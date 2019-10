Internasjonal V65-omgang i Bergen

Radieux og kusk Svein Ove Wassberg. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Oddstips: Färjestad senker serielederen

En innholdsrik torsdag venter, og her er det mye å glede seg til. Allerede kl.12.20 er moroa i gang, og da dreier det seg om et V4-spill til Jägersro. Deretter blir det også lunsj på Jarlsberg Travbane, og her er man i gang kl.13.40. Bergen er først ut om kvelden, og det med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.55. Åby avrunder torsdagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Ellers er det viktig å huske på at UKENS STORE HØYDEPUNKT skjer på Momarken lørdag. Her er det nemlig GULLJACKPOT I V75-SPILLET, og det betyr altså DOBBEL SJUERPOTT. Vi kommer med våre gratistips fredag ettermiddag.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Bergen Travpark byr altså på en INTERNASJONAL V65-OMGANG denne kvelden, og det betyr at omsetningen vil være noe høyere enn normalt. Vi liker kveldens omgang skarpt, og byr på mye fra vår "travgodtepose". Når det gjelder dagens beste banker så har vi spart den til finalen, og her må vi bare tro HARDT på 9 Radieux som har en overkommelig oppgave foran seg. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Dag Jo – Spennende innledningsløp hvor det er jevnt blant de beste. På strek volter dem tre + to, og her vil vi se en OFFENSIV Øyvind Austevoll som er på tetjakt. Skulle Øyvind lykkes med det så vil Dag Jo bli vrien å fange. Formen er OK, og den har gjort klart godkjente løp de siste gangene. En kjapp sprint er intet minus, og her skal man være på vakt. Vår frekke tipsener!

V65-2 : 4 Youandi Salt – Er en 3-åring som vi stadig liker bedre. Løste skarpt ut sist, men fikk svar, og dermed ble det tredje innvendig. Fant ikke lukene tilslutt, og ble sittende bom fast som fulltanket i kulissene. I kveld er nok Tord Salte på tetjakt med spor innenfor sine verste konkurrenter, og den burde ha en fin sjanse å lede dette rundt om. SPILLES! PS. 6 Thai Athena – Har ikke vært optimal aksjonsmessig for Stall Hamre de to siste gangene, og det skal bli spennende å se hvordan den fungerer i kveld for sin nye trener Morten Haugland. Dette er en kar som pleier å forbedre hestene, men han har kun hatt den i kort tid.

V65-3 : 5 Bokli Stjernen – Var det omtrent «kappmeldinger» på fra treneren før løpet sist, men oss «lurte» dem ikke, for vi banket den direkte. Da hadde den nydelige betingelser, og det ble sikkert fra tet. Møter igjen riktig motstand, men auto er et usikkerhetsmoment da den har slitt bak bilen før. Vi nøyer oss derfor med å sette den først. 8 Alm Tekla – Denne vil vi ikke ryke på. Her har nemlig Jan Erik Landaas gjort en strålende trenerjobb, og fått løftet denne hoppen ordentlig. Var brenngod til seier sist, den er kjapp fra start, og kanskje er det slik at Landaas kjører til direkte? SKAL PASSES!

V65-4 : 5 Orlando Street – Er ingen stjerne, og den har enda til gode å overbevise. Blir likevel knallhardt betrodd i kveld. Var helt GREI sist, men heller ikke noe mer. Kan vinne, men vi kan ikke anbefale et bankerspill på en slik hest. 6 N.Y. Make It Count (denne ble strøket torsdag) – Har fått to løp i kroppen etter et lengre opphold, og har ikke vist veldig mye i disse løpene. Kan betydelig bedre, og den har dessuten hatt godt av noen blåsere i kroppen. Gjør seg ikke bort i et billig løp som dette, og er verdt litt oppmerksomhet.

V65-5 : 10 Julia Ressie – Er det opplagte objektet her. Den så helt strålende ut etter pause sist, og gikk et knallsterkt løp etter at den ble sjenert til galopp mot den første svingen. Vi gav den to klare pluss i kanten, og den skal passes i kveld! 9 Getreadyfortakeoff – Venter vi enda på, og det skal bli spennende å se den med en nybehandlet kropp i kveld. Viste nest sist at den har stor fart i kroppen sin, og avslutningen i kulissene var knallfin. Perfekt smygspor nå, og den er selvskreven på bongen.

V65-6 : 9 Radieux – Innfridde som ventet sist, og den gjorde det enkelt da. At distansen er litt lengre i kveld gjør ikke noe, selv om den sikkert likte de litt lengre løpene bedre før. Har en enorm fordel av at feltet er lite, og den får gratis kontakt på et tidlig tidspunkt her. Svein Ove Wassberg er en av Norges beste tempobedømmere, og her kommer nok han TUNGT med sin hest når de andre har kjørt litt fra seg. Dette er torsdagens beste V65-banker.