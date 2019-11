Internasjonal V65-omgang med to bankere

Magnus Jakobsson er aktuell i kveldens V65-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med 66-oddser på Solvalla 29. oktober - Kr.180 ble til Kr.7 520!

Undertegnede gjorde rent bord på Solvalla denne kvelden, og i V64-spillet var tipsene SVÆRT STERKE! På den minste bongen til Kr.180 (betalte ut Kr.7 520) innfridde bankerne Zenit Brick og Gargamel Sisu. Stjernesmellen Princess Kei'em (66,43 i odds/1,3%) slo til som en SJOKKERENDE GODBIT, og følgende info ble gitt:



12 Princess Kei’em (V64-2) – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Lerums lille V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

Momarken avrunder uken med en strålende V65-omgang hvor også våre svenske venner er med å spiller inn i POTTENE, og det blir dermed en noe høyere omsetning enn hva som er vanlig. Vi trengte faktisk to bankere for å komme oss gjennom denne omgangen, og på de flate bongene garderes ikke 1 Fröken Hallanda (V65-2) og 7 Expresso Doc (V65-3). Sistnevnte var ikke favorittspilt når dette tipset ble lagt ut...

Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 4 Sirikit – Er i SUPERFORM, og denne fortjener virkelig en seier. Gikk enormt bra i kulissene etter galopp sist, og gjorde det samme nest sist. Nå er det voltestart, og da burde den komme seg avgårde uten galopp. Ingen er bedre enn denne i dette feltet, og vi tror på en FLOTT mulighet om Mikkelborg får den rundt uten tull. SPILLES! PS. Har møtt favoritten 7 Osen Expressa tre ganger, og slått den hver gang.

V65-2 : 1 Fröken Hallanda – Stod til 1,5 i totoen etter pause sist, og det var meget gode rapporter på den. Havnet i rygg leder, fant aldri lukene, og kom til mål som fulltanket. Så utrolig fin ut, og dette er en meget bra hoppe i grunnlaget. Løste bra fra start sist, og selv om den skulle bli overflydd så vil den garantert ha luker direkte. Vinner normalt mot en særdeles overkommelig gjeng, og dette er dagens beste banker.

V65-3 : 7 Expresso Doc – Har egentlig et gaveløp foran seg i kveld, og dette bør egentlig dreie seg om helt grønne lykter. Satt fast med alt igjen tredje sist, før den feilet seg bort nest sist. Nå sist ble den passivt kjørt, og kom til mål med draskylappene oppe. Er egentlig en BRA hest i grunnlaget dette, og vi blir overrasket om noen tør å svare denne fra start. Sitter trolig tidlig i tet, og siden skal dette være over. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

V65-4 : 3 Listas Marion – Vinner trolig dette om den ikke rører det til for seg. Feilet bort en mulig seier inn på oppløpet sist, og det er slik denne kan være. Er kapabel, men usikker. Det at den ikke får ha pisken med seg nå trenger ikke å være et pluss. Vi nøyer oss derfor med å sette den først, og velger å spekulere litt bak favoritten.

V65-5 : 9 Ganyboy – Her er det ganske jevnt blant flere, og vi plukker derfor med oss noen hester. Draget debuterte for Wolden sist, og var fakta oppløftende i kulissene. Gikk fullt godkjent, og vi gav den et pluss i kanten. Er trolig ytterligere forbedret inn mot denne oppgaven, smygsporet passer bra, og det lange oppløpet sier den ikke nei takk til. Blir skummel med tempo, og den skal passes.

V65-6 : 11 Finnskog Nox – Et herlig amatørløp avrunder kveldens V65-omgang, og vår ide, ja, den skal med på alt i finalen. Den så rålekker ut etter pause sist, og spurtet skikkelig bra tilslutt da. Var ikke tom over mål, og da gikk den altså knallsterke 25,7/2100ma etter oppholdet. Er normalt ytterligere forbedret til oppgaven som venter nå, og den skal ikke bli enkel å stå i mot nedover det lange oppløpet. SE OPP!