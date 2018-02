Internasjonal V65-omgang fra Harstad

Hans Christian Holm er aktuell i dagens V65-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Internasjonal V65-omgang, og en omgang som vil omsette solid! Vi innleder med å banke X. Factor som har et utrolig fint løp foran seg, og får den bare gå med i rygger så blåser den normalt inn til seier. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 X. factor – Har et utrolig fint løp foran seg, og favoritten er veldig motivert i innledningen. Vant enkelt sist, og da viste klokken 13,2 s 300m. Er SYLVASS når den får spare speeden, og i dette lille feltet vil den dårligst sitte i tredje par utvendig. Avgjør på speed tilslutt? SPILLES!

V65-2 : 7 Gatorade – Er i SUPERFORM, og den avgjorde sikkert mot bedre hester enn dette sist. Har også levert gode løp i Harstad, og vi tror igjen på en flott mulighet. Ligger på til fire strake? Kan være en banker for de som ønsker å gå tynt!

V65-3 : 1 Ros Svarta – Fant superformen på samme tid i fjor, og den innfridde som vår godbit sist. Var nyklippet for dagen, og inntrykket var meget solid. Skal normalt være ytterligere forbedret til denne starten, den står helt riktig inne i løpet, og vi må bare prøve den mot den store favoritten. SE OPP!

V65-4 : 4 Mo Stjerna – Har virkelig tent til i ny regi, og den hadde stått med to strake seire om den ikke hadde feilet i angrep sist. Feilet nemlig som helt klink, og den kom ubrukt til mål etter galoppen. Er ikke travsikker, men uten noe tull på veien er sjansene knallgode. SE OPP!

V65-5 : 7 Yankee Plane – Fant superformen på denne tiden i fjor, og med to løp i kroppen etter pause føler vi at storformen ikke er langt unna. Gikk fullt godkjent sist, og den var forbedret da. Nå er det opp med Stian Pettersen igjen, motstanden er den riktige, og den er verdt et forsøk mot den store favoritten. OBS!

V65-6 : 3 Drivin – Avslutningsløpet er VIDÅPENT, og her skal det garderes bredt. Vår ide er god nok i massevis på kapasitet, men den er dessverre ikke helt stabil. Feilet i stengt posisjon på siste bortre sist, men kom råsterkt tilbake i kulissene. Kan slå til nå, og vi roper et varsko!