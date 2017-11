Internasjonal V65-omgang på Forus

Rune Wiig og Torben. Søndag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4/V5 Øvrevoll: NM-søndag på Øvrevoll

V75 Eskilstuna: Knallfin V75-omgang med finaler av Breeders'

Oddstips 1: «BP» blir Fredrikstads store frelser

Oddstips 2: Kroatia vil få mye rom

Tippetips: Sveitserne har full kontroll

Eurojackpot fredag: Potten gikk - en person vant 221 millioner

VikingLotto onsdag: Nordmann vant over 38 millioner

V65-omgangen på Forus denne søndagen er langt bedre enn hva vi pleier å få servert fra banen i Stavanger. Her er det fyldige felter, mange vinnerkandidater, og det kan fort bli en bra bunke med tusenlapper for de som løser denne rebusen. 1 Shankly Lane (V65-3) har vi latt oss imponere av, og dette er søndagens beste banker. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Wayne Brogård – Har blitt hardt matchet de siste mnd, og det begynner å sette sine spor? Man var ikke helt fornøyd med hesten selv om den vant nest sist, og nå sist kom altså galoppen. Blir kolossalt hardt betrodd, den må trolig vinne dette fra dødens, og på søndag velger vi derfor å spekulere… 2 Silas Hovmand – Tror vi kan overraske fra rygg leder bak 5 Lucky Vegas/3 Wayne Brogård. Har nå fått fire løp i kroppen etter pause, den pleier å henge med mot de fleste, og den har ofte en bra speed tilslutt. Skreller med luker?

V65-2 : 7 Vimse Gutten – Kan være skrellen i et utfordrende løp. Feilet i en trang situasjon ca 900m fra mål sist, men gikk knallbra etter denne galoppen, og på klokken stod det 26,9 s 300m. Hadde fort slått El Viktor, og vunnet det løpet uten den galoppen. Nå er den kuskeplusset, sporet passer perfekt, og vi setter den HELFREKT først! 13 Arnspik – Holder usikker form, og den feilet etter pause sist. Er feltes beste hest, og den tas derfor med på alt. Feilfritt er den nemlig på foto mot en gjeng som dette.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 1 Shankly Lane – Står med tre strake, og her kommer trolig den fjerde. Vant veldig enkelt sist etter en sisterunde i 14-fart. Kan i hvertfall 16,0 fra tet, og da skal dette være over. Kan være noe for V75 om den fortsetter utviklingen, og for oss er dette dagens beste V65-banker. For de som jakter skrellen, og velger en annen banker, ja, de skal se litt opp for 13 Woody. Den har BRA grunnkapasitet, den er MILEVIS bedre enn raden, og den varslet full form etter pause sist. Feiler når proppene blir trukket ned mot siste sving, men kommer strålende tilbake (14,5 s 300m), og har mye krefter igjen over mål. Skal med om vår banker garderes.

V65-4 : 3 Møller Viktoria – Vinner dette om den henger sammen. Dog var den ikke som best tredje sist, den fungerte verken sist, eller nest sist. Nå skal den fungere bedre i jobbene igjen, og vi setter den først på ranken. Dog tør vi ikke å banke den før vi ser mer stabile takter fra den kanten. 14 Verdals Svarten – Var fin etter pause sist, og den spurtet bra bak knallgode Magnums Othello (25,3 s 300m). Står i springsporet på tillegget, den vil normalt få en god start, og luringen Einar Nedrebø liker vi å spille på Forus. Motbudet, og den tas med på alt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 5 Torben – Er tilbake hos eieren igjen, men det gjør nok ikke denne noe. Har vært et eventyr, og den har vært strålende for både Rune Wiig samt eier gjennom 2017. Her blir det normalt gratis tet, og da skal det en knallgod hest til for å plukke den ned fra dødens. Tauer dette rundt om? 9 Nyland – Var enormt bra til seier sist, og den avviste altså Ulsrud Tea. Nedrebø opp er spennende, og med ryggklaff feller den de fleste. Må med om Torben garderes.

V65-6 : 1 Baronesse Hooves – Er helt umulig å regne på, men har denne hoppen først dagen, ja, da er hun god nok til å skrelle fra tet. Var dårlig sist, men vær altså OBS på at hun er variabel, og på søndag kan det plutselig være en “ny” hest i banen igjen. Passes fra interessante betingelser! 4 Imperium Bo – Har gradvis blitt bedre, men har nå fått seg en liten pause igjen. Er absolutt ingen dum hest når den leverer som best, og fra ryggen til Baronesse Hooves trenger den ikke å være borte. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.