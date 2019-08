Internasjonal V65-omgang fra Momarken

En innholdsrik søndag venter, og her er det virkelig mye å glede seg til. Vi skal først til Göteborg hvor V64-omgangen begynner kl.12.45. Deretter venter en helt strålende V75-JACKPOTOMGANG til Tingsryd kl.15.00. Det finnes hele 2 666 207 ekstra i sjuerpotten. Kl.17.00 blir det mer galopp, og da skal det dreie seg om en V5-omgang til Århus. Uken avrundes på Momarken med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.18.15.

Det er internasjonal V65-omgang fra Momarken, og løpene er interessante. Sjekk ut følgende:

V65-1: 10 Solmyr Arvid har et fint løp foran seg i dag. Som vi skrev sist hesten startet, så har hevdet seg masse på slutten. Vi vet hesten opererte tidligere i år, og det har slått ut svært heldig. Dette er en lettplassert hest, så vi tror Vidar Hop vil få en god start i volten. Vi ser faktisk for oss at hesten kan være tidlig å finne i tet! Tet eller ikke, sjansene for seier er meget gode. At han har tyve meter skremmer oss nemlig ikke, da han er så rask selv. Inntrykket sist var meget fint. Vi tester en banker allerede innledningsvis. All in!



V65-2: 5 Remkvikk var vist veldig imponerende i prøveløpet på Bjerke. Hesten som ikke har tjent mer enn 16000 kroner siden februar 2017 er på gang igjen nå. Avslutningene i prøveløpet var rask og det vitner om at hesten er i god forfatning. På rapportene er hesten en grei favoritt, men vi vil alltid se de prestere før vi kan gå på noe bankerspill her.



1 Kagge Luna kan nok en 28-tid fra strek. Med Eirik Høitomt i vognen synes vi hesten skal regnes tidlig. Med på alle bonger.

V65-3: 9 Nygaards Solan blir trolig klart mindre spilt enn favorittduoen 10 Stein Frøy og 11 Mjølner Loke. 9 Nygaards Solan er ikke noe særlig dårligere enn disse to. Mjølnerød-traveren møtte nettop på 10 Stein Frøy sist i Sverige, og i mål var de nærmest side om side. I debuten satt hesten fast i det lengste, men fikk ikke opp noe fart da åpningen kom. Nygaards Solan er spennende da den blir undervurdert av salen.

V65-4: 10 Always A Star blir i dag kusket av Magnus Teien Gundersen. Denne traveren har nevnte Gundersen et solid tak på. Første gang han kusket denne, 20. mars i år, ble det en enkel seier. Han kjørte også hesten tredje sist, og da galopperer han bort en trolig seier i den siste svingen. Det er ingen god distanse for den sterke 5-åringen i dag, men det er ingen tvil om at Gundersen får fart på denne - selv over en sprint. Må bare settes først her!

7 Sofarsogood er mye bedre enn raden. Hesten leverte noen ordentlig sterke innsatser for en stund tilbake og er på sitt beste klart god nok i dette løpet. Må med på alt av seriøse bonger.

V65-5: Det er en stund siden 10 Kaptein Kuling har hatt en bedre oppgave enn kveldens. Nå sist gikk 6-åringen et fint løp med en siste 500-meter på 26-tallet. Gaustad-traveren fullførte hyggelig. Husk at dette er en traver som har hevdet seg mot hester som Mo Harjar og seiersmaskinen Ask Major. Dette er bedre hester enn hva Kuling møter på i kveld. Selv fra tiendespor er vi ikke i tvil om at dette er feltets favoritt. Kan brukes som utgang på system!

6 Rådim Faksen galopperte som vinner på Biri sist, og har klart bedre form enn hva raden tilsier. Skal regnes som et andrevalg.

V65-6: 2 Eddie Arctous har virkelig gjort svært fine innsatser over en lengre periode. Derfor kom hesten ut som en 4-oddser i et tøft V75-løp senest. Eddie Arctous var sjokkerende svak og var egentlig ferdig runden igjen. Glem det. Når hesten nå blir sendt til start igjen, så er den i orden. Eirik Høitomt kusker og med rett reise er hesten mer enn god nok til å vinne. Fungerer han som best er sjansene solide med dagens betingelser. Vår DD-banker!

