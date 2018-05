Internasjonal V65-omgang med en lynrask banker

Tom Erik Solberg og Garli Moe Garlin. Søndag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Snoken med herlig treff på V65-lunsj 11. mai!

Nettavisens samarbeidspartner, SNOKEN, hadde en nydelig lunsj til Åmål denne fredagen. Den minste bongen på Kr.480 satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.16 122,-. Samtlige bonger som SNOKEN leverte på Eksperten til lunsj suste inn! Du visste vel at du hver dag kan kjøpe deg inn i Snoken sine bonger til Sverige?



Lerum med deilig treff på Bjerke 3. mai! Kr.1 176 ble til Kr.22 047!

Det ble servert sterke tips på Bjerke 3. mai, og vi fikk en ordentlig herlig start på mai-mnd! Supersjokket Trespasser (11-valg) var med på samtlige bonger i finalen, og dermed føk V5-verdien i været. Nettavisens største bong med en innleveringspris på Kr.1 176 satt som spikret, og utbetalingen ble knallfine Kr.22 047,-



Vi kom ikke helt i mål på V75-bongene på Bjerke lørdag, men Leirvåg traff godt på to av sine alternative system (fire andeler a Kr.1 000). Disse betalte ut meget fine Kr.18 732,-. Når det gjelder kvelden på Sørlandet så venter det en herlig internasjonal V65-omgang, og vi jakter tusenlappene med en solid banker. 2 Garli Moe Garlin (V65-2) årsdebuterer, det er solide rapporter på den, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 3 Ambitious Voyager – Starter ikke mye, men når den først starter pleier den å være med i fremste rekke. Kommer nå ut etter et nytt avbrekk, men det er fine rapporter på den, og det kan opplagt dreie seg om tidlig tet og slutt. Vi tror hardt, og dette er en soleklar førstehest for oss.

V65-2 : 2 Garli Moe Garlin – Er dagens beste banker. Kommer nå ut etter en lengre treningspause, det er svært sterke rapporter på den, og fra et nydelig spor må vi bare gå til på den direkte. Matchet LANGT bedre hester enn dette som 4-åring, og vi er klart inne på at den vil følge opp som 5-åring. ALL IN!

V65-3 : 13 Bjønnum Baus – Vi liker å spille med de beste kuskene i løp som dette, og det er liten tvil om at Per Vetle Kals er i helt egen klasse blant disse. Her kjører han dessuten en hest som holder flott form, og som duger godt i sitt grunnlag. Har en STOR sjanse å runde til seier, og den må bare prøves mot favoritten!

V65-4 : 9 Normandy Flax – Er VELDIG grunnkapabel, den er milevis bedre enn raden, og et HETT objekt nå. Den gikk strålende etter galopp + en grov sjenering nest sist, mens den så fin ut bak feltet etter galopper sist. En av galoppene kom når Kolle kjørte oppi. Bakspor er et pluss, vi tror på et feilfritt løp, og da er den med på foto. TAS MED PÅ ALT!

V65-5 : 3 Neslands Faksen – Har et 100% riktig løp foran seg nå, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Burde kanskje ha vært litt bedre sist hvor den gikk et løp på det jevne, men den har nå fått en liten pause, og vi håper/tror at den vil være tilbake på sitt beste. Er verdt et forsøk mot vinnermaskinen 8 El Viktor som fort kan være litt «rusten» etter et lengre avbrekk…

V65-6 : 12 Jobama – VIDÅPEN FINALE med mange aktuelle objekter. Hesten vi plasserer først kunne fort ha blitt et sistevalg om ikke vi lanserte den, men den må bare prøves som lite spilt. Har hatt enormt med motflyt, men snart må vel dette snu? Sist feilet den som PIGG i en trang situasjon ca 300m fra mål. Blir det bare litt tempo her, ja, da kan den storskrelle, og vi må bare varsle! 1 Thai Voyager – Har gjort to løp for Kari Anne Knutsen, og den er bedre enn raden. Den gikk pigg i mål nest sist, mens den nå sist feilet med krefter igjen i en trang situasjon på oppløpet. Er sikret et nydelig opplegg fra dette sporet, og den skal passes. 11 Ervin Boko – Er feltes KLART beste hest, den har matchet MYE bedre hester enn dette, og den skal bli utrolig spennende å se for Tjomsland. Er løpets store outsider, og tas naturligvis med på alt.