Internasjonal V65-omgang i Bergen

Geir Mikkelsen og Sejr Gammelsbæk. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Östersund: Superobjekter blir servert i lunsjen

V5 Bjerke: Flåten fikser lunsjpengene

V5/V4 Øvrevoll: Årets nest siste løpsdag

V64 Åby: Glem ikke Siv Emilie i V64-spillet på Åby

Oddstips Get-ligaen: Herlig odds på Stjernen

Oddstips SHL: Sprek hockeydobbel

VikingLotto onsdag: Nordmann vant 341 mill kr

Førstkommende lørdag BRAKER DET LØS med en INTERNASJONAL V75-omgang på Bjerke, og skulle du ha alenebongen der, ja, da kan du faktisk stikke av med helt enorme 34 millioner! Det er rett og slett en praktfull omgang som venter, og her har vi en miks av norske/svenske hester som gjør denne omgangen særdeles interessant. Kurt Leirvåg's V75-vurderinger blir lagt ut i løpet av fredagen.



Når det gjelder dagen i dag så er den innholdsrik, og det er MYE å glede seg til. Moroa sparkes som vanlig i gang med V4-lunsj fra Sverige. Östersund står for løpene, og V4-1 begynner kl.12.20. Deretter blir det også en norsk lunsj, og på Bjerke begynner V5-1 kl.13.40. Øvrevoll står for galoppen, og her blir det både V4 + V5. V5'en er først ut med start kl.16.25. Bergen byr så på en INTERNASJONAL V65-OMGANG med start kl.1850, mens det er Åby som er sist ut med et herlig V64-spill kl.19.25.



On The Line (3-valg) fikset V64-suksess 13. november!

Undertegnedes V64-tips satt bra til løpene i Mantorp denne mandagen. Tipsenere ble servert på Cat's Klondike, Flash Di Quattro, The True F. (banker), samt On The Line (3-valg). V64-bongen på Kr.990 betalte ut meget fine Kr.3 400,-. I DD-spillet ble det gjort rent bord, og DD ble altså ranket ut på EN REKKE! DD-oddsen ble herlige 20,82.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi spiller sammen med svenskene i dagens V65-omgang til Bergen, og det betyr flott omsetning i alle løp. Når det gjelder omgangen så er noen av løpene lettløste, men tre av løpene trenger opplagt ikke å være like enkle å løse. Den store bongen er uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Explosive Lane – Var lekker til seier sist, og vi har ikke sett den slik siden den var helt på topp i 2015/2016. Bare dundret rundt ovalen, la inn en avslutning i 08-fart, og kom alene til mål. Går nok 14,0 fra tet, og da skal fakta 5 Sejr Gammelsbæk være god for å hente tillegg. Disse to hestene er mange meter bedre enn de andre, og det er normalt et 100% sikkert lås i innledningen.

V65-2 : 5 Syoss – Gjør ikke feil, og den rader opp i en imponerende stil. Virker rett og slett å være veldig mye bedre enn det grunnlaget den har på konto, og vi tror på en TOPP MULIGHET! Kan muligens få svar av 3 Titanio, eller er kanskje Herman Tvedt interessert i ryggen til favoritten? Disse to skiller seg klart ut, og normalt skal det rekke langt med en dobbeltbanker her!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 1 Bjørkebalder – Debuterte for Lars Tore Hauge sist, og den var klart forbedret direkte. Kan likevel ventes ytterligere forbedret til denne oppgaven, og ingen bør bli overrasket om den går en lav 32-tid fra tet. Da blir den ikke veldig enkel å fange, og den fortjener å stå først i et svakt løp.

V65-4 : 10 Todin – Var smellfin til seier sist etter nedturen i V75 nest sist. Er normalt stabil, den kan 27, og det er snakk om en motivert favoritt som vi banker på de litt mindre bongene. 2 Førlands Odin – Er like bra på kapasitet, og sist kunne det virke som om Ove igjen hadde tryllet da den ikke var til å kjenne igjen fra da den stod hos Per-Eivind Tjordal. Dessverre er den blitt flyttet tilbake, og da er det ikke sikkert vi får se en samme utgave som sist. Hadde den fortsatt stått hos Ove hadde vi satt på alt av varsellamper, men nå nøyer vi oss med å ta den med som en mulig gardering.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 9 Bokli Storm – Er det opplagte objektet i et meget fint spilleløp. Nå sist ble den feildisponert av Ronny Halvorsen, og den endte opp med å bli sittende bom fast. Litt uheldig var Ronny, så all skyld blir feil å gi, men han kunne ha gjort en noe bedre styring i den siste svingen. Nå er nok den godeste Halvorsen revansjesugen, og mot en ikke avskrekkende motstand kan Bokli Storm speede ned alt til brakodds i lukene! OBS!

V65-6 : 10 Bjørkeknekten – Blir favoritten i finalen, men er ikke så hardt betrodd som den pleier å være. Det føler vi også er riktig da det ikke akkurat har sprudlet av favoritten på slutten. Nå er den behandlet i halsen før denne oppgaven, og feilfritt er det hesten å slå. Vi tar dog med noen hester på bongen i jakten på flotte V65-kroner.

Lørdag er det SUPERPOTT i V75-spillet på Bjerke, og har du alenebongen/ er med på alenebongen, kan du stikke av med 34 millioner! Allerede nå kan du kjøpe deg inn i våre andelslag, og det gjør du i spillboksen under.