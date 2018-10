Jackpot på Klosterskogen

Troll Svenn jakter stolpe i raden, og har en finfin sjanse til å klare det i Skien i dag. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4 Mantorp: Flott V4-omgang til lunsj

V5 Leangen: V5-lunsj med Atle Solhus som nøkkelkusk

V4/V5 Øvrevoll: Herlig torsdagsmeny på Øvrevoll

Oddstips 1: Kan Rosenborg overraske i Europa?

Oddstips 2: Europa-eventyret fortsetter i Sarpsborg

Oddstips 3: Målfest på Stamford Bridge



En herlig torsdag står foran oss og det er mye vi skal gjennom denne torsdagen. Spillemessig er det selvsagt den doble jackpotomgangen i V64-spillet i Gävle som er størst. Voldsomme 3 982 755 SEK venter ekstra i sekserpotten. I tillegg er det også stor jackpotomgang i V65 på Klosterskogen. Her er det 373 240 kr ekstra i sekserpotten. Men før disse kveldsstevnene, skal vi gjennom både V4-lunsj på Mantorp og V5-lunsj på Leangen. I tillegg er det ettermiddagsløp på Øvrevoll og der er det både V5 og V5 på plakaten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lerum med flere V75-fulltreffere på Momarken 20. oktober! Undertegnede gjorde nesten rent bord under V75-omgangen på Momarken lørdag, og den MINSTE BONGEN til Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211 ,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Nå er det kun jackpotomgangen på Klosterskogen vi skal ha fokus på, og vi kommer til å gå for to bankere. Det er en spillemessig fin omgang vi har foran oss, og ekstra i sekserpotten ligger det 373 240 kroner.

Sjekk ut følgende analyser:

V65-2: 6 Troll Svenn skal altså hente tyve meter tillegg på 5 Strikkprinsen, og det tror jeg Løvdal-traveren klarer uten problemer. Sistnevnente er ikke i samme form for tiden, og det sies at hesten heller ikke har trent som best for tiden. Undertegnede ser for seg at etter 500 meter så er hestene side om side. Og det kommer ikke Troll Svenn til å bruke så mye krefter på. Denne hesten er meget sterk, og tåler å gjøre en stor del jobb i løpene.

Troll Svenn liker seg virkelig godt i monte, og vinner han i dag så tar han sin femte strake monteseier. Det er meget sterkt. På 13 montestarter er fasiten åtte seiere. Det har kun blitt to galopper, og Helene Kolle har et meget godt tak på hesten. Sammen er de en veldig vrien duo å rå på. Jeg tror Troll Svenn blir ridd opp i ryggen til Strikkeprinsen ganske tidlig, og derfra skal sjansene være store for seier. Han har sett helt rå ut i de to siste startene, og tillegget bekymrer ikke. All in!



V65-1: I den første avdelingen så er det en hyggelig sjanse for at enten 1 Louis d`Estino eller 3 Expensive Hangover.

Førstevalget mitt blir 1 Louis D`estino, og jeg håper Heisholt-traveren traver feilfritt rundt den første svingen. Da har han helt klart kapasitet nok til å vinne dette løpet. Tredje sist på Sørlandet var hesten strålende, mens det nå har blitt to galopper på rad. I dag ser jeg for meg at det enten blir tet eller rygg leder. 3 Expensive Hangover var god sist til seier, og skal regnes tidlig nok en gang. På tre av fire bonger får og 4 Well Made plass. Hesten var veldig god sist han var på Klosterskogen, men har uvisst form. 12 Bailiss er fjerdevalget mitt. Hesten gjorde noen strålende løp for en stund siden, og har møtt på litt tøff motstand den siste tiden. Tilbake mot riktig motstand i dag.



V65-3: 6 Førlands Odin blir mitt førstevalg i dette løpet. Hesten til Per-Eivind Tjordal var helt enorm nest sist på Bjerke. Det ble dødens utvendig for Edens Odin hele veien, og at hesten ble tredje var imponerende. Nå sist kom han ut på Biri, med Svein Ove Wassberg i sulkyen, og her møtte Førlands Odin på meget gode hester. Grislefaksen G.L vant løpet. Inn mot den siste svingen satt Førlands Odin først i tredjespor og virket seiersaktuell, det var derfor veldig merkelig at hesten stoppet fullstendig opp nedover oppløpet. Glem det. Mot dagens motstand duger Tjordal-traveren alle dager. Spilles!

Merk at i dette løpet så begynner V5-spillet opp. Og i denne spillformen så går jeg all in i V5-5 og bankerspiller 7 Biffman Ø.K. Hesten var veldig positiv sist, og skal ha fine vinnersjanser i det løpet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4: 6 Fernandez B.R har vunnet begge sine løp, og har vært god. Men jeg kan ikke bankerspille hesten i dette løpet. Det er noen konkurrenter som vi bare må spille, og det er tross alt en hest som kun har to starter i baggasjen. I tillegg så har begge disse gått med bilstart, og i dag er det voltestart for første gang. Det går sikkerrt fint, men jeg mener vi må prøve i mot den klare favoritten. Han skal dog regnes på alt.

Først og fremst så er det uten tvil 9 Starlight Morning som må få oppmerksomhet i dette løpet. Innsatsen sist på Jarlsberg var ekstremt positiv. Hesten til Conny Engebråthen spurtet i stor stil til fjerdeplassen, med masse fart over mållinjen. Sisterunden gikk på en høy 16-tid. Det er ikke så farlig, men det er det inntrykket hun viste som er interessant. Revenue-datteren bør levere en solid innsats her, og jeg synes hun er veldig spennende i dette løpet. Med må alt av bonger.

I tillegg tar jeg med 8 N.Y Rose Line på bongene. Hoppa hadde litt flaks ved seieren sist, men viste klar forbedring og skal tas på alvor.



V65-5: 7 Dream Builder. Denne begynner virkelig å komme i form nå, og er svært aktuell i dette løpet. Han er bedre enn de fleste her, men det ligger jo an til at det fort kan bli en tøff tur. Uansett så er dette det klare førstevalget mitt. Nå har vallaken fått to løp i regi Marius Høitomt, og første gang ut var hesten noe skuffende. Det løpet trengte 5-åringen, for han var adskillig bedre nå sist. Han fulgte Gretzky B.R veldig fint inn i mål, og virket egentlig ikke spesielt sliten over mål. Problemet til Dream Builder er at han er mer sterk enn speedig, og han kunne ikke utligne farten til gode Gretzky B.R. Innsatsen til fjerdeplassen, kun en lenge bak vinneren, var virkelig et steg i riktig retning for Dream Builder. I dag ligger det an til at Høitomt kjører offensivt, og da skal hesten ha god vinnersjanse. Bankerspilles i DD-spilles denne.

På V65-spillet så mener jeg det er to hester som skiller seg ut mot Dream Builder. Det er 2 Skytten Lisl og 3 May Lane. Begge hestene har form, og de har møtt på bedre motstand, foruten Dream Builder, de siste gangene. Tre hester på alle forslag!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-6: 7 Impression er riktig favoritt i dette løpet, men blir ingen banker. Og det har litt med at det er siste indre på Klosterskogen. Siste indre er kort forklart at hesten som sitter i ryggen på lederen kan spurte fritt innvendig. Man blir ikke sittende fast om man sitter i lederen sin rygg. Og jeg ser for meg at enten 2 King Senator eller 3 Nad Al Sheba tar seg til tet tidlig, slipper trolig til favoritten 7 Impression etter 2-300 meter. Deretter vil det dempes kraftig, og det blir trolig et rent speedoppgjør til slutt. Da kan Impression tape dette, selv om han har sett svært fin ut i de siste løpene sine. Det rapporteres fra trenerhold at amerikanervognen blir tatt av i dag, da Klosterskogen ikke er en optimal bane for bruk av den vognen. Dette bør ikke være et minus, men slikt jeg ser det er det hvertfall ikke et pluss.

2 King Senator, 3 Nad Al Sheba og 9 Zoot Va Bene er tre hester som alle får plass på forslagene sammen med favoirtten i den siste avdelingen. På de største bongene slenger jeg og på 1 Andova og 11 The Secret Light.