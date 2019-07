Jackpot på Jarlsberg med ny Gundersen-dominans

Bjerke28082018. Max Brady og kusk Magnus Teien Gundersen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende trav- og galopphelg står foran oss med sommertravet på Jarlsberg som det soleklare høydepunktet. Det er V75 både lørdag og søndag og storløpene står i kø. Det gjør de også på Jarlsberg fredag kveld da Jarlsberg Grand Prix for de norskfødte fireåringene skal avgjøres med både kvalifisering og finale. Her er det jackpot i V65-spillet med 402 317 kr ekstra i sekserpotten. I tillegg til løpene på Jarlsberg, er det også stor jackpotomgang i V64-spillet i Arvika med hele 1 719 743 SEK ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 19.30. Fredag ettermiddag er det V65-lunsj i Lycksele og tidlig fredag kveld er det også V5-galopp fra Jägersro, her er det spillestopp kl 17.54.

Det ble som ventet lettløst under torsdagens V65-omgang på Jarlsberg og således ingen utbetaling for fem rette. Dermed er det 402 317 kr ekstra i sekserpotten til kveldens V65-omgang der Jarlsberg Grand Prix for de norskfødte fireåringene er det store sportslige høydepunktet. Magnus Teien Gundersen vant tre løp torsdag, blant annet med min V65-banker Ivan B.R. i V65-1. Stall Gundersen er godt forspent med vinnersjanser også i kveld. Kvalifiseringsløpene til Jarlsberg Grand Prix kjøres om hhv V65-1 og V65-2 i kveld og jeg finner min banker i V65-2.

Leder hele veien?

2 Max Brady er min småfrekke V65-banker i kveld. Stall Gundersen presenterte to meget flotte treåringer i går og Max Brady leverte en flott årsdebut på i Stavangerløpet på Forus og var tredje i mål, helt på linje med stallkameraten Noble Superb som vant løpet og toeren Catherine's Chevy. I kveld er det sprint og spor to bak bilen, mens Catherine's Chevy har sjettespor. Da er det tetgaranti for Max Brady og jeg innbiller meg at sprint ikke er noe minus for denne. Det er ikke sikkert Max Brady blir favoritt, men vinnersjansene skal være meget gode. Jeg trår til og bankerspiller 2 Max Brady i V65-2.

Startsiden avgjør i V65-1

Den første kvalifiseringen til JGP kjøres som V65-1 og normalt står seieren mellom 1 Royal Muscle og 2 Noble Superb. De har vist mest hittil og de har trukket de beste sporene. Skulle Noble Superb ta en lengde på Royal Muscle er nok løpet kjørt, men det er ikke gitt. Jeg spiller begge hestene på samtlige V65-forslag og bruker også disse som dobbeltbanker i V5-spillet. V5-spillet innledes kl 18.40.



Ikke gitt at Majoren tar sin tredje strake

Det er veldig bra klasse på V65-3 som er løp i grunncupen for kaldblodshester. 8 Ask Major har sett lysende ut på slutten og jakter sin tredje strake seier i kveld. Fjerdespor volte på tillegg kan dog stelle det til for Bork Odin-sønnen og han møter bra konkurrenter i tillegg. Jeg velger bred gardering i V65-3.

20 strake seire - hva nå?

I V65-4 kommer ubeseirede 1 Lesja Odin til å bli sedvanlig stor favoritt. Tjomsland-traveren har altså vunnet 20 strake løp og enda ikke tapt. I kveld skal seiersmaskinenn ut på sprint for første gang i karrieren og det er neppe noen tvil om at denne kan fly fort på en sprint. Førstespor bak bilen er dog neppe det startsporet Tjomsland mest ønsket seg. Jeg dobler opp V65-bongene med 6 Godtepåsen som har levert meget bra i sine to løp i regi Marius Høitomt.

Jakter stolpe i raden

Et veldig fint hoppeløp for kaldblodshester venter i V65-5/DD-1. Simen Bjørbæk Jessen-trente 11 Tenk Nå Dina jakter sin femte strake seier og hoppa har rett og slett vært knakende god i det siste. Men møter kvalifisert motstand i kveld og det skal ikke bli mye feil på veien, for at hoppa går på et nederlag. Jeg velger å bankerspille 11 Tenk Nå Dina i DD-spillet.



Men i V65-spillet tar jeg med 10 hester på det største forslaget. Merk at V65-5 også er starten på V4-spillet. I V4-spillet inngår også finalen av Jarlsberg Grand Prix. Det feltet blir ikke klart før i kveld, ergo blir ikke V4-kupongen heller komponert før det feltet er klart.

Herlig klasse på V65-finalen

2609 meter er distansen som venter i V65-6/DD-2 som er et løp i grunndivisjonen for varmblodshester. 2 Hardy B.R. har vært knallgod i sine siste løp og gjorde kanskje karrierebeste i seiersløpet på Bjerke sist. Står ypperlig til i spor to bak bilen i kveld go blir min favoritt i et meget fint spilleløp der jeg markerer for sju hester på de to største V65-forslagene.