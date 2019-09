Internasjonal V65-omgang i Bergen

Radieux og kusk Svein Ove Wassberg. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



29 andelslag inn med sju rette - ca kr 18 000 - 22 500 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park 22. september. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

6 Radieux har et veldig fint løp foran seg i kveld, og dette skal den bare vinne enkelt fra dødens om den er frisk i kroppen sin. Kan aldri få et billigere løp når det gjelder motstand, og vi går altså ALL IN. Ellers finnes det en rekke mulige godbiter i denne omgangen, og her er det bare å sjekke ut følgende snadder:



V65-1 : 6 Radieux – Har et gaveløp foran seg her. Har riktignok ikke gjort mer enn helt greie løp på slutten, men går nå ned MANGE KLASSER når det gjelder motstand, og dette skal bare Svein Ove Wassberg kontrollere fra dødens. Gikk for eksempel 12,6 fra dødens med vogn, og var knallgod på Biri 26. juli. Her møter den «ikke noe», og vi blir veldig overrasket om ikke Svein Ove har full kontroll. VI TROR HARDT!

V65-2 : 6 Dupont – Er den helt overlegent beste hesten her, og med en form som virker å være på riktig vei i ny regi så kan det fort komme en seier i et billig løp som dette. Spurtet sterkt innvendig i kulissene sist (13,3 s 300m), og kom da til mål med litt krefter igjen. Tåler å bli brukt underveis, og den plasseres først. Bak der er 2 Chris K. som er milevis bedre enn raden et like klart andrevalg.

V65-3 : 8 Valle Max – Ble det feil for sist, men den leverte uansett et klart bra løp etter pause. Vi hadde faktisk 22,7 s 300m på klokken, og da skal man huske på at reisen var alt annet enn optimal. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, den har stor fordel av lengre distanse, og motstanden skremmer mildt sagt ikke. Slår til som en godbit nå?

V65-4 : 3 Jippi – Småskummelt løp hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Draget som vi prøver oss med har vi jaktet litt på før, men uten å få den inn. Er fakta ikke så verst på sitt beste, og med spennende betingelser i kveld så kan den skrelle. Vi liker dessuten skarpt at den får opp Bjørn Steine som kusk her, og vi blir alt annet enn overrasket om han vekker litt ordentlig liv i denne slik at den tar i hele veien. Settes FREKT først!

V65-5 : 1 Vertigo Dominant – Avgjorde sikkert etter en avslutning i 20-fart sist, og den er rett og slett veldig bra. I Bergen torsdag er det meldt knallfint vær, og det betyr at banen blir lynrask. Gikk 24,0/2140v enkelt fra tet nest sist, og leverer den noe slikt her, ja, da er det normalt ikke snakk om saken. Er en veldig motivert favoritt.

V65-6 : 2 Børke Bajas – Spurtet positivt i kulissene etter en liten pause sist (26,6 s 300m), og dette er en hest som har løftet seg på slutten. Har alltid hatt en OK grunnkapasitet, og den er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Burde være ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause, den er kuskeplusset med Bjørn Steine, og den MÅ tas på alvor.