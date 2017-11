I kveld spiller vi Røren

Vetle Petter og Arnt-Sverre Røren har vunnet ti løp i 2017 og blir stor favoritt i V65-6 på Jarlsberg i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En fantastisk travhelg er i emning, der lørdagens store internasjonale V75-omgang på Bjerke er det soleklare høydepunktet. Det er toppløp på rekke og rad på Bjerke lørdag og store penger å spille om i V75.

Før den tid skal vi gjennom en fredag som innledes med V65-lunsj fra Sverige. I dag er det Bergsåker som er arrangør og til kvelden blir det V65 på Jarlsberg her hjemme og V64 fra Romme i Sverige. I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Jarlsberg der en seiersmaskin blir min og mange andres bankervalg i kveld.

Moser alle?

Det handler om 10 Vetle Petter og Arnt Sverre Røren i V65-6. Ti seire på 18 starter er det blitt på denne i 2017 og selv om det har blitt andreplass i de to siste startene, er det ingen fare med formen. Motstandsmessig ser det klart overkommelig ut i kveld og bakspor betyr i utgangspunktet lite for denne tøffingen. Normalt skal Arnt Sverre Røren og 10 Vetle Petter runde denne gjengen og 10 Vetle Petter blir min V65-banker i kveld og bankerspilles også i DD-veddemålet og i V5-spillet.



Hamre innleder?

Det har gått i dur og moll for Hamre-stallen de siste ukene og en god del hester har underprestert, mens andre har gått som normalt. I V65-1 kommer treårige 7 Photo Kemp tilbake etter noen måneders pause. Frode er veldig fornøyd med det hesten presterer i trening og på kapasitet er nok denne best i V65-1. Spor sju på sprint og formsterke hester på innsiden er dog imot, men jeg setter hesten først, ikke minst siden Kristine Kvasnes er moderat i forhåndsuttalelsene på spillefavoritten 6 Lins Tanic.

Åpent i V65-2

Det er ingen enkel nøtt å finne løsningen i V65-2, og jeg lanserer en svært lite spilt hest som mitt objekt. 2 Løve Lomen galopperer stort sett, men det er ingen tvil om at hesten på en god dag matcher disse motstanderne. Ole Johan Østre får sjansen i kveld, og Østre er i form. 2 Løve Lomen står på samtlige av mine V65-forslag i kveld i V65-2.

To gjør opp i V65-3

De to forhåndsfavorittene skiller seg klart ut i V65-3 og skulle Simen Bjørbæk Jessen lykkes med å forsvare sitt innerspor med spillefavoritten 1 Siberian Photo er kanskje løpet kjørt. Dog er det fin utvikling i 2 Orlando Design for tiden og denne tåler også å bli brukt underveis. Uansett så synes jeg de to skiller seg klart ut og dette bør være et bra tohesters-lås i V65-3.

Tengsareid har beste hesten

Et uoversiktlig langløp over 2600 meter med 15 hester til start venter i V65-4/V5-1. 11 Massive Speed er sparsomt startet og har neppe fått den fireårssesongen trener Åsbjørn Tengsareid hadde håpet på. Tre av seks løp er uansett vunnet og dersom hesten kommer seg feilfritt rundt, må det være bra seierssjanse. 2600 meter er ihvertfall ikke noe minus for vallaken.

Favoritten er motivert, men....

Dersom 2 Darling Nikki inntar føringen og er som på sitt beste slik hun var i tidligere i år, må trolig konkurrentene konsentrere seg om andreplassen i V65-5/V5-2/DD-1. Men hoppa som trenes av Karoline Krogh-Hanssen har ikke vært som best de siste månedene og kommer til start med uviss form. Er en motivert favoritt, men ingen banker i V65-5.