Internasjonal V65-kveld fra Ålborg

Stella Newmen og Flemming Jensen vinner V75-2 på Bjerke under OGP-helgen i fjor. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.



Hver eneste lørdag fremover og samtlige lørdager i februar, blir det internasjonal dansk V65/V4 på lørdagskveldene. Denne lørdagen er det Ålborg som er vertskap.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det var ikke veldig mange V65-omganger fra Danmark som det var spill til fra Norge i 2017, men Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg, tok realt for seg ved flere anledninger. Spesielt ved to tilfeller ble det kling i kassa.

Fullklaff på Charlottenlund søndag 9. juli

Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg leverte atter en gang flotte tips til V65-løpene i Danmark. V65-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt som støpt. I V65-3 ble det dødt løp mellom 2 Beauty Armstrong og 4 Armstrong Laser som begge var med på forslagene. Dermed inneholdt det forslaget to seksere og hele 31 femmere. Utbetaling 13 025 kr.

På Eksperten ble dette status:

1 andelslag ti andeler kr 100 – utbetaling kr 13 025

Fire andelslag fem andeler a kr 200 – utbetaling kr 13 025

Seks andelslag fire andeler a kr 250 – utbetaling kr 13 025

To andelslag fem andeler a kr 300 – utbetaling kr 13 251

Fem andelslag fire andeler a kr 500 – utbetaling kr 13 477

To systemspill fire andeler a kr 1000 – utbetaling kr 14 268 kr

Nesten 800 000 kr innspilt lørdag 15. april i Ålborg

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.



Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble eventyrlige 776 932 kr innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

Nedenunder følger Carstens vurderinger til V65-løpene i Ålborg lørdag kveld:

Innleveringstider:

V65 kl 19.30

V4 kl 20.20

BANKEREN:

V65-6/V4-4:

10 Slide So Easy er en tophest som efter en skade er kommet tilbage og Flemming Jensen melder om store forventninger til denne hest i denne sæson. Den er kvalificeret til V75-Finalen i Sverige og skal have et løb i kroppen inden den start. Selvom den har toptillæg og et vigtigere løb i vente, bør der ikke være tvivl om at Slide So Easy bør vinde her uden problemer.

LURINGEN:

V65-4/V4-2:

5 Rad Hanover havde kræfter sparet senest og været uheldig i flere starter. Virker til at have fundet formen og bliver spændende at følge med Morten Friis i sulkyen. Kan godt levere en overraskelse, selvom den møder en storfavorit i The Las Cola.

V65-1:

Et meget interessant løb indleder aftenens V65, og en bred gardering tilrådes. Jeg havde meget svært ved at pege på vinderen, men prøver trods en pause med 3 Amalie Sensei, der i glimt har vist god kapacitet. Normalt er hoppen ikke ustabil og jeg tror på en god chance. 1 Caid De La Cote er håbløst usikker og tager ofte den nemme løsning med galop. Hvis hesten går fejlfrit kan den vinde, da kapaciteten er stor og fra spor 1 i voltestart med René Kjær som kusk der det interessant ud. 8 Christoffer D har stor kapacitet og altid chance, mens 4 Beckmann Åstrup har vundet fra spids ved sejrene, men nu møder bedre modstand.

V65-2:

Det er gode præstationer som 4 Shaggy har leveret for Jeppe Juel. Var meget imponerende efter et løb udvendigt for den førende i forrige start, mens den senest sad i føring, men der fik pres af Moliere. Sprint er passende og hesten er hurtig fra start. 3 Tasja Baunehøj kommer tilbage efter pause, men mangler den ikke løbet er det en god chance. Det samme er 2 Believe It Or Not, der sluttede forrygende af i forrige start, mens hun sidst mest hang med. Nu er forudsætningerne perfekte. 6 Vivaldi gør det altid godt, men har vel ikke umiddelbart sprint som en fordel?

V65-3/V4-1:

Et lille felt men med mange gode heste, og positionerne kan blive afgørende for, hvem der vinder. 2 Sir Diamond er ikke den letteste hest, men den gik fantastisk efter galop i forrige start. I sidste start var der ikke tempo på undervejs og det var svært at tage meter ind. Her kommer den sikkert til føring, og holder den sig rolig kan den vinde. 5 Defy Anything har en fin opgave og får som alle heste fra Flemming Jensen mange tilhængere. Kan da også absolut være en mulig vinder ligesom 3 Albatros, der har stor kapacitet, men har været lidt op og ned i sine præstationer.

V65-4/V4-2:

Her jagter 3 The Las Cola sin fjerde sejr på stribe. I forrige start vandt hesten en pligtsejr uden at imponere som den gjorde senest, hvor den bare blev sendt fremad og siden fra føring holdt tempoet oppe til overlegen sejr. De sidste starter har Flemming Jensen kørt hesten med sko, for at få den stabil, men om han snart tester den uden sko må tiden vise. The Las Cola er en hest man kan fornemme Flemming Jensen er glad for og den ender som storfavorit her, selvom den virker mere stærk end speedig og det denne gang er sprinterdistance. 10 Chief One er en god hest, der virker i udvikling, så den render sikkert med frem igen, mens der er luringer gemt i 4 Amerian selvom sprint nok næppe er en fordel, og 5 Rad Hanover der har været uheldig og er langt bedre end resultaterne.

V65-5/V4-3:

Der var slet ingen tvivl om sejren da 2 Smooth Ride vandt senest, hvor den fik et godt rygløb og bare var bedst. Hesten er i fin form og bliver fra et godt spor med en professionel kusk førstevalget. 11 Boris har forbedret sig siden den kom til Marc Bæk Nielsen, og har vundet et par fine sejre. Har ikke det bedste spor og møder bedre modstand end tidligere, så helt oplagt at den vinder igen er det ikke. 9 Can Tab er en god hest, men den er svingende i sine præstationer og derfor svær at vurdere.