Internasjonal V65-omgang på Momarken

Jørn Ivar Eilertsen og Västerbo Loire. Søndag kommer de ut på Momarken. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Momarken er en bane vi liker skarpt, og det håper vi også at nettopp du gjør etter kveldens løp. Vi har nemlig jobbet frem MYE snadder, og infoen rundt bankeren som vi landet på vil du nok like. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Riva Renn – Har levert solide løp uten å få vinne på slutten, og formen virker å være veldig bra. Blir TUNGT betrodd i innledningen, men være litt OBS på at vi her snakker om en hoppe som ikke rader opp (har vunnet 1 av 16). Grei favoritt, men en hest vi ikke tør å gå ALL IN på. 3 Always A Star – Er bedre enn raden, og kommer ut fra en stall som stadig kommer i bedre form. Cato opp passer bra, og fra et fint spor må den regnes. 8 Rasken Q.C. – Er i veldig bra form, og den fortjener en seier. Gikk 12,3 s 300m sist, og spurtet ordentlig fint. Passes med klaff!

V65-2 : 1 Lolly Løva – Her er det svak kvalitet, og dermed er ikke dette helt enkelt å ranke. Vi liker stabile hester i slike løp da de ofte dukker opp der fremme, og stabil er Lolly Løva. Spurtet fint sist (26,3 s 300m), og var ikke helt tom over mål. Er sikret et bra opplegg nå, og den burde dukke opp på foto om den ikke blir fast. SKAL MED PÅ ALT! 8 Skrei Stjerna – Kan være noe for de som jakter en litt ute i haugen. Har nemlig fin fart i kroppen sin, og den er dessuten BETYDELIG bedre enn raden. Gunnar Austevoll opp er interessant, og den er tidlig på vår bong fra et nydelig smygspor.

V65-3 : 1 Västerbo Loire – Spurtet fullt godkjent etter litt hinder på veien i Sverige sist, og den er på vei mot den formen den hadde på samme tid i fjor. Vant nemlig to løp i november i fjor, og et av de løpene var på nettopp Momarken (5. november). Kusk da: Jørn Ivar Eilertsen… Er kjapp fra start, og her blir det nok laddet. Leder rundt om? VI BANKER FREKT!

V65-4 : 10 Mila – Dette er en ordentlig SPILLENØTT som krever bred gardering. Det finnes dog et spennende objekt her, og Mila er virkelig en hest som skal passes. Har gradvis blitt bedre, og sist avsluttet den ordentlig bra etter sene luker. Var ikke tom over mål, og den fikk et pluss i kanten av oss. Nå blir den SOLID kuskeplusset med Dag-Sveinung Dalen, og med flyt gjør ikke denne hoppen seg bort. SE OPP!

V65-5 : 6 Avenue Boulevard – Er en veldig uturshest som ikke har fått ut hele sitt potensial enda. Sist var den ekstremt PIGG, men feiler da i angrep på siste bortre. Møtte da bedre hester enn hva den møter nå. I dag er vi inne på at Herman Tvedt vil la denne hoppen få gå litt, og vi blir veldig overrasket om han bakker nå. Virker dessuten best når den får gå i et jevnt hardt tempo. Settes knepent foran 7 Karamel Hill som stadig blir bedre, og som også den er MYE billigere ute nå. DOBBELT A-VALG!

V65-6 : 5 Vollanfaks – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå er storformen der. Spurtet voldsomt sist, og den så enormt bra ut for dagen. Kan være litt i piggeste laget bak bilen, og det er hovedgrunnen til at vi ikke banker. Hadde denne stått bak, ja, da hadde vi latt den stå alene. Nå nøyer vi oss med å sette den klart først i en ellers flott finale.