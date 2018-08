Internasjonal V65-kveld på Momarken

Geir Flåten og Galileo stiller til start som store favoritter i V65-5/DD-1 på Momarken i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende søndag står for tur og som vanlig når det er søndager i sommerhalvåret, så innledes denne med galopp. Det er Gøteborg galoppbane som er vertskap denne søndagen og det er både V4 og V5 på menyen. Litt senere på ettermiddagen så er det klart for stor jackpotomgang i V75-spillet på Tingsryd. 3 015 201 SEK venter ekstra i sjuerpotten der. Til kvelden er det så klart for en feiende flott internasjonal V65-omgang på Momarken.

I denne artikkelen skal det handle om nettopp Momarken og kveldens internasjonale V65-omgang. Det er ganske bra kvalitet på de fleste løpene og min V65-banker, den kommer ut i V65-5.

Perfekt oppgave for Flåtens dobbeltmillionær

Geir Flåten har funnet en flott oppgave til sin elitetraver Galileo i kveld. I V65-5/V5-2/DD-1 skal 7 Galileo hentet 40 og 20 meter på brukbare hester, men heller ikke mer. Kun åtte hester stiller til start og det betyr at Galileo tross lengste tillegg, kommer til å få en god posisjon tidlig. Fartsmessig skal han være overlegen denne gjengen og normalt skal det være en sikker vinner. Det er i all hovedsak galopp imot. Jeg tror på topp sjanse og går all-inn på 7 Galileo i både V65, DD og V5.



Kan holde unna

I V65-1 kommer garantert 4 Battimo til å bli ganske klar favoritt når vi nærmer oss spillestopp. Søndag morgen er det ganske jevnspilt på kryssene mellom 4 Battimo og 1 Solkongen. Sistnevnte var tilbake som en vinner på Kala forrige søndag, men hadde nok helst sett at det var sprint i kveld. Holder Sagholen-traveren seg rolig underveis, ser jeg det likevel ikke som helt utenkelig at han kan holde unna for 20-meters hesten 4 Battimo. Jeg synes disse skiller seg litt ut i V65-1, men tar med 2 Ra Tore på de to største V65-forslagene.

Bedre oppgave nå

I V65-2 synes jeg fire hester skiller seg litt ut og setter Tom Forkerud-trente 6 Winning Mistress først på min rangering. Fireårshoppa var ute i V76-6 på Bjerke på onsdag. Da støtte hun på meget gode hester som Aida Mae, Karamel Hill og Xita Lavec. Fikk maks som femte i det løpet fra andre utvendig. I kveld møter hoppa klart enklere motstand og havner Winning Mistress sånn noenlunde på det underveis, bør hun kunne seiersstride i V65-2.

Kan bli trafikktrøbbel for storfavoritten

Det er ingen tvil om at Ole Johan Østre har den beste hesten i V65-3 i sin egen 15 Holte Kongen. Men i kveld er det bakspor på 20 meter tillegg i et 15-hestersfelt. Da kan det bli trafikkproblemer underveis og galoppfareb øker også fra en slik utgangsposisjon. Derfor garderer jeg litt i dette løpet i "håp" om at det struler seg til for storfavoritten.

Ny storfavoritt i V65-4

Også i V65-4/V5-1 kommer vi til å få en stor favoritt i nytente 2 Ultimate Photo. Hamre-traveren har vunnet fire av sine fem siste løp og samtlige har faktisk vært over 2100 meter. Det er det også i kveld og normalt peiler gjestekusk Per Oleg Midtfjeld inn teten. Det er dog noen gode konkurrenter med i kveld og det er ikke noen walkover for seksåringen. Jeg tar med fire hester på gardering i V65-4/V5-1.

Storfavoritt med seiersløs kusk

V65-6/V5-3/DD-2 er et dameløp og her skal 20 år gamle Maren Øyo prøve å sikre den fjerde strake seieren for storfavoritten 4 Cool Canadian. Maren har ikke vunnet løp på 25 starter i 2018, men det skal samtidig tillegges at hun kun seks ganger på de 25 startene har kusket hester som har stått til under 10 i vinnerodds og ikke en gang kusket en favoritt. Cool Canadian er bra denne, men kan bli stri underveis og var trøtt over mål i seiersløpet på Jarlsberg sist. Det er noen gode konkurrenter med i V65-6 og jeg tar med noen hester på gardering.