolig startsiden avgjøre mye. Jeg har en feeling for Jan Erik Landass kan komme seg foran med tetløperen 6 Don Di Quattro og derfra trives denne vallaken ekstremt godt. Kom seg til tet tredje sist og vant da overlegent. Mitt objekt i løpet.