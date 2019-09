Internasjonal V65-jackpot på Biri

Hardy B.R. og kusk Eirik Høitomt. Søndag kommer de ut på Biri. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Jägersro: V64-galopp med jackpot

V75 Romme: V75-omgang med stort potensial

Tippetips: Glimt slår tilbake på Aspmyra

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Bournemouth og King jakter sesongens første hjemmeseier

Oddssingel PL: Feit odds på sliteseier for Arsenal

Oddssingel Eliteserien: Brann har aldri vunnet i Kristiansund i Eliteserien



Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det er altså JACKPOT i kveldens V65-omgang, og det ligger over 400 000 ekstra i sekserpotten. Omgangen vi har foran oss er særdeles vrien, og dette må bare gi penger. Den beste bankeren kommer ut i V65-5, og her står 10 Hardy BR alene. Gå ikke glipp av følgende snadder til Biri:



V65-1 : 5 Sæther Lomen – Småskummelt innledningsløp hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår knepne favoritt er hardt ute i grunnlaget, og den vil bli undervurdert. Vær dog OBS på at dette er en 4-åring under utvikling, og den har bitvis vært matchet mot bedre hester enn dette på slutten. Nå sist gikk den for eksempel i dødens på Tangen Trygg (Derby-kval), men feilet seg vekk på siste bortre. Duger her om den går feilfritt, og leverer på sitt beste.

V65-2 : 10 Boggy Verano – Nytt åpent løp uten de helt store stjernene. Hesten vi prøver oss med kommer ut etter en lengre pause, men det er veldig gode rapporter på den, og man har ambisjoner om å kjempe helt der fremme direkte. Er en ung hingst som ikke har gått så mange løp, og her finnes det stor utvikling. Kan neppe få et billigere løp når det gjelder motstand, og som lite spilt burde den være spennende. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 5 Snuppa H.B. – Kommer ut etter pause, og er blitt behandlet siden sist. Var bra i debuten, og gikk også fullt godkjent etter galopp sist. Står neppe tilbake for storfavoritten på ren kapasitet, og den skal helt klart passes. Vår ide. PS. 2 Lille Oline – Har samme mamma som Lille Olga, og det er nok ikke uten grunn at Morten Ottersen helst vil se denne bli kjørt i rygg. Vant fra tet sist, men vi stoler overhodet ikke på at denne vil yte sitt beste hver gang. Blir etter vår smak for hardt betrodd.

V65-4 : 9 Rive Rakett – Er BEST, men blir neppe noen favoritt. Gikk dog kun helt OK etter pause sist, og den så litt tung ut i takene etter oppholdet. Er normalt gått MYE frem med en blåser i kroppen, og vi forventer den kraftig forbedret til dagens løp, Burde komme greit gjennom på startsiden, og den er på foto om den bare leverer på sitt beste. SKAL MED PÅ ALT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 10 Hardy BR – Har vi STOR tro på her, og dette er vår beste banker i omgangen. Det er klart at det er noe sjansebetont med bakspor på sprint, men blir det bare litt tempo så er denne TUNG tilslutt. I V75’en sist havnet den på vingel fra start, og ble etter hvert bakket seg ned blant de siste. Leverte et sylvasst oppløp når det løste seg, og vi gav den to pluss i kanten. «Mester» Høitomt opp er et pluss, motstanden er den riktige, og her må vi bare gå til. ALL IN!

V65-6 : 1 Rainbow Bonanza – Hadde et strålende fjorår, men har ikke levert på et tilsvarende nivå i år. Har vært helt OK, men altså ikke på topp. Burde finne litt form når det nå blir kaldere i været, den står i et spennende spor, og fra for eksempel rygg leder blir den skummel med luker. Settes knepent først i et løp hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester.