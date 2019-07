Internasjonal V65-omgang med spennende banker

Mailund Jerva og Eirik Høitomt er aktuell i kveldens V65-omgang. foto_Roger SVALSRØD_HESTEGUIDEN.COM

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Hagmyren: V4-lunsj med et mulig supersjokk

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Lerum med knallsterke V75-tips til Årjäng 13. juli!

Det ble ikke helt lettløst til Årjäng denne lørdagen, og riktig V75-rekke betalte ut hele 291 000,-. Heller ikke undertegnede prikket alle riktige, men var slett ikke langt fra. Den mellomste bongen på Nettavisen til Kr.960 fikk nemlig seks riktige, og hadde du tatt rygg på den, ja, da kunne du ha hentet ut meget fine Kr.5 099,-. U.R. Faxe (6-valg), og Uza Josselyn (5-valg) var to godbiter som innfridde.

Lerum med systemfullklaff på Leangen 15. juli!

Undertegnede kom dessverre ikke helt i mål på de flate bongene hvor bankeren Vill Solen (V65-3) tapte. Systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt imidlertid som et skudd, og betalte ut brukbare Kr.12 519,-. Etosha Boko (2-valg) innfridde som en ordentlig godbit, og den ble faktisk banket på den minste bongen.

Hagmyren sparker i gang tirsdagen med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Momarken, og her begynner V65-1 til fast tid kl.18.55. Jägersro avrunder tirsdagen, og V64-omgangen starter noe senere enn vanlig, nemlig kl.20.05.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Vi liker kveldens V65-omgang på Momarken, og her skal vi virkelig jakte de helt store kronene med frekke bonger! Når det gjelder dagens beste banker så dukker den opp i V65-5, og her står altså 7 Mailund Jerva alene på våre bonger. Den så smellfin ut etter pause sist, og var enormt bra på samme tid i fjor. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Piglet Pil – Har en passende oppgave foran seg denne tirsdagen, og det kan dreie seg om tet og tidlig slutt for den kjappe vallaken etter Torvald Palema. Trakk seg sist etter et upassende opplegg på en regnvåt bane, og det var det egentlig ikke så mye å si på. Andre omvendt i volten betyr normalt en kjapp start, og Gunnar Austevoll er også opp på sin springer. Settes ganske klart først i et ellers veldig dårlig løp.

V65-2 : 9 Troll – Var klart positiv etter pause sist, og den senket altså rekorden sin mye. Dette er en type hest som vi er veldig inne på vil gå kraftig frem med en blåser i kroppen, og får den bare aksjonen å stemme, ja, da duger den normalt godt i et billig løp som dette. Er verdt et forsøk som et frekt objekt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Myklejenta Karin – Kan ikke få noe bedre løp enn dette, og her skal man virkelig være på vakt. I sitt siste løp feiler den fra seg en andreplass, og en tid på ca 28,0/2100ma. Nå får hun opp HC Hom, og det er et solid kuskepluss. Feilfritt = da kjemper denne garantert om seieren. SE OPP!

V65-4 : 1 Camusso – Spennende sprintløp hvor 2 Hepburn BR blir en av dagens tyngste favoritter. Kan naturligvis vinne, men må trolig gjøre det fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt… Vår ide er det ikke så verst fart i, og den fullførte helt OK i sitt siste løp. Står spennende til nå, den kan åpne, og på sin beste distanse så er i hvertfall vi på vakt. Dessuten er det sjelden feil å spille Magnus Teien Gundersen i slike stallmannsløp…

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 7 Mailund Jerva – Så smellfin ut som fastlåst etter pause sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Fant superformen på samme tid i fjor, og kammet med seg to førsteplasser og en andreplass da. Høitomt opp er alltid spennende, og mot en ikke veldig tøff gjeng kan dette være løsningen. Vi banker småfrekt i en spennende V65-omgang!

V65-6 : 9 W.J. Eminent Bergen – Har fått tre nødvendige blåsere i kroppen etter en lengre pause, og den så veldig bra ut sist når den lekte hjem seieren. Er trolig ytterligere forbedret til tirsdagens løp, og med vingelrisk på den store favoritten så kan dette fort bli dønn riktig for vår tipsener. Skal passes, og må med på alt!