Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Cato Antonsen og Tripsson Ø.K. Søndag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Undertegnedes hjemmebane, Sørlandet, avrunder uken med en herlig V65-omgang. Det finnes favoritter som naturligvis kan innfri, men vi skal prøve å felle flere av dem, og våre litt støre bonger er uten. Gå ikke glipp av følgende godbiter:



V65-1 : 6 Tripsson Ø.K. – Har ikke gjort mange glad på slutten, men med to løp i kroppen så virker den å være på vei mot en ordentlig bra høstform. Gikk HELPIGG i mål etter sene luker sist, og endelig viste den altså litt form. Var god i fjor høst, og kanskje er det slik at dette er den beste tiden på året for Tripsson ØK? Søndag er det opp med Cato, og den må bare prøves mot en billig gjeng!

V65-2 : 7 Alcantara Beech – Var ikke optimal skoløs fremme sist, og hadde dessuten sine problemer på svingene. Nå skor man den om, og i kveld passer også baneprofilen bedre. Har matchet langt bedre hester enn dette i Sverige, og den skal duge godt i et løp som dette. PASSES! PS. 5 Always A Star – Debuterer for Stall Hamre, og salen tar bølgen. Er OK på sitt beste, og var flink etter galopp sist. Fungerte dog ikke tilfredsstillende, og det skal bli spennende å se den igjen nå. Skal på bongen, men vi kjøper den ikke som superfavoritt.

V65-3 : 3 Waxen – Flyter mye på skallen sin, for noe spesielt pen å se på aksjonsmessig er den ikke. Var riktignok noe bedre sist, og det ble enkelt da. Vinner sikkert igjen, for Tjomsland er helt rå å holde disse kaldingene i gang. Veldig motivert favoritt. 9 Tangen Frikk – Dette er hesten som er god nok på ren kapasitet til å utfordre Waxen. Har dog rotet fælt etter den kom inn på stallen til Mikkelsen, men kanskje er det slik at også denne forbedrer seg etter miljøbytte samt at et kaldere vær roer den ned? Motbudet.

V65-4 : 6 Van Der Meulen – Vant et gaveløp i Bergen sist, men så fin ut for dagen, og for selvtilliten var det godt for denne hesten. Er normalt flink med volte, det er snakk om feltes i særklasse beste hest, og det kan fort komme en ny seier. 1 Wind Of Change T.J. – Er hesten man skal passe ved gardering. Har vært omgitt av ganske fine rapporter, og den gikk meget bra i kulissene etter galopp sist. Skulle ikke favoritten prestere på topp så er dette et spennende spill. Bak disse er løpet vidåpent.

V65-5 : 10 Trons Vilje – Vi vil anta at Knut Arne Ødegaard ikke kaster bort en søndag på Sørlandet uten at han har ambisjoner direkte med denne kapasitetshesten. Er helt overlegen på ren kapasitet, men har altså hatt sine problemer, og derfor vært lenge borte. Prøves direkte da det er nå den skal spilles. Neste gang kan den fort være «oppbrukt»…

V65-6 : 9 Rapide Frecel – Jevn og spennende finale. Hesten vi plasserer først har varslet vinnerform på slutten, men ble altså litt forkjølet, og kommer nå ut etter en liten pause. Ofte kan man få en oppsving etter en forkjølelse pga et økt overskudd. Her har Rapide Frecel svært riktige betingelser foran seg, og den er sikret et bra opplegg. Med tempo er den giftig, og skal helt klart passes nå. OBS!