Internasjonal V65-omgang med frekk banker

Anette Frønes og Kemas Starlight. Søndag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Undertegnedes hjemmebane byr på en fantastisk V65-omgang, og dette er en omgang vi gleder oss MYE til. De ytre forutsetningene er helt perfekte, og banen på Sørlandet vil være på sitt raskeste denne kvelden. Å finne noen klink banker var ikke enkelt i dagens omgang, men tilslutt fant vi den, og det er en banker som neppe blir noen favoritt... 5 Kemas Starlight i finalen har drømmebetingelser foran seg, den har dokumentert form, og vi tror hardt på tet og slutt! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 6 Solør Svarten – Var god med vogn sist, og den blir hardt betrodd i innledningen. Dog skal man være klar over at den ikke er stabil bak bilen, og den har faktisk feilet de to siste gangene den har hatt åpne spor på auto. Da var det med kusker som Svein Ove Wassberg/Eirik Høitomt. Motivert, men vi tør ikke å banke… PS. 3 Polar Northug – Virker å være på vei mot formen, og den feilet fra seg en plass langt der fremme sist. Da hadde den en tøff oppgave, og dette ser klart billigere ut. OBS!

V65-2 : 2 Jega Janda – Per Vetle Kals er et STORT TALENT, og en kusk som vi bare liker bedre og bedre. Her får han sjansen med hoppen som han vant med nest sist, og dette er ingen dum hoppe når den leverer som best. At vi i dag får en LYNRASK bane betyr at det vil være vrient å hente tillegg. Settes først med den beste kusken. PS. 10 Eldvina – Er KLINK VARIABEL, men den har stor fart i kroppen sin, og den skal bli spennende å se med Katrine Wågenes. Katrine er veldig rutinert, og den nest beste kusken i dette feltet. Kan storskrelle om Eldvina først har dagen.

V65-3 : 3 Hades Håleryd – Fikk maks i debuten for Berås/Kongevold sist, men var trossalt helt grei. Søndag har den drømmebetingelser, og nå må vel man teste den i tet? Er normalt LYNRASK ut, og på en ekstremt rask bane så må man bare prøve med et slikt opplegg? Kan ikke få et bedre løp enn dette, og vi iler til med tipsnikken.

V65-4 : 7 Pave Odin – Er feltes beste hest, den er ALLTID godt forberedt etter pause, og det kan fort være en vinner direkte. Har dog vært såpass lenge borte at det ikke er snakk om noen banker. 2 Kringeland Enok – På en lynrask bane kan denne lede rundt om. Tidsmessig kan den senke rekorden sin MYE på en bane som i dag, og den må naturligvis med på alt.

V65-5 : 1 Sanda Love – Har et gaveløp foran seg i dag, og skal den først vinne et løp igjen, ja, da må det bli et løp som dette. Den så fin ut etter pause nest sist, men var da tung i kroppen. Nå sist feilet den direkte, tapte mye, men gikk fullt godkjent etterpå, og på klokken stod det 14,9/1900m. Går i hvertfall 14,0/1600m, og løser den ut på sitt beste så kan den fort taue dette løpet rundt om. VI TROR HARDT!

V65-6 : 5 Kemas Starlight – Har drømmebetingelser foran seg denne søndagen, og dette dreier vel seg om tet og slutt? Gikk PIGG i mål på Klosterskogen sist, og draskylappene ble aldri nappet ned. Vant ENKELT på 13-tallet i fjor fra tet, men fakta er at hesten er MYE bedre nå… Følger bilen fra start, og fra et nydelig femtespor er vi veldig inne på at den bare fyker til tet. Da tror vi ikke den taper, og for oss er dette dagens deilige banker. PS. 8 Going To The Limit – Gikk et spinnvilt løp sist, men det kostet nok også MYE krefter. Frode har derfor varslet et defensivt opplegg i dag, og det var helt klart medvirkende for vårt bankervalg.