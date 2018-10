Internasjonal omgang på Klosterskogen

Tenk Nå Dina er en traver vi liker godt. På Klosterskogen har han en finfin vinnersjanse. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

Det er en variert meny som Rikstoto tilbyr søndag. Som vanlig er det galoppen som innleder og denne søndagen er det Jägersro galoppbane i Malmö som er vertskap. Det er både V4 og V5 på menyen. Deretter skal vi Hamburg og V75-omgang derfra. Tradisjonsrike Grosser Preis von Deutschland skal kjøres og Frode Hamre har sendt både Giveitgasandgo og American Cheque til løpet. Søndag kveld er det så dags for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen.

Leirvåg med solide vurderinger i V75 på Biri 13. oktober!

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.

Klosterskogen står for underholdningen denne søndagskvelden, og det er en veldig fin omgang. Sjekk ut analysene:

V65-2: 3 Tenk Nå Dina. Jeg vurderte en god stund på om jeg skulle gå all in eller ikke. Og jeg falt tilslutt ned på at det ville vært feil å gå i mot. Derfor blir dette dagens beste banker for meg. Jeg er helt sikker på at dette er feltets beste hest, og inntrykket på hoppa nå sist etter en pause på seks måneder var meget fint. Hun sto på strålende fra dødens utvendig for Åls Faksen. I dag ligger det an til, at i en feilfri utgave, så vil hun være tidlig å finne i tet. Da tror jeg vinnersjansene er svært store. All in!

V65-1: 7 Argus Photo. Dette blir mitt førstevalg i løpet. Denne hesten kom ut etter en pause på et halvt år nå sist, og snublet vekk en andreplass inn mot oppløpet. Innsatsen var god, spesielt med tanke på at hesten var med på en ganske rask første 500-meter. Jeg tror vallaken er bedre i dag, og skal regnes veldig tidlig. Motivert tipsener!

6 Emmet Bonanza blir trolig favoritt i dette løpet, og går gode løp hele veien. Nå sist var Thai Tanic-sønnen positiv på Bjerke. Må regnes på alle bonger, men blir kun andrevalg for meg. 4 Lins Above og 11 Cosmic Carpenter får og oppmerksomhet, men kun på de to største bongene.

V65-3: 12 Gianluca B.R. Denne var positiv sist på Forus. Det ble dundrende galopp fra førstesporet bak bilen, og vallaken tapte veldig mye. Han tok igjen feltet, og kom inn i kameraet rundt den andre svingen. Etterpå leverte 4-åringen et imponerende oppløp til fjerdeplassen. Han hadde full fart over mållinjen, og inntrykket var virkelig positivt. Med en lignende innsats i dag, skal Marius Hølitomt-duoen 6 Obama Royal og 7 S.K`s Iron Lady, få slite.

V65-4: 3 Brødsjø Spika blir klar favoritt i dette løpet, og vi forstår at salen tenker tet og slutt. Men inntrykket på hesten på Bjerke nå sist var ikke noe formidabelt - på ingen måte. Og det til tross for at hesten vant. Nå er det mulig jeg er litt for kritisk, men jeg mener hesten burde vunnet enklere. Dette er en hest som har vunnet flere løp den siste tiden, og skal duge godt i et løp som dette. Men som trolig storfavoritt velger jeg å prøve i mot.

Jeg mener vi må ha med 1 Tangen Marte, 2 Kleppan Tina, 4 Perle Vilja, 9 Lolly Løva og 10 Jærvsømina - i tillegg til favoritten. Seks hester i den fjerde avdelingen.

Merk også at V5-spillet starter opp i dette løpet, og her bankerspilles Harley D.E i V5-2.

V65-5: Harley D.E har en hyggelig vinnersjanse, til tross for det dårlige sporet. Dette er en flott traver, som spurtet i stor stil sist. Jeg mener dette skal være feltets førstevalg. Gangen før tok han en sprettlett seier på Bjerke. Tredje sist gikk han solid fra dødens. På kapasitet så er dette den beste hesten i løpet. På de to minste V65-forslagene, samt på alle V5-forslag, så bankerspiller jeg Harley D.E.

Pass og opp på 3 Ubet. Denne har gjort flere gode løp den siste tiden, og det ligger igjen an til at hesten skal få en veldig fint løp. Det lukter enten rygg leder eller tredje innvendig. Med klaff kan hesten fint vinne dette. På DD-spillet spiller vi kun disse to.

1 Eddie Arctous og 6 Demerara er og hester som burde vært med på de fleste bongene, men vi kan ikke ha med alt. De får derfor kun plass på det største forslaget.

V65-6: 7 Engas Odelsjente. Nok en gang, nå sist, fikk vi et eksempel på at denne traveren er klart best med ryggløp underveis. Nå har hoppa fått to løp etter en lengre pause, og sist bekreftet hun form, til tross for at hun ble sliten over oppløpet. Undertegnede kjenner ganske godt til denne hesten, og jeg vet at Anette Frønes kjenner hoppa veldig godt. Hun kommer garantert til å gi henne et ryggløp i dag. Og hun er rask ut, og jeg tror Frønes sikter seg inn på siste indre her i dag. Da er vinnersjansene gode, om det klaffer litt med rygger underveis. Jeg håper på det, og går all in i DD-spillet.

