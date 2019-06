Internasjonal V65-omgang med NM for damer

Elisabeth Storetvedt, Ragnhild Bjørnbeth, og Louise Vebostad Trudvang er alle aktuelle i dagens NM for damer. foto_Ned Alley_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Jarlsberg avrunder uken med en svært spennende V65-omgang, og dette er en omgang vi liker skarpt. For å få et solid potensial i kveldens bonger så klinker vi til med to bankere. 3 Lucky Kentucky og 3 Stian står begge alene på våre bonger, og dermed kan vi gardere de fire øvrige løpene med endel hester. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 1 Fox Dragon – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den har funnet storformen nå. Spurtet strålende etter hinder på veien sist, og den kom til mål med krefter igjen. Vi hadde faktisk 09,4 s 300m på klokken. Står spennende til her, kusken er flink, og den er verdt et forsøk. 8 Ubuntu – Kan være noe for de som jakter litt på dypet. Fikk aldri helt fritt frem sist, og møtte da MYE bedre hester enn dette. Er ikke så verst når den får lifte med i rygger, den er dønn riktig ute nå, og trenger ikke å være helt borte.

V65-2 : 3 Lucky Kentucky – Er dagens beste banker, og den står alene på alt. Her jogger den tidlig til tet, ingen i dette feltet er gode nok å trykke opp noen fart, og vi tror Tina Lagesen vil få det billig med vår banker. Halle melder om gode treningsrapporter, og det meste ser bra ut på forhånd. ALL IN!

V65-3 : 3 Stian – Kommer ut etter en lengre pause, og er kastrert i oppholdet. Er en knallgod hest, og den skal bli utrolig spennende å se under sal. Er blitt testet under sal i jobb, og man har vært fornøyd. Vi er veldig inne på at den er helt overlegen i et løp som dette, og den må bare prøves direkte!

V65-4 : 7 Værdalingen – Småskummelt løp hvor det kan skrelle til. Vår ide er 7-år, men likevel ganske fersk. Så smellfin ut etter pause sist, og den ble sittende bom fast med masse krefter igjen. Kan fort være ytterligere forbedret til dette løpet, og den MÅ tas på alvor. Slår til som en godbit?

V65-5 : 3 Bravivivicimo – Blir garantert ikke mye spilt i dette jevne løpet, men for oss er dette objekt som ikke skal dømmes bort. Har slitt lenge, men vi føler den er litt pågang, og den var klart positiv i kulissene sist (13,5 s 800m). Får opp Magnus Teien Gundersen i kveld, og det er naturligvis et pluss. Fortsetter den sin fremgang fra sist, ja, da gjør den seg ikke bort…

V65-6 : 9 Alm Nagano – Småskummelt løp hvor en bred gardering kan være smart. Vår ide er egentlig bare en av flere, men den har et såpass fint løp foran seg at den er litt spennende. Fikk sene luker sist, og den var positiv. Nå passer distansen bedre, og vi liker også at det blir ny kusk opp på en hest som er humørbetont. Slikt kan nemlig løfte en hest som dette. PASSES fra et perfekt smygspor.