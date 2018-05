Internasjonal V65-omgang på Forus

Geir Mikkelsen og Syoss. Tirsdag kommer de ut på Forus. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Forus avrunder den første dagen i mai, og de gjør det med et herlig V65-spill hvor vi spiller sammen med våre svenske venner. Her blir det stor omsetning i alle spill, og vi gir deg et forsprang på den store sal i kampen om tusenlappene. Dagens beste banker kommer ut for Geir Mikkelsen, og vi tror HARDT på 9 Syoss (V65-4). Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Lome Diamant – Var fantastisk bra i Kongepokalen sist, og dette er en av våre beste 4-åringer i landet. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og den duger godt selv om det er ganske tøffe hester i grunnlaget den støter på. Settes først, men det er ikke snakk om noen banker.

V65-2 : 8 Nyland – Er i sitt livs form, og den var knallgod til seier i V75 sist. Gikk da 17,7 s 300m… Var dessuten meget god i monteløpet som den gjorde 16.01.2018, og den så solid ut også i den stilarten. Med kun syv hester i feltet bør den fakta blåse denne gjengen på sin beste distanse. VI TROR HARDT!

V65-3 : 6 Holene Faks – Her er det SVÆRT åpent, og få er fakta helt sjanseløse. Hesten vi plasserer først var et 14-valg når tipset ble lagt ut, men på ren kapasitet duger den i massevis. Nå sist ble den aldri kjørt med, men den gikk helt OK i kulissene. Feilfritt = da kan denne storskrelle mot billig motstand.

V65-4 : 9 Syoss – Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og den er på riktig vei. Imponerte ingen når den vant nest sist, men den så forbedret ut som fastlåst sist. Hadde ubrukte draskylapper over mål da. Her er det med få unntak billig i mot, sporet er perfekt, og vi tror hardt. DAGENS BESTE BANKER!

V65-5 : 13 Netherlee’s Dream – Vant et tilsvarende løp som dette nest sist, og den var også fin i kulissene sist (10,9 s 300m). Er den hesten i feltet som er mest herdet, og med flyt blir den alt annet enkel å stå i mot. Skal stå først i et ellers småskummelt løp hvor det kan smelle.

V65-6 : 12 Deep Sea Dream – Er best, den har flott form, og den tar seg fort av finalen om den bare havner sånn noenlunde riktig på det. Var tapper i nederlaget sist, mens den vant enkelt på en god tid nest sist. Svein Ove Wassberg opp er aldri feil, den er flink på volte, og dette ser veldig riktig ut. SPILLES!