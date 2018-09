Internasjonal V65-jackpot med 535 587 ekstra

Geir Flåten er aktuell på hjemmebanen søndag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jarlsberg byr på en flott V65-jackpotomgang søndag, og det ligger altså godt over 500 000 ekstra i sekserpotten. Flere overspilte favoritter, objekter som kan overraske, og en banker som neppe taper. 6 Grude Kalle (V65-2) tapte ytterst knepent i debuten, den skal være ytterligere forbedret i kveld, og vi tror hardt på tet og slutt. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 American Cheque – Spurtet strålende i kulissene sist, og den var ordentlig bra i tøffe omgivelser. Har dog aldri imponert oss noe veldig i de løpene den har gjort i Norge, og vi kjøper ikke helt at denne skal være såpass hardt betrodd. Har tidligere vært dårlig ut bak bilen, og sporet kan også bli en felle. Denne favoritten skal vi prøve å jobbe bort! 2 W.J. Eminent Bergen – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Fullførte tappert etter et tøft opplegg på en dårlig bane. Er noe variabel fra start, men skulle den komme seg foran, ja, da skal de andre få kjørt seg. OBS!

V65-2 : 6 Grude Kalle – Var meget oppløftende i debuten, og den tapte altså kun ytterst knepent. Gikk en 31-tid, den oppførte seg fint, og den skal bli spennende å følge fremover. Her renner den normalt til tet, den går fort et sekund raskere nå, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt, I en spennende V65-omgang er dette dagens beste banker, og vi går ALL IN.

V65-3 : 4 Bob La Chance – Virket nesten uslagbar i monte, og den radet opp. Så begynte den å slite, og den har skuffet oss i år. Nå har den fått en pust i bakken, og det har nok gjort veldig bra. Tilbake på sitt beste duger den alle dager i uken, og den plasseres knepent først. 6 Tuileries – Er en annen veldig bra montehest, og på ren kapasitet er ikke denne mye dårligere enn Bob La Chance. Siv Emilie Løvvold opp liker vi, og også denne skal med på alt.

V65-4 : 4 Norma B. – Dette er et SVAKT hoppeløp, og vi blir alt annet enn overrasket om det kan skrelle til. Vi føler dog at favoritten er motivert, og leverer den som sist, ja, da er også sjansene meget gode. Avgjorde da lekende lett tilslutt, og på klokken stod det 15,5 s 300m med krefter igjen. Her skremmer IKKE motstanden, og det kan komme en ny seier. SPILLES!

V65-5 : 6 Celoma – Helskummelt løp, og her garderer vi bredt. Celoma er ikke så verst på sitt beste, og den har kapasitet som duger i grunnlaget. Nå kommer den ut etter pause, dyktige Stian Eilefsen står som trener, og den blir ENORMT kuskeplusset med Høitomt. Det er nok for at vi er på vakt, og den skal med på ALT! 1 Gyldenlinn – Er «UMULIG» å sveive inn, men skulle det bare klaffe litt for kusken så har denne form til å overraske. Har spurtet skikkelig fint i kulissene to ganger på rappen, og formen er bedre enn raden. OBS!

V65-6 : 8 Hvalstad Odin – Er veldig pågang i regi Jens Kristian Brenne, og i Sverige sist var den utrolig fin til en lekende lett seier. Gikk 25,9, og var helt ubrukt på det. Banen den dagen var dessuten elendig. Her er det sporet i mot, men vi regner med at Erlend Rennesvik fikser biffen. Settes knepent først i et ellers ganske åpent oppgjør.