Internasjonal V65-omgang på Leangen i kveld

Seiersmaskinen Vill Jerven sammen med sin faste kusk Bjørn Garberg blir Nettavisens V65-banker på Leangen i kveld. Foto: Ned Alley: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Bro Park: Norske bankere i søndagens V75

V65 Leangen: Internasjonal V65-omgang i kveld

V4 Vaggeryd: Lekker V4-lunsj fra Sverige

Tippetips: Skal være grønt lys på Arsenal

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Liverpool kan ryke på Stamford Bridge

Oddssingel PL: United er for stor favoritt

Oddssingel PL: Tøft kampprogam feller Wolverhampton

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt er på vei ut av gullkampen

Oddssingel La Liga: Sevilla har jerngrep på Real Madrid

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 443,3 mill kr

Det er ikke hver dag galoppen spiller første fiolin, men søndag er det uten tvil V75-omgangen på Bro Park som er det sportslige og spillemessige høydepunktet. I tillegg til galoppen, innledes søndagen med V4-lunsj fra Vaggeryd. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65/V5/V4 på Leangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med solide gevinster til V75-omgangen på Färjestad i går!

Rolf Lerum bør på gode vurderinger til lørdagens V75-omgang på Färjestad Han lanserte Dexter Brick (2-valg i V75-5) og den ble banket på flere andelslag på Eksperten. Bossy Alley (6-valg i V75-6) ble det servert SUPERINFO på, og den var Lerums andrevalg. Odd Herakles (V75-4) innfridde naturligvis som dagens hovedbanker. På slike stordager som dette har vi i Nettavisen alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene. Sjekk ut følgende:

Folkesystem (20 andeler a kr 300) betalte ut storfine 154 068 kr.

Folkesystem (20 andeler a kr 200) betalte ut 18 112 kr

To store systemer (4 andeler a kr 1 995) betalte ut kr 18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a kr 1 000) betalte ut kr 18 112 hver seg.

Et av hans siste info systemer (4 andeler a kr 1 250) betalte ut kr 33 96

Da får vi håpe og tro at det kan bli litt gevinster også i kveldens internasjonale omgang på Leangen. Hele 11 løp skal avvikles på Leangen i kveld og det er både V65, V5 og V4 på menyen. V65 har spillestopp kl 18.15 og min banker i denne spilleformen kommer ut i det siste V65-løpet.

Seiersmaskinen tilbake som en vinner

Det handler om fireårige 7 Vill Jerven som prøvde seg i en Derbykvalifisering sist. Det gikk heller dårlig og hesten var ikke i nærheten av å kvale. Trener og eier Arnstein Syrstad Mo tror det skyldtes at hesten ikke likte reisen, siden det var første gang fireåringen var på langtur. Ifølge Sysrstad Mo ser alt normalt ut i trening hjemme og hesten har en fin oppgave foran seg i V65-6/DD-2. Han har slått dennee gjengen ved flere anledninger tidligere i år og jakter årets åttende seier i kveld. Jeg tror på seier og bankerspiller 7 Vill Jerven i V65-6 og hesten blir også min banker i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Taper ikke feilfritt

V65-1 er et kaldblodsløp over tre distanser og jeg synes en kvartett skiller seg litt ut. Høykapable 9 Helle Spik står tilsynelatende litt hardt inne på pengene på 40 meter tillegg, men de dagene denne kapasitetstraveren holder seg på beina, er han stort sett med i seierskampen. Mitt knepne førstevalg.

Uoversiktlig monteløp

Kun ni hester stiller til start i V65-2 som er et monteløp for varmblodshester. Løpet er ikke lettløst og det er vel strengt tatt ingen sjanseløse. 2 Caesar Va Bene står spennende til på strek og har hevdet seg bra sørpå i det siste. Sammen med dyktige Inga Lamvik får vallaken et knepent vinnertips av meg.

Sjanseartet spor - best likevel

Bjørn Garberg har ikke bare vinnersjanse med Vill Jerven i kveld. Også i V65-3 sitter han opp bak spillefavoritten. 7 My Name Is Prince er en flott fireåring under rivende utvikling. Har gjort sine to siste løp på Bjerke og blitt nummer fire ved begge de tilfellene. I kveld er det sprint og sjuendespor, og det er sjanseartet. Men motstandsmessig er det ned flere klasser kontra Bjerkeløpene. Motivert favoritt, men ingen banker fra et slikt spor.

Sjoner har vinneren?

15 kaldblodshester setter hverande stevne i V65-4/V5-1, men sportslig er det et svakt løp. 8 Grytting Knerten innledet sesongen med tre strake seire, men galopperte seg bort sist. Mot ganske skral motstand, skal det være god sjanse for at Grytting Knerten er tilbake på vinnersporet igjen i kveld og hesten settes ganske klart først sammen med Arve Sjoner.

Mosjøen-seier i V65-5

Jeg har flere ganger de siste månedene lansert 2 Zarahs Valentino som et spennende objekt på Leangen. På ni starter i år er det blitt tre seire, de to første ble dog tatt i Bodø. Og for to uker siden kom endelig årets første seier på Leangen. Var favoritt i det løpet, men blir neppe mer enn et tredje/fjerdevalg i kveld. Men har form og har i tillegg et fint startspor i kveld og blir min knepne favoritt i V65-6/V5-3/DD-2, der jeg synes fire hester skiller seg litt ut.

Blekkan har V5 og V4-bankeren

Det skal altså avvikles 11 løp i kveld og det betyr blant annet ekstra V4-omgang. denne innledes første i løp åtte i kveld (spillestopp kl 20.35) som samtidig er V5-4. I V5-5/V4-2 blir Jomar Blekkan stor favoritt med 6 Leonardo Di'Vici. Hesten var knallgod vinner sist, da var distansen 2140 meter. I kveld er det 1640 meter og hesten har en flott oppgave foran seg. Jeg tror på seier og bankerspiller 6 Leonard Di'Vici både i V5 og V5.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.