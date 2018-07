Internasjonal V65-omgang med to bankere

Kristian Malmin og Trond Anderssen har ordentlig form på stallen. De har flere fine sjanser denne søndagen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

For en strålende søndag vi har foran oss. Først er det en ekstra V75-omgang med StoChampionatet på Axevalla. Det er litt av noen hester vi skal få se, og skal du være med i V75-spillet må du levere bongene før 14:30. Til kvelds er det en herlig internasjonal V65-omgang fra Biri. Her må alt av bonger være inne før 18:15.

Vi starter opp med to bankere. Sjekk ut følgende V65-analyser:

Dette er en fin hest

2 Roi Du Monde i V65-2 har en stor vinnersjanse, og blir helt riktig stor favoritt. Hesten har utrolig nok kun vunnet en gang på de første seks løpene han har gjort. Dette er nemlig en veldig fin traver. Nå sist på Jarlsberg går hesten en helt spinnvilt løp. Han galopperer da 40-50 meter fra start, men tok igjen feltet da det gjenstod en runde. Han var sjette i mål, med full fart over målstreken. Denne innsatsen rekker svært langt i et løp som dagens. Uten galopp er dette en vinner, og vi spekulerer ikke i mot. Dagens klare beste banker er servert.

Anderssen og Malmin nok en gang

I V65-1 ligger det an til at 3 Elken Secret Love bomber til tet her. Da skal 4 Amarone Classic ha fine sjanser på å kunne få overta teten tidlig. Sistnevnte har ikke vist så stor startferdighet, men i dag blir skoene trolig revet av og det gjør hesten raskere i uttaket.

4 Amarone Classic gikk to veldig positive løp i Jarlsberg Grand Prix. I kvalifiseringen spurtet hoppa strålende til andre bak Normandie Royal. Innsatsen var veldig fin. I finalen kom hun aldri inn i løpet, men gikk fint i kulissene. Glem dette. Hun er feltets beste og bør få et veldig fint opplegg i dag. Vi vet at Malmin og Anderssen har store ambisjoner med denne. Hun har hevded seg mot god motstand, og virker til å være i veldig fin form. Fra tet taper ikke hesten dette løpet, men hun er ikke avhengig av det opplegget for å vinne dette. Salen spiller to hester her, men vi kommer kun til å spille Amarone Classic. Det blir dagens nest beste banker.

V65-3: 5 Kjølstad Sirpa. Søndags morgen så var denne en 10-prosenter, men hoppa blir nok mer spilt utover dagen. Järvsöfaks-datteren var svært positiv i sin siste start på Biri. Da galopperte hesten i det hun skulle overta teten på første langside. Erland Holm, som kusket, fikk hoppa fort ned i trav og kjørte i dødens resten av løpet. Derfra gikk Kjølstad Sprita strålende til andreplassen. Dette løpet var klart bedre enn de to første hun gikk. Derfor synes jeg denne er så spennende i dette løpet. Må prøves som et objekt her.

V65-4: Ja, om 1 Hommes Ferrari går feilfritt så er vinnersjanse veldig stor. Men selv om Høitomt kjørte nettop hesten i trav underveis sist, er det ingen selvfølge for reprise i dag. Denne hesten er overhodet ikke til å stole på, og vi går i mot.

Hesten jeg synes er spennende i dette løpet er 3 Stumne Lyn. Hesten gjør årsdebut i dagens løp. H.G Balder-sønnen har ikke startet siden desember i fjor. Stumne Lyn innledet karrieren på beste vis, og viste stor kapasitet. På de første fem løpene sto hesten med fire seier og en andreplass. Blant annet, selv om dette var i 2015, slo han Lykkje Tveiten med innlagt galopp. Dette viser bare at hesten har stor kapasitet, og jeg er svært spent på hvilken skikk hesten kommer ut i. Bør være med å kjempe om seieren i dette løpet. Hvis ikke er det en skuffelse. Objektet mitt!

Merk: I dette løpet starter V5-spillet opp. Her bankerspiller vi 2 Tyrifaksen i V5-4. Denne var solid sist, og kan gå en 32-tid fra strek. Da skal dette være en vinner.

V65-5: 1 Vetle Petter blir naturligvis riktig favoritt, og får plass på alt av bonger. Over dagens sprintdistanse og fra førstespor kan problemer oppstå for favoritten. Jeg velger å spille i mot.

3 Kvikk Tojo. Dette er en hest som virkelig har blomstret til på slutten. Trolig går hesten rett til tet i dette løpet. Bokli Eld-sønnen er nemlig veldig rask ut. Fra tet skal det en ordentlig god prestasjon til for å slå Kvikk Tojo. Formen virker til å være veldig fin. Han ble tredje bak Tomeld Ø.K og Ulsrud Tea i monteløpet på Jarlsberg sist. Innsatsen var god, og bedre enn tredjeplass kunne hun ikke blitt i løpet uansett. Kvikk Tojo var dog sjanseløs på Vetle Petter nest sist, men da var det mellomdistanse, og i dag er det sprint. Dette kan helt klart være utslagsgivende. Om det klaffer litt med at favoritten får det litt feil underveis, er Kvikk Tojo et fint spill i løpet.

V65-6: Jeg finner 10 Clint Classic spillbar i den sjette avdelingen. Det gjør jeg på grunnlag av at hesten og formen er mye bedre enn hva raden gir inntrykk av. Dette er en hest som besitter svært fin kapasitet. På slutten har han tullet med galopper og slikt. Derfor blir hesten mye mindre spilt enn det han burde. Formen tror jeg ikke det er noe feil med. Han gikk tross alt en sisterunde på 13-tallet etter galoppen nest sist. Femte sist så det ut som han skulle tukte Farouk B.R ned oppløpet, men det ble med andreplassen. Dette blir for meg det store underspillet i løpet. Jeg tester meg på en frekk DD-banker på Clint Classic.

