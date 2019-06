Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Cokstile og kusk Lars Anvar Kolle. Søndag kommer de ut på Sørlandet. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Bro Park: Supersøndag med storløp og jackpot

V75 Gävle: Strålende V75-omgang med E3

Oddssingel Eliteserien: Rosenborg hedrer Eggen

Oddssingel Eliteserien: Glimt gjør kort prosess mot Godset

Oddssingel Eliteserien: Glimrende odds på Odd-seier

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



På Forus i går var ikke undertegnede god nok, men tok kraftig igjen i både V4/V5/DD-spillet til Boden! Samtlige V4-bonger på Eksperten betalte ut Kr.3 662,-. Den billigste kostet Kr.450, mens den dyreste kostet Kr.1 180,-. I V5-spillet suste undertegnedes store bong på Kr.1 176 inn, og den betalte ut meget fine Kr.6 390,-. DD ble ranket ut på kun FIRE REKKER, og superdype Little Red Corvette var ikke glemt! Undertegnedes store DD-forslag på Kr.400 betalte ut Kr.3 876,-.

Nå jakter vi nye fremganger, og til Sørlandet i kveld banker vi 7 Dansken (V65-5) og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 3 Cokstile – En Cokstile i toppform bader normalt hjem et løp som dette, men hvordan er det egentlig med formen etter forkjølelsen? Akkurat det er ikke vi helt sikker på, og vil svært gjerne se den i et løp etter oppholdet før vi går ALL IN. Er dog en veldig motivert favoritt, og den skal stå soleklart først på ranken. 1 Gaia BR – På Sørlandet i kveld blir det en ekstremt rask bane, og Gaia BR kan fort lede dette løpet veldig lenge, og kommer ikke noen av tilleggshestene direkte, ja, da trenger hun kanskje ikke å bli enkel å fange på en kjapp sprint. Går nemlig en lav 13-tid på banen som er i kveld… Formen er dessuten bra, og den spurtet fint etter et passivt opplegg sist.

V65-2 : 9 Paulino – Har fått tre løp i kroppen, og gikk altså 15,0/2100ma selv om han ikke var helt frisk sist. Vi forventer at den løfter seg til kveldens oppgave, og på kapasitet er den totalt overlegen en gjeng som dette. Får opp svært rutinerte Knut Robin Dalsbotten, og det meste ser perfekt ut på forhånd. DENNE MÅ BARE SPILLES MED SLIKE BETINGELSER!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 2 Kleppe Spødå – Var det en veldig skriking på sist, og den ble hardt betrodd i spillet. Det så fakta veldig bra ut lenge, men når proppene ble trukket i andre utvendig mot den siste svingen kom galoppen. Gikk glipp av en veldig fin premie, og en tid på ned mot 28,0. Nå har Høitomt fått kjenne på den, og det blir nok muligens litt endringer på hodelaget etter det som skjedde sist. På en lynrask bane må den være HET, og vi iler til med tipsnikken!

V65-4 : 10 Trø Flax – Kolle var nok litt sint på seg selv etter løpet sist, for galoppen på siste bortre må nok han ta litt av skylden for. Det ble trangt, og da kom galoppen. Tapte MYE, men kom enormt sterkt tilbake i kulissene, og vi hadde faktisk 24,7 s 500m på klokken med mye krefter igjen. Motstanden er stortsett den samme nå, og med flyt duger denne svært godt. SE OPP!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 7 Dansken – Feilet seg bort kort etter start sist, og dermed var den dagen ferdig. Gangen før strålte den i Årjäng, og på ren kapasitet er dette feltes i særklasse beste hest. Har enormt mye inne kontra et lavt grunnlag, og vi er veldig inne på at den kan vinne et løp som dette fra dødens. Trolig er det kun galopp i mot, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. ALL IN! PS. Glem ikke at Dansken LEKTE med Loveyou Hangover på Sørlandet 31. mars…

V65-6 : 3 Løkki Flaksa – Er dagens beste objekt, og en hest vi tror en hel del på. Den har nå fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Tjomsland, og storformen er ikke langt unna. Den feilet som helpigg i angrep nest sist, kom strålende tilbake, og vi hadde 23,4 s 500m på klokken. Nå sist ble den aldri kjørt med, men den spurtet igjen skikkelig bra i 23-fart. Er en KNALLGOD hoppe i grunnlaget, og den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Gjør livet surt for storfavoritten til sjefen?