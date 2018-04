Internasjonal V65-jackpot med 400 000 ekstra

Dag-Sveinung Dalen er som vanlig veldig sentral i Harstad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Harstad byr på en åpen, og svært spennende V65-omgang denne kvelden. Det er altså JACKPOT i V65-spillet, og det ligger over 400 000 ekstra i dagens sekserpott. Vi spiller dessuten sammen med våre svenske venner, og det betyr HØY OMSETNING! De helt klare bankerne glimrer med sitt fravær, men etter å ha vært i tenkeboksen en stund landet vi på Dag-Sveinung Dalen og Mon Amie Superb (V65-4). Er helt overlegen på kapasitet i sitt løp, og går alt riktig for seg så dreier det seg om en vinner.

V65-1 : 9 Stina Mi – Er noe tøffere ute nå, men akkurat det tror vi betyr mindre. På ren kapasitet er den nemlig den nest beste hesten i feltet, og vi likte den SKARPT etter pause sist. Kusken ble nok for seierssikker, og tapte trolig løpet pga det. Var ikke langt bak i mål, men den var heller ikke sliten. Skal normalt ha gått frem med den blåseren i kroppen, og den har en STOR sjanse i en feilfri utgave her. PS. 10 Valle Trygg – Er den beste på ren kapasitet, men det er også den hesten i feltet med den dårligste skallen. Er KLINK usikker, og galoppene kommer tett som hagl. Burde garantert ha vært kastrert for lenge siden, og den vil aldri bli noe annet enn en stor outsider før den blir det.

V65-2 : 2 Eko Joyfull – Her er det DÅRLIG klasse på hestene, og dette løpet er ikke helt enkelt å regne på. Hesten vi plasserer først har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den ligger litt i skorpen. Den spurtet fint i Finland nest sist, mens den holdt klart bra fra dødens sist. Gikk altså en 17-tid fra utvendig posisjon, og det gjør ikke mange i dette feltet. Alle gode ting er tre? SPILLES!

V65-3 : 6 Tysvær Tor – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har full form. Hadde en helt feil oppgave sist, men gikk uansett et OK løp i kulissene. Gangen før feilet den i kamp om seieren. Her møter den riktig motstand, og går den opp mot sitt beste duger den svært godt i omgivelser som dette. Settes knepent først i et ellers ganske jevnt løp.

V65-4 : 8 Mon Amie Superb – Det er bankerfattig i Harstad denne kvelden, og igjen må vi støtte oss til Dalen som her kjører meget kapable Mon Amie Superb. Var helt overlegen nest sist, mens den slo over i passgang sist. Er skodd om til dette løpet, og nå er det på med sommersko. Taper ikke et løp som dette om alt går riktig for seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! ALL IN!

V65-5 : 4 Engas Rimfaksa – Er i bunn å grunn en veldig bra hest i dette grunnlaget. Har dog rotet MYE i vinter, og ikke vært som best. Etter pause sist var den dog MYE finere, og den gikk pigg i mål etter sene luker. Mulig at balansen har spilt den et puss i vinter, og på en normal balanse sist var den nesten som en ny hest… Står ikke tilbake for noen av disse, og feilfritt kjemper den om seieren. OBS!

V65-6 : 12 October Kronos – Har toppform i kroppen sin, og den skal ikke bli enkel å stå i mot tilslutt om det bare klaffer litt fra baksporet. Den gikk fullt godkjent i et løp hvor det ble delvis feil sist, mens den var god etter et tøft opplegg gangen før. Her er den utrolig riktig ute grunnlagsmessig, og motstanden skremmer altså ikke. Runder til seier?