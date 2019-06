Internasjonal V65-omgang fra Klosterskogen

Cashless har en god mulighet i den andre V65-avdelingen. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Sverige har som kjent en stor midtsommerfeiring og det betyr at den ordinære V75-omgangen på lørdag, alltid finner sted i Kalmar på søndag i midtsommerhelgen. Det betyr voldsom omsetning og V75-løpene på Kalmar starter søndag kl 16.20. Forut for denne er det en helt egen V4-omgang som starter kl 14.45. Men det skjer selvsagt andre ting på søndagen også. På Gøteborg galoppbane arrangeres Åbydagen der det blant annet er en flott V5-omgang. Her er det spillestopp kl 13.50. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen. Her er det spillestopp først kl 19.25.

Nå skal alt dreie seg om V65-omgangen fra Klosterskogen. En finfin omgang venter. Det kjøres syv løp og Klosterskogen rekker å få unna V65, V5 og dagens dobbel.

Sjekk ut følgende:

V65-2: 8 Cachless blir dagens beste banker fra oss. Denne gjorde det sterkt i løpsdebuten tredje sist på dagens bane. Med en kort galopp fra start ble han tredje bak to veldig gode hester i Partyman og Welcome Malcom. Nest sist ble det en tøff reise, og hesten tapte igjen for to veldig gode hester. Nå sist kom Cachless ut etter en måneds pause, og fikk et veldig fint løp. Da det gjenstod 400 meter angrep hesten og blåste til tet. Derfra ble det en veldig enkel seier. Dagens motstand er ikke skremmende, og med samme innsats som sist er sjansene solide. Vi går all in!

Pass litt opp for 5 H.M Lovely Comers. Denne satt noe fast i løpet Cachless vant sist. Hesten galopperte vilt i volten sist. Skal passes litt i fremtiden.

V65-1: 7 Kleppe Spødå vant sist og så ganske fin ut. Hoppa er i fin form for øyeblikket og må regnes tidlig i dette løpet. Men, for oss blir det ingen banker. Hun er usikker og kan galoppere. I drøye spor rundt den første svingen kan det gå galt. I tillegg har vi aldri forelsket oss i denne hoppa - hun er flink og jevn, men på ingen måte av de aller tøffeste. Må hun brukes mye ser vi for oss at det kan bli et nederlag. Grei favoritt er det, men ingen banker for oss.

4 Odins Zamurai er kapabel. Uten galopp tror vi vallaken kan utfordre favoritten. Det samme gjelder 3 Lille Ole.

V65-3: 2 Rio Division var lenge i våres banker-tanker. Vi falt tilslutt ned på at distansen fort er 500 eller 1000 meter for kort. I tillegg er Heisholt-traveren veldig treg bak bilen. Havner han som en av de siste her, ligger det i kortene at han blir sendt frem til dødens og må gjøre all grovjobben. Det kan gå da hesten er klart sterkest i dette løpet, men da er det mer sjanseartet. Har sett veldig fin ut mot svært gode hester den siste tiden. Motivert favoritt, men det er for kort distanse for å banke han.

10 Gentle Voice er stallkamerat med Rio Division. Glem løpet til Gente Voice sist. Satt da sist og det gikk tregt underveis. Hesten har vist mer enn nok til å vinne dette. Må med på alt.

Merk: Her starter V5-spillet opp. Vi går all in i V5-5. Det er snakk om 5 Love Voice. Han har galoppert i sine to siste løp, men er en ordentlig solid traver. Rapportene er gode før dette løpet og vi har stor tro på han i dette løpet!

V65-4: 5 Åsa Ø.K kan være et ordentlig fint objekt her! Dette er en fin traver som ikke helt har fått det til å stemme i karrieren foreløpig. Nå sist kom hesten ut etter en to måneders pause. Inn mot den siste svingen sitter hesten i andre utvendig og ser veldig løpssugen ut. Da kom galoppen. Ned oppløpet etterpå så vi en meget pigg traver, som hadde full fart i mål. Inntrykket var veldig fint og vi undrer på om ikke hesten hadde vunnet uten galoppen. Dette kan være et herlig skrellobjekt.

V65-5: 2 Voje Eld gjorde det godkjent senest. Ble da tredje bak Drivjerven og Vesle Moi. I dag er det sprint, og vi vet at hesten er flink i volten. Vi tror vel kanskje det skal bli tøft å svare ut 6 Helt Konge, men Vidar Hop er dyktig på dette. Voje Eld enten i tet eller rygg leder må da ha en god sjanse i dette løpet. Vi venter dog fortsatt på at det skal løsne helt for denne flotte 5-åringen, men vi ser sprint som et pluss. Vårt førstevalg.

6 Helt Konge skal og regnes. Fra springspor med Eirik Høitomt så er dette naturligvis en interssant ekvipasje. Innsatsen sist var hyggelig, men ikke noe mer. Ikke la den 26-tiden lure for mye. Ved disse tider er det alltid en voldsom rask Jarlsberg-bane. Vi tror mer på Voje Eld enn Helt Konge. 5 Gaupen Nina kom tilbake etter en fem års pause sist på Sørlandet. Prøveløpet før det hadde vært veldig positivt, men i løpet på Sørlandet ble det galopp på siste bortre. Hesten så fin ut i varming og før galoppen i løpet. Dette er en traver med kapasitet, og 12-åringen kan sjokkere salen her.

V65-6: 6 Løkki Flaksa er kraftig på gang nå. Hoppa er virkelig i fin form, og en seier er rett rundt hjørnet. Hoppa har startet tre ganger i år, og forbedringen har vært stor. Innsatsen nå sist likte vi veldig godt. Hun ble kjørt knallhardt med og tok seg til tet da det gjenstod en runde. Gode Magnums Othello satt da i dødens og denne forventet vi ikke at Løkki Flaksa skulle stå i mot. Med et noe mer passende opplegg i dag, så tror vi Løkki Flaksa spurter forbi alt og alle. Motivert førstevalg.

