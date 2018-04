Internasjonal V65-omgang på Leangen

Røyns Stjernen og Ragnar Fremstad er en herlig ekvipasje. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Søndagens travmeny består av en forrykende V75-jackpotomgang på Romme. Utrolige 43 millioner kroner ekstra i dagens sjuerpott. Vi kan dermed vente enorm omsetning, og innleveringsfrist er 16:20. Etter dette er det bare å kaste seg over Leangen som presenterer en finfin V65-omgang med start 18:50. Det er og både V4- og V5 spill til Trondheim.

Nå er det kun fokus på Leangen, der jeg har funnet en toppbanker. Det finnes flere spillbare objekter som er for lite spilt, og det kan helt klart gi fine penger for seks rette i kveld.



Før vi kaster oss over V65-omgangen, vil jeg presentere V4-bankeren min. Jeg går all in på 7 Spang Trym i V4-3. Jeg synes vallaken så strålende ut ved seieren sist, og liker denne hesten godt. Når denne hesten er i form gjør han noen ordentlig gode løp, og jeg tror han tar seg av dette løpet.



God sist, men enda bedre i dag?

Hesten jeg tenker på er 6 Remix i V65-5. Inntrykket på Blekkan sin traver etter ni måneders pause sist var solid. Han var rett og slett overlegen, og den nylig V75-vinneren Solbakken Jerv var sjanseløs på Remix. Han er rask fra start, noe han har vist ved flere annledninger, og skal normalt være tidlig å finne i tet. Hingsten er meget god på sitt beste, og det er ingen i dagens felt som kan slå Remix om han både oppfører seg og presterer på samme måte som sist. Jeg tror dette er en meget god vinnersjanse. 8-åringen blir gigafavoritt, og det er helt riktig. Jeg kommer til å spille 6 Remix banker i alle spilleformer.



Husbyn biter godt fra seg

Jeg liker 3 Seaborn Titanic i V65-1, og det blir mitt soleklare førstevalg. I år har Thai Tanic-sønnen virkelig hevet seg mye. Han har gjort fire løp, og bare sett bedre ut for hver gang. Han liker seg meget godt i tet, noe jeg tror 6-åringen får i dag. I den siste starten så hesten lekker ut, da han vant med alt av krefter spart. Seaborn Titanic har testet dagens lange distanse en gang tidligere, men det endte rett i galopp. Det er ingen tvil om at dagens motstand er skjerpet, og at Husbyn-traveren står ovenfor sin tøffeste oppgave i karrieren. Jeg har dog såpass store tanker om denne hesten at jeg tror han fint kan vinne innledningen av V65-spillet. Motivert tipsener!



Både 1 C. Brilianto og 12 Derby D`estino skal på alt av forslag. Spesielt spent er jeg på hvordan sistnevnte viser seg frem i sin årsdebut. Jeg har også lyst til å betale for 5 Runaway Train, 7 Janske og 8 Acers Poppy.



Det kan smelle kraftig i Montéløpet

I V65-2 er det flere hester som gjør sin debut under sal, altså i monte. Dette finner jeg interessant. Vi har nemlig tidligere sett hester prestere på et helt annet nivå i monte enn sulkyløp.



Ja, favoritten 7 Sweet Hangover imponerte ved seieren på Bjerke sist, men fikk da tet og det er en posisjon hoppa trives veldig godt med. Det blir neppe tet i dag. Hun kan selvfølgelig vinne dagens løp, men jeg kommer til å spille i mot. Jeg velger i stedet å dra frem 6 Iman Arvells, som montedebuterer. Tredje sist ble vallaken tredje i et V75-løp som ble vunnet av Sea Samedi. Nå sist ble 6-åringen kusket med store ambisjoner, og ut mot oppløpet så hesten seiersfarlig ut. Det tok dog kraftig i mot og han endte uplassert. Jeg tror 6 Iman Arvells kan være en hest som passer monté ypperlig, og tror han er med helt i toppen. Dette er mitt klare objekt i løpet.



Favoritten kan tape

I V65-3 kommer 4 Rofstad Odin til å bli klar favoritt, og Garberg-traveren har en fin vinnersjanse. Jeg liker dog 9 Røyns Stjernen såpass godt at jeg kommer til å doble alle bongene med sistnevnte.

9 Røyns Stjernen har fart som matcher et helt annet grunnlag enn det han befinner seg i nå. Ut i fra hva jeg har sett er Wik Stjernen-sønnen klart best med et ryggløp i det lengste, for så å spille ut speeden. Det er derfor merkelig at hesten i sine fem siste starter har blitt brukt kraftig underveis, og som oftest blitt sliten over oppløpet. Mens han sjette sist fikk ryggløp til det gjenstod 500 meter og bombet rundt konkurrentene til overlegen V75-seier. Makter Monika Fremstad å roe ned vallaken, og kjøre det ryggløpet hun skal, kan Røyns Stjernen nemlig blåse forbi Rofstad Odin ned oppløpet. Dette blir mitt objekt i løpet.

Lørdag på en søndag

Jeg tror mest på 5 Saturday Mornings i V65-4. Jeg synes hoppa var kraftig forbedret ved seieren sist, og hun gikk et strålende løp. I dette løpet bør hun få en meget fin posisjon tidlig, og med litt klaff underveis tror jeg at hesten som blir kusket av Arve Sjoner kan vinne dette. Hun gjorde flere svært gode løp på Østlandet for Frode Hamre, og det var derfor knyttet forventninger til hoppa da hun ankom Trondheim. Jeg håper hun er enda et hakk bedre enn sist, for da skal hun regnes veldig tidlig her. 5 Saturday Mornings blir mitt førstevalg i løpet.



Fremstad i siste?

Mitt klare førstevalg i V65-6 er 11 Roxy Lady. Hoppa årsdebuterte sist, og var meget god. Hun måtte trave i dødens hele løpet, og en så god hest som C. Brillianto fikk et perfekt løp i andre par utvendig. At Roxy Lady kun var en nese unna seieren var meget sterkt. Vi vet hvor god denne hoppa egentlig er. I fjor var hun på Bjerke og deltok i kvaliken til hoppedery. Der ble hun femte, men var slått av hester som Gaia B.R, Thai Sarahya og Gluwhein. Jeg tror løpet sist har gjort svært godt for Fremstad sin hoppe, og hun skal ha en god sjanse til å spurte ned dagens motstand. Hoppa har kun vunnet et løp på 16 forsøk i karrieren, men har trolig aldri vært i bedre form enn nå, og i dagens dobbel spiller jeg henne alene mot Remix.

