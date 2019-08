I kveld spiller vi Solhus på Leangen

Ruskeli Scott har vært knakende god i to strake seiersløp og jakter sin tredje strake seier i V65-4 i kveld sammen med Atle Solhus. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

V64 Eskilstuna: Helfrekke objekter i flott V64-omgang

V4 Vaggeryd: Vrien V4-omgang med stort potensial

Oddssingel Premier League: United får det tøft mot Wolverhampton

Oddssingel Eliteserien: Glimt taper ikke i Sarpsborg

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Den største V75-uken i historien venter, og her er det bare å sette av lørdagen først som sist. Multijackpot på helt elleville 63 886 596, og den kan få ytterligere påfyll i løpet av uken. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august! Vi er i gang med V75 Sommerbonanza på Jägersro onsdag. Så er det Bjerkes tur på torsdag, mens Bergsåker både har fredagens V75-omgang og den gigantiske Multijackpot-omgangen på lørdag. I tillegg skal Øvrevoll ha sin klart største galopphappening søndag, da det er klart for Norsk Derby på landets eneste galoppbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før alt dette, venter en innholdsrik mandag, og da starter vi som vanlig i Sverige med V4-lunsj til Vaggeryd kl 12.20. Deretter blir det V65 på Leangen kl 18.55, før Eskilstuna avrunder mandagen med sin V64-omgang kl 19.30.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Leangen, og jeg finner min V65-banker i V65-4 og dekker opp storfavoritten 3 Creek's Survivor i V65-1.

Banker i storform

10 Ruskeli Scott har funnet en hysterisk form og selv fra 40 meter tillegg, mener jeg dette er kveldens beste bankerspill på Leangen. Nest sist holdt han let unna for seiersmaskinen Vill Jerven og i seiersløpet på Orkdal forrige lørdag, holdt han unna for kapasitetshesten Helle Spik. Møter klart overkommelig motstand i kveld og må ha en ypperlig vinnersjanse. 10 Ruskeli Scott bankerspilles både i V65 og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Klart diskutabel form

Bjørn Garberg tok sin foreløpig siste seier 10. juni på Leangen. Det er over to måneder siden og Garberg står dermed fortsatt med 1 997 seire og mangler kun tre seire på å magiske 2000 seire. I kveld blir han stor favoritt med 3 Creek's Survivor i V65-1 og 6 Vill Jerven i V65-6. Når det gjelder 3 Creek's Survivor, så er det grunn til å stille spørsmål rundt formen. Han burde holdt unna for Longcat Hanover nest sist og som 1,2 oddser tapte han regelrett for både Hambler's Amigo og Crazy Victor i sin siste start. Det var riktignok over 3100 meter og kveldens sprintdistanse passer nok mye bedre. Likevel kan det ikke vært rett at hesten skal være så stor favoritt. Jeg tar med både 1 Hambler's Amigo og årsdebuterende 6 Rolling Stones på samtlige V65-forslag.

Vill Jerven er motivert favoritt

Det er ingen tvil om at Bjørn Garberg også har klar vinnersjanse med 6 Vill Jerven i V65-5/DD-1. Seiersmaskinen tapte regelrett for formhesten Ruskeli Scott, men møter ingen av dennes kaliber i kveld. Men han tapte også for 1 Odins Blessa tredje sist. Vill Jerven blir min DD-banker og blir også min V65-banker på de minste V65-forslagene, men jeg tar med et par hester til på det største V65-forslaget.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Uoversiktlig i V65-2

Lavt grunnlag og et jevnt løp venter i V65-2. 3 Gloria B.R. gjorde et fint seiersløp for Arve Sjoner for 14 dager siden og står fint til spormessig i kveld. Samboer Ragnhild Bjørnbeth kusker hesten i kveld, det er ikke noe minus. Kanskje er V65-2 så enkelt at 3 Gloria B.R. leder rundt om?

Se opp for Brækken

Er det uoversiktlig i V65-2, er det ikke noe bedre i V65-3. Fellesnevneren for de fleste startende her, er at de ikke har sin styrke nedover oppløpet. Farstfylte 6 Jærvsø Ronja blir mitt frekke førstevalg i løpet. Brækken-hoppa satt bom fast over mål i Orkdal sist og er i fin form. Men løpet er vidåpent og bred gardering synes fornuftig.

Vinner når som helst

V65-6/V5-3/DD-1 er et langløp over 2640 meter og det starter hester på tre distanser. Fra lengste tillegg og bakspor starter mitt klare førstevalg, 11 Zarahs Valentino. Mosjøen-hesten har ikke hatt klaff med posisjonene i sine siste løp, men likevel gjort sterke prestasjoner. Får denne klaff underveis i kveld, kan vallaken ta sin første seier siden 15. oktober i fjor.