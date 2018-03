Internasjonal V65-jackpot fra Danmark

Birger Jørgensen er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg



Nedenunder følger Carstens vurderinger til V65-løpene i Ålborg lørdag kveld:



BANKEREN:

4 Aros Line er en tophest der kan det hele, og først og fremmest har enorm fart i benene. Vandt på imponerende vis sidst og virker bedst med et godt rygløb. Er lynhurtig fra start og kan godt tænkes at prøves fra spids denne gang. Uanset taktikken er dette en opgave som Aros Line bør løse med sejr.

LURINGEN:

10 Fritz Attack er meget bedre end resultaterne og træner godt, så den sidder der lige pludseligt og har i glimt vist stor fart. I et åbent løb er hesten fejlfrit en god chance.

V65-1: Interessant løb på sprint åbner V65, og jeg har haft meget svært ved at skille tre heste ad. 6 Dubai er et talent der som 2-åring viste god kapacitet og trods et hårdt løb vandt Dubai sin sidste start tilbage i december på overbevisende vis. Trods sæsondebut og at der kommer vigtigere løb i år, tror jeg Dubai har god chance. 7 Chandon vandt sit comeback efter flere halsoperationer. Det skete fra føring og blev rimeligt sikkert. Chandon er et talent som Steen Juul har høje tanker om, og den burde med løbet i kroppen være endnu bedre her. Skal med på alle kuponer. 2 Gold Buitenzorg vandt en flot sejr senest og var bare bedst, men har før både i Holland og Danmark haft problemer med at gå op mod startvognen. Kan derfor galoppere og kan ikke andet end være en typisk outsider, der kan vinde, men også forsvinde. 3 Haha Ha er lynhurtig fra start, hvilket 1 Choco Box også er, så de kan begge med rette løb fremme i feltet være luringer.

V65-2: Jeg går igen i dette løb på en sæsondebutant. Denne gang 6 U S Flying, der må betegnes som en af sæsonens mest positive og noget overraskende heste i fjor, hvor den vandt mange løb. Er en mere stærk end speedig hest, der har en Nordens bedste amatørkuske Flemming Degn i sulkyen, og han tager ikke fra Aarhus til Odense uden han tror på han kan vinde med U S Flying. Bud som ”Banker”, men lukket spor i et amatørløb, hvor der hurtigt kan ske noget, trækker ned. 1 Birte Mile kommer i nyt regi, men er normalt meget stabil med fart i benene. Det virker oplagt at den fører så længe det er muligt. 8 Belle Ami Butcher kan meget når hun er som bedst og burde løbe frem på en opgave som denne. Hvis 10 Fritz Attack går fejlfrit er den løbets store luring, for den er meget bedre end resultaterne og sagtens kan række. Se op!

V65-3: Godt løb med spændende heste, men jeg tror på 4 Gentleman, der er en ”hård” hest. Kommer efter pause, men har trænet godt og var på banen i Aalborg i sidste uge, hvor den leverede et fint træningsarbejde, så den virker klar. Mon ikke Marc Bæk Nielsen kører offensivt. 7 Chablis er en lækker hest som Steen Juul har årgangsambitioner med, og selvom det er sæsondebut fra yderligt spor kan Chablis selvfølgelig godt løse opgaven. 6 Alonso galopperede senest, men var overlegen i forrige start, og er sammen med 5 Wakanda Pilegård, der søger et godt rygløb her, de næste chancer.

V65-4: Det var imponerende måden som 4 Aros Line vandt på senest, men den er rigtig hurtig på benene og lukkede bedre end 1.10 i opløbet senest. Besejrede let en så fin hest som The Las Cola, og selvom Aros Line er hurtig fra start, vurderer jeg den til at være bedst med et rygløb. Bør vinde et løb som dette. 1 Armani Hyrdehøj er bedre end nogensinde og lynhurtig fra start, men skal normalt sniges med i ryg. 3 Moviestile var meget positiv senest og viste klar fremgang, så den er bestemt en luring i løbet, hvor der er mange bag favoritten Aros Line der kan række.

V65-5: Så bliver det spændende med gode hopper, hvor de sidste to års vinderen af Dansk Hoppe Derby, Amulet og Bikini begge starter. Trodsa pause og svært spor prøver jeg med 8 Bikini, der var helt overlegent blandt hopperne i årgangen i fjor. Jeg har talt med træneren og stalden, som alle lyder meget tilfredse med Bikini, som bliver meget spændende at følge. 4 Amulet fik slet ikke noget ud af sidste sæson, men meldes klar igen og er en utrolig lækker hoppe, der burde have en stor vinderchance i et løb som dette. 7 Donna Donna er luringen i løbet, for den er ret så god denne her, og kan blive glemt af spillerne ligesom 2 Vanilla Kronos, der selvfølgelig møder hård modstand og kun 4 år, men fra spidsvolten er den interessant.

V65-6: Nu blev det åbent, og mange har mulighed. Jeg tager chancen og peger på 1 Bexi der var lidt hidsig sidst i Aalborg og drillede både inden løb og i selve løbet. Jeg talte med Michael Lønborg i Aalborg senest, hvor han mente hesten lige skulle bruge løbet i kroppen. Bexi bør derfor være bedre denne gang og kan åbne fra start. 3 Hiawartha River fik et godt løb senest og hang fint med. Kan være bedre denne gang og god udgangsposition. 5 Coco Cabana blev kørt på sikkerhed i forrige start og sad langt tilbage senest, men ser fin ud og har været godkendt, så den virker på ret vej. 2 Benjamin Nordal har topform og er hurtig fra start. Har luret med en overraskelse længe og nu er der endeligt et godt spor. Men der er mange med chance her!