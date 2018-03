Internasjonal V65-omgang på Momarken

Odd Arne Sagholen og Tekno Teddy. Torsdag kjører Gunnar Austevoll. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Momarken klemmer til med en fyldig meny skjærtorsdag, og her er det verdt å merke seg at vi spiller sammen med våre svenske venner, og at V65-1 begynner såpass tidlig som kl.16.00. Vi liker disse omgangene på Momarken, og det er slett ikke uten grunn at vi lykkes ganske ofte på nettopp den banen. Tekno Teddy (V65-1) er den som skal sende oss i lukene på torsdag, for det er nemlig dagens banker! Gå ikke glipp av følgende snadder:



V65-1 : 5 Tekno Teddy – Har et skreddersydd løp foran seg i årsdebuten, og det kan opplagt dreie seg om tet og slutt. Leverte flere gnistrende sprintløp i fjor, og det er en hest med flott fart i kroppen sin. Kommer nå ut med Gunnar Austevoll, det er gode rapporter på den, og sjansene for at den leder et såpass billig løp rundt om må være store. VI TROR HARDT!

V65-2 : 5 Bambinos Hope – Gikk flere fine løp i fjor, og det er en hoppe med bra fart/kapasitet. Er veldig kjapp fra start, og vi blir ikke overrasket om Kristian Lindberg er på tetjakt. Det er ikke mange tøffinger med i feltet, og fra eventuelt tet er fort mye gjort. Spilles direkte da det er nå det er litt odds i den.

V65-3 : 8 M.H. Herkules – Er helt overlegen disse om den bare går feilfritt. Den gikk noe helt enormt mellom to galopper i debuten for Sagholen nest sist, men da fungerte den fakta ikke helt optimalt. Nå sist fungerte den MYE bedre, og selv om den feilet grovt fra start var den noe man virkelig la merke til. På klokken stod det 26,8/1900m etter galoppen, og den har kapasitet langt utover det grunnlaget den har på konto. Er en banker for de med litt is i magen.

V65-4 : 2 Lex Spika – Er en hoppe med fin fart i kroppen sin, og en hest som Martine Sørvik har litt ambisjoner med. Fungerte ikke sist, selv om det ble seier da, og den er blitt fikset et par ganger i etterkant. Er moden for å senke rekorden sin MYE, den står spennende til på strek, og trenger ikke å være helt borte om den leverer på sitt beste. Settes frekt først!

V65-5 : 8 Ingemar Palema – Er den soleklart beste hesten i dette ganske fine løpet, og selv om det dreier seg om en årsdebut så settes den først. Imponerte oss ved flere anledninger i fjor, og mest imponert ble vi nok når den tapte på foto for knallgode Da Pepperboy (09.07. Jarlsberg). Gikk 09,2 s 300m, og solgte seg enormt dyrt. Nå er det positive toner å spore fra Fredrik Solberg, og det er et offensivt opplegg som gjelder. Skal stå først på ranken, og det er en hest som også har en meget bra mulighet!

V65-6 : 4 Arnspik – Har gjort to knallfine løp under sal, og den virker å være i en ordentlig bra form. Har matchet klart bedre hester enn dette med vogn tidligere, og det skal bli spennende å se den med vogn igjen. Høitomt opp er naturligvis et pluss, og fra et bra spor bak bilen burde den havne fint på det. Settes først i en småspennende finale.