Internasjonal V65-omgang med Dalen i hovedrollen

Dag Sveinung Dalen og Moveslikejagger. Søndag kommer de ut på Biri Travbane. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.

Undertegnedes V75-tips på Leangen lørdag var STERKE, og det ble igjen bra med penger på flere av våre andelslag på Eksperten. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

På Biri jakter vi videre etter tusenlappene, og skal til lukene med følgende:

V65-1 : 3 Global U.Neverknow – Sliter med halsen sin, og kommer igjen ut etter en halsopperasjon. Pleier å være veldig god direkte etter disse oppholdene, og vi har en klar feeling for at dette dreier seg om tidlig tet og slutt. Østre tror også på seier, og den har trent fint før dette løpet. MÅ BARE SPILLES NÅ!

V65-2 : 4 Grude Elle – Småskummelt løp hvor vi plukker med oss noen hester. Grude Elle blir normalt ikke mye spilt med en råtten rad, men vær OBS på at den kommer ut etter en lengre pause, og for ikke lenge siden vant den en lokalkjøring på 28,4/1920m. Gunnar Austevoll har det med å skrelle, og han vil passe perfekt på denne. SKAL PASSES!

V65-3 : 11 Solør Alma – Her blir 4 Valle Grom hardt betrodd, og feilfritt har den også en stor sjanse. Vær dog litt OBS på at den ofte rører på startsiden når det dreier seg om AUTO, og vi stoler ikke helt på den. Solør Alma er en ung hoppe under en rivende utvikling. Gikk et aldeles helsvett løp etter grov galopp i Sverige sist, mens den kom til mål med krefter igjen etter sene luker nest sist. Gjør seg ikke bort med litt flyt nå, og den har form til å storskrelle!

V65-4 : 2 Spiklasse – Er bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier nå. Den har kommet til mål med krefter igjen to ganger på rappen, og vi har likt det vi har sett. Har tidligere slått 10 Mailund Jerva fra likestart, og har altså et svært gunstig løp foran seg nå. Vår tipsener i et ellers småskummelt sprintløp.

Dagens beste banker:

V65-5 : 8 Moveslikejagger – Har vinnerform i kroppen, og den var fin i kulissene mot knalltøff motstand sist. Er veldig kjapp fra start, og hvem ønsker egentlig å svare innvendig her? Vi blir overrasket om den får svar, og normalt burde denne sitte i tet på første bortre. Er en ordentlig topphest i grunnlaget, og nå kommer vel det en seier igjen? Vi er veldig inne på akkurat det, og banker!

V65-6 : 1 Expresso Doc – Kom ut i ny regi sist, den så smellfin ut for dagen, men fikk altså aldri sjansen og ble sittende bom fast som fulltanket. Er herdet mot bedre hester enn dette i Sverige, den er veldig kjapp fra start, og fra tet skal det en GOD hest til for å plukke den ned. Leder rundt om?

