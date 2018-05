Internasjonal V65 på Klosterskogen

The Dark Knight og Kristine Kvasnes vinner V65-3 på Momarken 24. april. Torsdag blir vallaken stor favoritt i V65-3 på Klosterskogen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Bergsåker: Toppobjekter blir servert til lunsj

V4 Bro Park: V4-galopp til lunsj

V64 Jägersro: Flott V64-omgang på Jägersro

Oddsdobbel: Charlton tar første steg mot opprykk

Oddssingel Premier League: United fortsetter på sparebluss

Oddssingel svensk cup: Djurgården jakter svensk cupgull

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Kristi Himmelfartsdag er definitivt ikke noen hviledag for verken travsporten eller galoppsporten. Det er høy aktivitet og torsdagen innledes med V4-trav fra Boden allerede kl 11.10. Deretter er det både V4-lunsj på Bergsåker og V4-galopp lunsj på Bro Park med spillestopp hhv 12.45 og 12.50. Haugaland travpark byr deretter på både V4 og V5-omgang. Torsdag ettermiddag er det så klart for V64-trav fra Jägersro, før Klosterskogen runder av torsdagen med internasjonal V65-omgang torsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om Klosterskogen og den internasjonale V65-omgangen som har innleveringsfrist kl 18.15. Jeg finner min banker i V65-3 som er kveldens monteløp.

Kvasnes er stor optimist

Det handler om den seks år gamle vallaken 4 The Dark Knight som virkelig har hevet seg i regi Kristine Kvasnes. Står med tre seire på de fire siste startene og to av seirene har kommet i monte. Motstandsmessig er det ikke allverden og Kristine Kvasnes tror på flott seiersmulighet på forhånd. Jeg er enig med henne og spiller 4 The Dark Knight som min V65-banker i V65-3 på Klosterskogen torsdag kveld.

Klar alternativ banker

I V65-6/V5-3/DD-2 kommer 7 Joe Hoe Lee til å bli klar favoritt, og det skal også Kihle-hesten være. Jeg spekulerte imot i V65-1 på Jarlsberg i den siste starten, selv om jeg også skrev at hesten var en alternativ banker. Fra dødens tok vallaken en råsterk seier på 12.2/1609 meter, og selv om distansen er 2100 meter torsdag og startsporet er sjanseartet, skremmer ikke motstanden. Jeg bankerspiller 7 Joe Hoe Lee på det minste V65-forslaget og både i V5 og DD blir hesten min banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Svak klasse på V65-1

Det er laber klasse på V65-1 og bortsett fra 7 Florry's Princess synes jeg de øvrige åtte deltagerne har vinnersjanse. Fireårshoppa 5 Josephine har levert fine løp hjemme på Forus og selv om det er ei dame som helst skal ha det litt servert, får hun et frekt vinnertips av meg i V65-1.

Anette tilbake i vinnersirkelen?

V65-2 er et løp kun utskrevet for damekusker og dyktige Anette Frønes som hadde slik voldsom seiersstim en periode, er betrodd 3 Kolbu Kæsj. Vallaken årsdebuterte med å få maks som tredje på Bjerke 3. mai, men møter særdeles billig motstand i dette løpet. Slik jeg leser løpet er det bergensgjesten 5 Vertigo Prinsesso imot og jeg låser (kanskje litt sjanseartet), V65-2 på disse to.

Enda en vallak som blir min favoritt

Både 4 The Dark Knight i V65-3, 7 Joe Hoe Lee i V65-6 og 3 Kolbu Kæsj i V65-2 er vallaker og forsyne meg er også min favoritt i V65-4/V5-1, 3 Lins Above vallak. Lins Above avsluttet flott til fjerde i et ganske bra V65-løp på Jarlsberg 27. april og møter klart overkommelig motstand i dette løpet. Fra et bra startspor blir 3 Lins Above min favoritt i et løp der jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Fokus kan lure alle

V65-5/DD-1 er utskrevet for kaldblodshester i grunnlag under 800 000 kr, men også åpent for hester som har tjent maks 30 000 kr på de fem siste startene. 11 år gamle 7 Finnskog Fokus har 1 188 023 kr i grunnlag og sånn sett en fin oppgave her. Sprint er neppe noe minus og formen er slett ikke verst. Mitt drag i et løp der jeg krysser for sju hester på de to største V65-forslagene.