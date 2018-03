Internasjonal V65-omgang i Drammen

Magnus Teien Gundersen og Valle Mattis. Søndag kommer de ut i Drammen. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum disket opp med lunsjfest på Färjestad 14. mars!

Det ble servert VELDIG STERKE V4-TIPS i lunsjen på Färjestad, og Nettavisen sin bong på Kr.324 betalte ut meget fine Kr.2 434,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger. Nøkkelen til suksess denne dagen var Othello Brodde (2-valg). Den ble servert som DD-banker, og også en banker på bongen til Kr.324. Du tar vel rygg på tipsene våre til svenskelunsjen?

V64-sjokk - vår lekkerbisken!

Solvalla sine løp ble flyttet til Mantorp 13. mars, men det forhindret ikke undertegnede å servere en ENORM IDE i V64/DD-spillet! 12,59 oddseren The Bucket List F. (6,5% i V64) stod først på ranken, og følgende info ble gitt:

V64-6 : 1 The Bucket List F. – Vi er fullt klar over at det dreier seg om en årsdebut, og vi er også fullt klar over at den ikke har vært som raskest fra start tidligere. Dog må vi bare prøve oss med denne direkte da det er snakk om en ordentlig KANON! I et forsøk til Svenskt Travkriterium nest sist gjør den et helt spinnvilt løp etter tredjespor/dødens på Coin Perdu, og du verden hvor bra den var. Denne har stoff i seg til å bli en av de beste i årgangen, og som veldig lite spilt (hadde 4,1% av innsatsene på seg når vi la ut tipset) er den superspennende i en fantastisk finale! MÅ MED PÅ ALT!

Lerum med supertips på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-.

Når kommer V64-suksessen i mars?

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.

V75-forslaget til Kurt Leirvåg med en innl.pris på Kr.960 satt som et skudd på Momarken, og betalte tilbake Kr.4 794. Omgangens største overraskelse Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten Pastore Bob i V75-7/DD-2 var vår klare tipsener. Den ble også banket i DD-spillet. Totalt ble det fullklaff for 80 andelslag, og drøye 400 000 innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000.

Til Drammen søndag jakter vi NY opptur, og kan by på følgende:



Dagens beste banker:

V65-1 : 8 Valle Mattis – Debuterte for Heidi Moen sist, og den så helt strålende ut. Vant veldig enkelt, og den hadde MYE krefter igjen. Floppet i 2017, men glem ikke det den gjorde i 2016 hvor den var brenngod, og radet opp. Er en ordentlig bra hest i grunnlaget, og skulle den kanskje være enda bedre nå, ja, da skal de andre få kjørt seg. VI TROR HARDT!

V65-2 : 10 Stjerne Ball – Var et sistevalg når vi la ut dette tipset, og den hadde 0,1% av innsatsene på seg. Blir naturligvis mer spilt når vi lanserer den, men det skal den også være. Vi jaktet den litt gjennom 2017, men da ble det MYE stang ut. Leverte dog en rekke bra løp, men fikk altså ikke uttelling. Årsdebuterte sist etter et lengre avbrekk, var noe tung, men spurtet likevel fint i kulissene. Kan ventes ytterligere forbedret nå, og den skal passes. Settes HELFREKT først!

Dagens beste objekt:

V65-3 : 7 Lisbeth Of Africa – Debuterte for Petter Glittum sist, og vi likte det vi fikk se. Gikk veldig sterkt etter en ganske grov galopp, før den igjen ble sjenert til galopp i den siste svingen. Kom voldsomt tilbake nedover oppløpet, og den hadde vunnet uten denne sjeneringen. Har MYE inne, og mot en billig gjeng er den HET i en feilfri utgave. Var kun et 6-valg med 2,5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. Slikt tar vi imot med takk.

V65-4 : 4 Kile Balder – Gjør en meget spennende start etter et lengre avbrekk, og vi setter den knepent først i et ellers veldig jevnt løp. Var hakk i hel på en såpass god hest som Hilton Molander i fjor, og den møter ikke noen av et slikt kaliber her. Kan åpne, den har trukket et bra spor, og Tengsareid liker vi på de kalde. TAS MED PÅ ALT!

Dagens nest beste banker:

V65-5 : 6 Circe Des Emois – Er MILEVIS bedre enn raden, og nå lykkes man? Den gikk et strålende løp etter galopp nest sist, og da viste klokken 11,1 s 300m med krefter igjen. Nå sist ble den sjenert til galopp på siste bortre, og den var helt ukjørt når den episoden skjedde. Her møter den en særdeles overkommelig gjeng, og den må ha en stor mulighet om dette går riktig for seg. SPILLES!

Dagens sjokk:

V65-6 : 10 Super Aristo – Gjorde flere meget gode løp når den stod i Harstad, og den vil også bite godt fra seg på Østlandet når nå først formen er på plass. Den gikk en solid tid nest sist, mens den spurtet bra sist. Har fordel av mellomdistanse, og får den bare tempo kan den overraske mot en ikke så altfor tøff motstand. Var uvirkelig nok et 10-valg når vi la ut dette tipset, og det er naturligvis galskap. SKAL MED PÅ ALT!