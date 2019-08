Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Paulino og kusk Vidar Tjomsland. Søndag kjører Per Vetle Kals. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En særdeles innholdsrik og spennende søndag venter. Vi sparker det hele i gang fra Danmark og Klampenborg, hvor Dansk galopp-Derby skal arrangeres. Det er dessuten DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger deilige 434 104 ekstra i sekserpotten. V64-1 begynner kl.12.45. Deretter skal vi til Dannero hvor en EKSTRA V75-omgang venter kl.15.00. Her er Svenskt Kaldblodskriterium hovedoppslaget. Om kvelden skal vi så til Sørlandet, og her begynner den INTERNASJONALE V65-OMGANGEN kl.18.15.



Sørlandet avrunder uken med en spennende V65-omgang som helt klart kan gi bra betalt. Vår beste banker i omgangen kommer ut i V65-4, og her går vi ALL IN på 2 Paulino som har en drømmeoppgave foran seg. Vi tror på tidlig tet og siden skal dette løpet være over. Ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Seabreeze Ås – Har litt smygform, og dette er dessuten en hest som har det med å skrelle fra tid til annen. Har vært positiv to ganger på rappen nå, og vi liker at Dalen får prøve seg bak denne. Vant ett løp i fjor, og også det var sprint (12,9 – 15. november). Kan muligens få rygg leder bak ruseren 3 Ursula Horse, og da kan dette bli aldeles riktig. PASSES!

V65-2 : 2 Amazing Street – Blir steinhardt betrodd ut fra det løpet den gjorde sist. Spurtet da fint i tøffe omgivelser. Vi kjøper den uansett ikke som storfavoritt da den i debuten tredje sist viste at den ikke er å stole på. Har dessuten vært tråkk underveis i løpene, og vi vil se denne levere på et høyt/jevnt nivå før vi går hardt til på den. At dette også er en fersk hoppe gjør oss ikke akkurat sugen på å banke. Motivert, men…

V65-3 : 1 Grude Tilla – Tet og slutt? Ja, presterer denne på topp så er sjansene gode. Er dog ikke 100% stabil, og den fikk det dessuten sist. Skal dog stå først på ranken. 10 Åsa OK – Kan være luringen. Var i ferd med å gjøre et strålende løp etter en umulig reise sist, men så kom galoppen mot den siste svingen. Tengsareid er flink på disse «kaldingene», og den skal bli spennende å se med han som kusk. Motbudet!

V65-4 : 2 Paulino – Har hatt en infeksjon i kroppen sin, og kommer ut etter en liten pause. Har et ekstremt fint løp foran seg i kveld, kusken er bra, og fra dette sporet burde det dessuten bli gratis tet. Da skal det en god hest til for å plukke den ned, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på denne i dette rekruttløpet.

V65-5 : 2 S.J.’S All In All – Har skuffet i år, for i utgangspunktet er dette en hoppe med fin grunnkapasitet. Gikk 15,8/2100ma på Klosterskogen sist, og det er fakta tidsmessig klart bra på en 800m-bane. Er god fra start, og ønsker man å kjøre favoritten i rygg, ja, da kan det bli gratis tet for vår ide. Duger på sitt beste, og som veldig lite spilt er den spennende. OBS!

V65-6 : 6 Lome Perla – Er veldig formsterk, og spennende i en jevn finale. Den spurtet meget bra nest sist (22,4 s 300m), og det gjorde den også sist (23,0 s 300m). Får opp Kolle i kveld, og det er naturligvis spennende. Gjør seg ikke bort med klaff på veien, og den skal helt klart passes i et løp hvor vi plukker med en del hester.