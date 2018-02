Internasjonal V65-omgang med Tvedt i hovedrollen

Herman Tvedt og Avenue Boulevard. Søndag kommer de ut på Sørlandet. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En herlig søndag venter, og det store høydepunktet denne dagen skjer i Sverige. Bergsåker byr nemlig på en EKSTRA V75-OMGANG med start 14.30. Husk også på V4-omgangen som starter kl.12.45 fra samme bane. Uken avrundes på hjemmebanen til undertegnede. Sørlandet byr nemlig på en internasjonal V65-omgang med start kl.18.15.



Sørlandet står for underholdningen denne kvelden, og de serverer travfolket en herlig V65-omgang! Vi prøver å spekulere bort dagens tyngste favoritt, og går heller ALL IN på en annen hest. 2 Among Hastrup (V65-5) har funnet superformen, den elsker denne årstiden, og vi tror HARDT på tet og slutt! Sjekk ut følgende:



V65-1 : 2 Avenue Boulevard – Gjør en meget spennende start etter et lengre avbrekk. Den er fikset på, og den har fått god tid på seg. Rapportene som vi sitter inne med er oppløftende, og henger den bare sammen som den skal, ja, da dreier normalt dette seg om tet og slutt. Imponerte veldig i debuten for Stall Tvedt, og da gikk den altså 13,6 uten å fungere… Har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og vi må bare gå til på den direkte etter oppholdet.

V65-2 : 4 Sugar Road – Vant utrolig enkelt fra dødens sist, og da la den inn 15,5 s 300m med krefter igjen. Har virket utrolig stabil, og den utvikler seg dessuten strålende. Her har den en veldig riktig oppgave foran seg, og går alt riktig for seg så må det dreie seg om en stor mulighet igjen. SPILLES!

V65-3 : 2 Circus Va Bene – Er spennende nå. Den har varslet form to ganger etter pause, og sist feilet den fra seg andreplass på oppløpet. Blir nå solid kuskeplusset med Dalen, den har trukket et bra spor bak bilen, og feilfritt dukker den opp på foto. Vår klare ide.

V65-4 : 11 Gerifaks – Interessant løp hvor vi prøver oss med en storskrell først på ranken. Gerifaks kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den varslet form i kulissene. Avsluttet i 27-fart på den subbete banen, og den kom til mål med krefter igjen. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, Østre har det med å skrelle fra tid til annen, og denne skal absolutt passes litt! SE OPP!

V65-5 : 2 Among Hastrup – Har virkelig levert varene på slutten, og den var lekker under sal sist. Vant sprettlett med vogn på Bjerke nest sist, og den elsker denne tiden av året. Her fyker den til tet, og siden er vel dette løpet over? Har en stor mulighet, og vi må bare tro MYE på den.

V65-6 : 12 Frier Birk – Det er ingen tvil om at 2 Magnums Othello er veldig bra, men nå går den opp minst en klasse, og salen vurderer det som den møter samme dårlig motstand som tidligere… Det gjør ikke vi, og dette løpet kan storfavoritten tape om den ikke er på topp. Frier Birk har en utrolig riktig oppgave foran seg nå, og sporet var nok det beste den kunne få. Vant på sprint sist (litt turbetont), og det vitner om toppform. Har alltid blytunge sisterunder, og ingen i dette feltet løper fra den om den bare skikker seg. SKAL MED PÅ ALT som en mulig skrell!