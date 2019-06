Internasjonal V65 på Sørlandet i kveld

Ni år gamle Tarantino Hawk jakter sin første seier siden 2014 i V65-3 på Sørlandets travpark i kveld. Eirik Høitomt kusker i seiersløpet på Bjerke og han kusker også i kveld.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V75 Hagmyren: Stor jackpotomgang med ca 4 mill ekstra

V64 Bro Park: Dobbel jackpot med 997 946 SEK ekstra

V4/V5 Klampenborg: Herlig søndagsgalopp på Klampen

Tippetips: Full tillit til Molde på søndagskupongen

Oddssingel Eliteserien: Haugesund er en møkkaby for VIF

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt mener alvor

Oddsdobbel: Molde med eventyrlig statistikk hjemme mot Brann

Oddssingel U21-EM: Vi tror Tyskland vinner finalen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Afrikamesterskapet: 12 spillere du må opp for i Afrikamesterskapet

Søndag er det store jackpotter i både V64 og V75 i Sverige. På Bro Park er det dobbel jackpot i V64-spillet med hele 977 946 SEK ekstra i sekserpotten. På Hagmyren er det hele 3 967 830 SEK ekstra i sjuerpotten i søndagens V75-omgang der det kun er kaldblodsløp på menyen. I tillegg er det herlige galoppløp på Klampenborg med både V4 og V5 på menyen og søndag kveld varter så Sørlandets travpark opp med en flott internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Sørlandets travpark det heretter skal handle om i denne artikkelen. Her er det altså internasjonal V65 i kveld med spillestopp kl 18.15 og det er naturligvis også internasjonalt spill til V5 som har spillestopp kl 19.15. Eirik Høitomt er på plass på sin gamle hjemmebane i kveld og landschampionen har en rekke flotte vinnersjanser og kusker da også min V65-banker.

Niåring i knallform

Ni år gamle 3 Tarantino Hawk har faktisk ikke gjort mer enn 19 starter i sitt liv og åtte av disse gjorde hesten i fireårssesongen. Det året kom også den hittil eneste seieren i et V5-løp på Bjerke. Faktisk startet hesten kun i fem løp i perioden 2015 til 2019, men etter to og et halvt års pause, kom vallaken tilbake i løpsbanen i Drammen 16. mai. Stod vanskelig til i det løpet og kom aldri inn i matchen. Kom så ut igjen i et V75-løp på Bjerke onsdag 5. juni og hang veldig bra med storfavoritten Harmke Schermer til andreplass da. Solid treer bak favorittduoen Loveyou Hangover og Dansken i sitt siste løp på Sørlandet. Andrespor bak bilen i kveld og hesten er kvikk i vei. Møter svært overkommelig motstand og det skal være toppsjanse for seier. 2 Tarantino Hawk blir min V65-banker på Sørlandet i kveld i V65-3.

Taper ikke feilfritt?

4 Stjerne Kos er garantert den beste hesten i V65-1, men hesten blir neppe favoritt. Viste overlydsfart på Bjerke sist, men galopperte da inn i den siste svingen. Får Dag-Sveinung Dalen denne feilfritt rundt i kveld, er det neppe snakk om saken i V65-1. Dog er galopprisikoen høy, jeg spiller seks hester på de fleste forslagene i V65-1.

Storfavoritten har fortsatt ikke vunnet

Spillerne gjør 9 Red Love Vici naturlig nok til favoritt i V65-2 og det skal være en flott vinnersjanse for fireårsvallaken. Men hesten er uten seier på tolv forsøk og formsterke 3 Logical Speed er et klart motbud. Denne galopperte fra seg seieren sist på Jarlsberg, men da var det sprint. Er den klare tetkandidaten i løpet og jeg står på to hester på samtlige forslag i V65-2.

Viljen avgjør

I V65-4/V5-1 tror jeg løpet står mellom 6 Tintin og 3 Bjørnemyr Tara. Tintin er vanskelig å regne på, men han har en fin oppgave foran seg i kveld. Det har også Bjørnemyr Tara, men felles for begge er at de har sin verste bit de siste 100 metrene. Jeg låser uansett løpet på disse to på fleste forslagene, men tar med et par garderinger til på de største V65-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Høitomt har beste hesten

Fire hester skiller seg noe ut i V65-5/V5-2/DD-1 og mitt klare førstevalg heter 7 Vital Vinter. Fireåringen som trenes av Kjell Løvdal har den største kapasiteten,men er samtidig vanskelig å få feilfritt rundt. Løvdal er fornøyd med hesten i trening og jeg setter denne først i dette løpet.

Kanonform - DD-banker tross tolvtespor

Det er fin klasse på V65-6/V5-3/DD-2 og mange som kan vinne løpet. 12 Skylander Hill holder hysterisk form. Kjørte seg til tet mot Fabian B.R. sist i et lunsjløp og lignet en vinner da, men galopperte umotivert. Til tross for tolvtespor bak bilen i kveld, lanserer jeg 12 Skylander Hill som min DD-banker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V65-spillet garderer jeg dog bredt og tar med sju hester på det største forslaget.