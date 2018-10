Internasjonal V65-jackpot med 617 218 ekstra

En innholdsrik søndag venter, og her er det litt av hvert å glede seg til. Øvrevoll står for dagens lunsj, og det er snakk om en ordentlig SUPERLUNSJ på galoppen! Løpene begynner kl.12.45, og det blir både V4 + V5. Deretter skal vi til grensebanen Årjäng, og her er V75-omgangen i gang kl.15.50. Forus er sist ut denne søndagen, og det er også her dagens store høydepunkt skjer. Det er nemlig JACKPOT i kveldens V65-omgang, og det ligger hele 617 218 ekstra i sekserpotten. Løpene fra Stavanger begynner kl.18.15.

Forus avrunder uken med en herlig V65-jackpotomgang. Det er bra potensial i denne omgangen, og vi blir alt annet enn overrasket om det vanker fine penger til de med seks riktige. 3 Kleppe Vesten (V65-1) er dagens halmstrå, og den bankeren vi føler det er tryggest å gå til på. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Kleppe Vesten – Er en lovende 4-åring som har vært meget bra. Avgjorde ganske lett fra dødens sist, og vi sitter med en følelse at det enda er mye å gå på. Blir den sluppet til tet så er dette over, men den har også en STOR sjanse selv om den skulle få svar. Motivert storfavoritt som også vi tror MYE på.

V65-2 : 4 Carla Halbak – Er litt spesiell, men denne er bra om den bare skikker seg. Gikk et meget sterkt løp sist etter å ha tapt vel 20m før bilen slapp feltet, og vi gav den et klart pluss i kanten. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter en pause, den kommer ut i dønn riktige omgivelser, og får opp MEGET SPENNENDE Einar Nedrebø. SKAL MED PÅ ALT!

V65-3 : 9 Oriola – Er en banker om man ser på hva den gjorde i sitt siste løp. Var da god mot Troll Svenn til den parkerte 100m fra mål. Det vi ikke likte var at den var i overkant hissig underveis, og er den like hissig i kveld, ja, da er det risk for galopp. Distansen nå passer nok enda bedre enn sist, og favoritten er motivert. Dog vil vi se den i et løp til i denne stilarten før vi går ALL IN.

V65-4 : 3 Quickwin – Debuterte for Geir M. Torkelsen sist, og den kom ut i en nybehandlet utgave. Stakk til tet, dro feltet i et veldig regnvær, men trakk seg noe på oppløpet. Fungerte dog fint, og vi regner med at den blåseren også gjorde veldig godt. Spor foran i slike ungdomsløp er ofte et pluss, og på en kjapp bane trenger den ikke bli enkel å fange. Ellers er dette løpet VIDÅPENT, og en bred gardering kan være smart.

V65-5 : 9 Vertigo Lotta – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og selv om den ikke var på topp sist så velger vi likevel å varsle litt for den. Røpet nemlig form både nest + tredje sist, og formen er nok ikke så verst. Kommer her ut i et veldig jevnt løp, og leverer den på sitt beste er den fakta så god at den kan skrelle for Geir Mikkelsen. Settes knepent først.

V65-6 : 2 Lucky Prinsess – Fant storformen i november i fjor, og den går inn i sin beste tid på året nå. Hvordan er så formen nå? Vi tror faktisk at den ikke er så verst. Satt bom fast nest sist, mens den trakk seg etter et helt feil opplegg sist. Har sjeldent fine betingelser foran seg nå, og det er en stund siden den har hatt en såpass fin oppgave. Prøves som en herlig frekkis i et ellers småskummelt løp.