Internasjonal V65-omgang på Sørlandet

Martine O Sørvik og Royal Unibrew. Søndag kommer de ut på Sørlandet. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sørlandet avrunder uken med en KNALLFIN V65-OMGANG, og dette er nok en av de beste omgangene på Sørlandet hittil i år. Vi spiller bankerfritt, og frekt i jakten på flotte kroner. Vil du ha et forsprang på salen, ja, da tar du rygg på følgende:



V65-1 : 9 Black Voice – Har egentlig blitt matchet mot tøffere hester enn dette, og den er noe billigere ute nå. Feilet fra seg en andreplass sist, og holder sin uforandret flotte form. Står i et nydelig smygspor nå, den er normalt sikret en bra reise, og blir det bare litt tempo så burde den dukke opp i riktig ende. SKAL MED PÅ ALT! 12 Ero’kamano – Er egentlig god nok i massevis, og finner den bare litt form igjen, ja, da kan den opplagt skrelle. Plukkes tidlig med på bongen.

V65-2 : 8 Gomnes Hønk – Var klink overlegen etter et lengre avbrekk nest sist, mens den feilet fra seg en plass på trippelen sist. I kveld blir den nok kjørt i rygg, den møter på en motstand som ikke skremmer, og uten tull underveis så skal sjansene være gode. SPILLES!

V65-3 : 10 Langlands Odin – Har vunnet 2 av 2 med samme kusk før, og Stine Birkeland kjenner denne svært godt. Var god i nederlaget mot bedre hester enn dette sist, og normalt runder den til seier selv om den altså har 40m tillegg. På de litt større bongene plukker vi dog med 5 Moi Edel. Er solgt til Øystein Tjomsland, rapportene er fine, og på ren kapasitet er denne hoppen knallgod. Kan fakta overraske om den leverer på sitt beste. TO HESTER GJØR OPP!

V65-4 : 9 Royal Unibrew – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og dette er en hest som virkelig fortjener å vinne. Spurtet voldsomt ute i banen etter hinder på veien nest sist (13,1 s 300m), og den fikk et stort pluss i kanten av oss da. Nå sist satt den i rygg leder, og spurtet igjen meget sterkt (13,1 s 300m). Har full vinnerform i kroppen, motstanden skremmer ikke, og fra et gunstig smygspor er i hvertfall vi på vakt. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 2 Skylander Hill – Er MYE bedre enn raden, og den kan ikke få spesielt bedre betingelser enn hva den har foran seg i kveld. Sist ble det meste feil, men den spurtet likevel SOLID i kulissene etter at den altså havnet helt feil på det. Her passer distansen bedre, og fra et nydelig spor bak bilen så må den bare prøves. Slår til som en ordentlig godbit?

V65-6 : 2 Orlandostile – Knallfin finale med flere gode hester i grunnlaget. Vår soleklare ide gikk det helt grønne meldinger på etter et lengre avbrekk nest sist, men da ble det galopp i tetkjøring inn på den første svingen. Nå sist avgjorde den utrolig enkelt, og kom fulltanket til mål på en meget god tid. Har MYE inne, den håndterer normalt sporet, og denne skal de andre få slite med å slå. SPILLES!