Internasjonal V65-omgang i Harstad

Gry Kanstad er aktuell i Harstad lørdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Harstad avrunder lørdagen med en FLOTT V65-OMGANG. Vi skal prøve å felle de tyngste favorittene i jakten på storcashen, for på våre bonger står 10 Stina Mi (V65-5) alene. Er best, den er på vei mot superformen, og er svært spillbar i kveld. Gå ikke glipp av følgende snadder til løpene i Harstad:



V65-1 : 2 Annabella Knick – Er 20m billigere ute enn 6 Quadro Bonanza nå, og skulle vår ide komme seg foran så trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. Leverte en bra spurt etter pause sist (14,3 s 300m), og formen virker rett og slett å være veldig pågang. Er ikke så verst på sitt beste, og fra slike betingelser som dette er den verdt litt oppmerksomhet. Vi plukker naturligvis med 6 Quadro Bonanza på alt. Disse to skiller seg klart ut.

V65-2 : 7 Grizzly Boko – Dette er et VELDIG dårlig løp, og her skal det ikke mye til for å vinne. Vår ide har fått to løp i kroppen etter den skiftet trener, og var forbedret i Boden sist hvor den gikk helt OK i kulissene. Burde være ytterligere forbedret til dette løpet og motstandsmessig kan den ikke få en billigere oppgave. SKAL MED PÅ ALT!

V65-3 : 9 Myr Faksen – Blir kolossalt hardt betrodd her, men vær OBS på at dette er monte, og det er en stilart som den ikke har imponert veldig i. Kan naturligvis vinne, men den står ikke alene på våre bonger. 4 Villdensky – Er i en helt hysterisk form, og gjør en mildt sagt spennende debut under sal i kveld. Skulle den være god under sal så trenger den ikke å bli veldig enkel å fange…

V65-4 : 12 Netanica – Ble strøket av stevneveterinæren (14.09), men vi regner med at den er 100% når den her kommer ut igjen. Har vært utrolig bra på slutten, og nest sist ledet den et V75-løp i det lengste. Møtte da betydelig tøffere motstand enn hva den gjør nå. Gjør seg ikke bort i et løp som dette, og den settes frekt først.

V65-5 : 10 Stina Mi – Er lørdagens beste banker. Dette er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som var meget god i fjor. I år har den egentlig ikke kommet skikkelig i gang, men vi har likt det vi har sett av denne i de tre løpene som den har gjort etter pause. Den varslet vinnerform tredje sist, den gikk så solid mellom galoppene i V75 nest sist, mens den var bunnsolid til seier sist. Ble da forstyrret til galopp i den siste svingen, men var flink og fant travet raskt igjen. Er den beste hesten, og går normalt en skikkelig fin høst/vinter i møte. MÅ BARE SPILLES PÅ LØRDAG! ALL IN!

V65-6 : 3 Camilo – Har en veldig fin oppgave i finalen, og den skal bli spennende å se igjen etter pause. Pleier å være godt forberedt etter opphold, og vi regner med at den leverer bra direkte. Er den beste hesten på strek, og vi plasserer den i a-gruppen sammen med formbomben 1 Filippa BR.