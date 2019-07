Internasjonal V65-omgang på Biri

Hellin Faxen og kusk Olav Mikkelborg. Søndag kjører Kristine Kvasnes. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en svært spennende søndag foran oss, og her er det MYE å glede seg til. Det er galoppen som starter denne søndagen, og det er JACKPOT I V64-SPILLET på Bro Park. Det ligger vel 240 000 ekstra i sekserpotten, og V64-1 er i gang kl.12.45. Deretter skal vi spille V75 på Axevalla, og her begynner V75-1 kl.15.00. Biri avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-OMGANG kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Biri er sist ut denne uken, og byr på en INTERNASJONAL V65-OMGANG! Dagens beste banker kommer ut for meget dyktige Kristine Kvasnes, og vi kan ikke spekulere mot 2 Hellin Faxen (V65-2). Vi likte den skarpt i debuten for Kvasnes, og nå er det dags! Ta rygg på følgende:



V65-1 : 3 Spiktrollet – Så fin ut i kulissene etter pause sist, og den varslet fakta litt form etter det lange oppholdet. Var litt tjukk rundt magen, så det løpet gjorde garantert godt. Har meget fine betingelser foran seg nå, den kan åpne, og skal helt klart passes. PS. 8 Tronmar – I programmet står det at denne gikk 25,5 sist. Den tiden er feil. Den gikk mellom 24,5/24,6, altså ett sekund feil…

V65-2 : 2 Hellin Faxen – Var kraftig forbedret i regi Kristine Kvasnes sist, og den var steingod etter et tøft opplegg. Gikk dessuten med et punktert hjul. Aksjonsmessig fungerte den også langt finere enn tidligere, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den har trukket et nydelig spor, og kommer til å sprinte fort på Biri i kveld. VI TROR HARDT!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V65-3 : 1 Petruska – Et dårlig løp venter, og dette trenger ikke å bli helt lettløst på en regnvåt bane. Vår ide kommer ut i regi Kim Pedersen, og det kan være en sikker vinner direkte. Har møtt bedre hester enn dette tidligere, og den bør være på foto i et løp som dette. SPILLES! 4 Coktail’s Hangover – Gikk 14,8/2100ma, men det var en medhengertid etter pause sist. Vi venter litt på denne hesten, og den kan fort være forbedret med et løp i kroppen. Trenger ikke å være helt borte i billige omgivelser som dette.

V65-4 : 3 Bandit AP – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og dette er en traver i flott form. Den feilet med krefter igjen nest sist, mens den spurtet sterkt sist, og kom til mål med krefter igjen. Var da ute mot mye bedre hester enn dette. Fortjener en seier, den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette, og må bare spilles! 5 Europa – Er en annen som er bedre enn raden, og sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Trenger ikke å være helt ueffen med klaff her.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



V65-5 : 1 Bleke Gnisten – Her er det veldig jevnt, og en bred gardering trenger ikke å være dumt. Hesten vi plasserer først har vist litt dårlig skalle i år, og kanskje ikke vært som best. Nå har den fått et løp i kroppen etter pause, og et finere løp enn dette kan den ikke få. Burde ha en fin sjanse med skreddersydde betingelser, og vi setter den frekt først!

V65-6 : 6 Viking Va Bene – Er igjen tilbake etter skade, og den blir hardt betrodd i finalen etter et fint prøveløp. Det man skal være litt OBS på er at det normalt stadig blir tyngre å komme tilbake etter disse avbrekkene, og den banen som blir i kveld er garantert ikke noe pluss. Vil egentlig Kolnes starte sin stjerne om det blir slike forhold som det er meldt? Vi nøyer oss med å sette den først, og tør ikke å banke.