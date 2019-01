Internasjonal V65-omgang i Bergen

Pål Buer og Tip Esterel. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4/V5 Bjerke: Høitomt hviler ikke

V64 Åby: Spennende V64-omgang med Untersteiner i hovedrollen

Oddstips 1: Inter er kvitt Juventus

Oddstips 2: Tøff bortekamp for opprykksjagende Köln

Live: Overgangsvinduet januar 2019

Premier League: Alle Premier League-overgangene i januar

Petter med solide V4-tips i lunsjen til Bergsåker 29. januar!

Petter knallet til med topptips i lunsjen tirsdag, og det ble en deilig opptur for flere av de som tok rygg! Supersjokket Denali (3,4%) var trygt med på bongen til Kr.960, og den la grunnlaget for denne oppturen. Flotte Kr.4 513 kunne man hente om man hadde tatt rygg, og vi gratulerer dem som var med på lunsjoppturen!



Lerum med nye sterke tips på glattisen i Sverige!

Du tar vel rygg på undertegnedes tips på glattisen i Sverige? Vi har nemlig gjort det meget skarpt der, og igjen ble det altså en herlig opptur! I lunsjen til Skellefteå 28. januar tok vi nemlig for oss. Bongen på Kr.432 betalte ut flotte Kr.3 002, og på Eksperten satt samtlige bonger som ble levert.



Lerum tømte V5-lukene i Bergen 24. januar! Hvor mange femmere fikk du?

Det ble EKSTREMT favorittpreget i V65-spillet denne torsdagen, og akkurat det var ikke mye å skrive hjem om. I V5-spillet gav det imidlertid langt bedre betalt, og der suste dessuten ALT av bonger inn! Undertegnedes MINSTE V5-bong til Kr.224 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.2 574,-. Hvor mange femmere fikk du?



Leirvåg med knallsterke V75-tips på Bjerke 23. januar!

Det ble solid klaff under V75-løpene på Bjerke onsdag. V75-forslaget med innleveringspris på Kr.945 satt som støpt og betalte tilbake flotte Kr.10 204. Leirvåg lanserte Global U. Newerknow som sin V75-banker og hadde solide vurderinger i de øvrige løpene også. Match Queen (5-valg / 6,4%) var feks rangert som andrevalg. Var du med på moroa denne kvelden?

Lerum med nye supertips - Kr.392 ble til Kr.10 512 på Forus 21. januar!

Den ene gevinsten avløser den andre for tiden, og ikke noe er bedre enn akkurat det. På Forus denne tirsdagen var det i V5-spillet vi gjorde det skarpt, og den mellomste bongen på Kr.392 betalte ut knallfine Kr.10 512,-. SUPERSJOKKET Himalaya (5-valg - 6,8%) ble det varslet for (var med på kun to hester), og det ble det også for Thai M. Share (6-valg - 9,6%) som vi trodde hardt på!

Lerum med kanontips i V75-spillet til Örebro 20. januar!

Tipsformen til undertegnede holder seg på et bra nivå, og vi holdt nesten på å gjøre det helt store under V75-omgangen søndag. Etter at jeg ikke var fornøyd med tipsene på Bjerke lørdag var det derfor deilig å slå tilbake allerede dagen etter. Bongen til undertegnede på Kr.960 fikk dog kun tre seksere, men trøstegevinsten ble mildt sagt SOLIDE Kr.14 736,- Sato innfridde som dagens HERLIGE V75-banker, mens godbiter som Icanhearyou og Omay Southwind stod først på ranken!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Vi tømte V5-lukene i Bergen sist torsdag, og vår minste V5-bong på Kr.224 betalte ut fine Kr.2 574,-. I Bergen denne torsdagen er løpene veldig jevne, og det kan fort bli meget fine kroner til de som løser V65-rebusen. Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 1 Silversmith A.C. – Vant V75 sist, og blir veldig hardt betrodd nå. Vær dog litt OBS på at den har tjent raske kroner, og det er ikke så billig i mot her at den bare spaserer hjem seieren. Motivert favoritt, men ingen hest vi går til på som en solid banker. 6 Glennis Attack – Er fort en bedre hest på ren kapasitet, og den gjør en spennende start etter pause. Pål Buer er opp på sin springer, og den tas med på alt!

V65-2 : 10 Misi Ø.K. – Ligger stadig litt i skorpen, og den var klart godkjent i nederlaget sist (26 s 300m). Her er det med veldig få unntak billig i mot, og uten noe tull på veien skal mulighetene være store. Settes ganske klart først i et ellers veldig jevnt/åpent oppgjør.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Hafell Storm – Har et perfekt løp foran seg nå, og da kommer vel seieren? Den hadde gått en lav 30-tid uten galoppen nest sist, mens den var klart godkjent etter å ha fått mye trykk på seg sist. Dette likte den ikke, og det er nok ikke slike løp den skal ha. Nå er den VELDIG billig ute, den kommer fort fykende tidlig, og vi tror ikke den taper dette i en feilfri utgave. ER EN BANKER FOR DE FREKKE!

V65-4 : 10 Perillat – Er solgt, den har kommet i Gaute Luras regi, og vi går til på den direkte. Er helt overlegen i et løp som dette om den er i nærheten av sitt beste, og Svein Ove Wassberg opp er aldri feil. Med litt form hadde vi gått ALL IN, men vi vil gjerne se den i et løp før vi virkelig tar av «strikken». Er dog en veldig motivert favoritt som også vi tror på. 7 Wayward – Er en opplagt OBS-hest som tas tidlig på etter innsatsen sist. Tapte da mye på galopp, men kom sterkt tilbake. Er bra på sitt beste, og den gjør seg ikke bort i et løp som dette om den leverer som den skal.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 4 Vertigo Dominant – Vil ikke gjøre sitt beste for Håkon Steine, og når han kjører så skal man ikke vektlegge prestasjonene for hardt. Når Bjørn Steine kjørte den femte sist var det en helt annen hest, og den var knallgod i nederlaget. Var da ytterst knepent slått av Professor Ø.K. fra likestart… Hadde man plassert Professor Ø.K. inn på strek i dette løpet så hadde den blitt dagens tyngste favoritt, og da er det kanskje ikke så rart at vi velger å varsle litt for Vertigo Dominant når den virker til å bli helt uspilt? Var et dønn sjakkvalg med 0,3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut. Her er altså Bjørn Steine tilbake i «jolla», og da er naturligvis vi på hugget. SKAL PASSES!

Dagens beste banker:

V65-6 : 11 Tip Esterel – Er altså hesten som jogget 11,9/2100ma fra dødens til en klin overlegen seier på Jarlsberg i 2016. Den gikk også 11,3/1600ma på Jarlsberg i 2017. Så fikk den problemer i 2018, og var ikke helt seg selv da. Kommer nå ut i regi Pål Buer, og den godeste Buer er veldig opp på sin springer direkte. Leverer den 60% av hva den kan, ja, da spinner den rundt denne billige gjengen. VI TROR HARDT!