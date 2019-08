Jackpot på Klosterskogen

Gunnar Austevoll kusker Nettavisens V65-banker på Klosterskogen i kveld. Her ser vi Gunnar sammen med Gigant Invalley under et løp på Bjerke tidligere i år. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En usedvanlig hektisk torsdag står foran oss og Nettavisen har tips til fem kjøringer i dag. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Dannero, før Bergen travpark overtar med lunsjløp og her er det både V5 og V4. Tidlig torsdag kveld er det så klart for galopp fra Bro Park, også her er det både V5 og V4 på menyen. Det spillemessige høydepunktet er på Klosterskogen. Her det det V65 med JACKPOT og 326 703 kr ekstra i sekserpotten. Og til sist er det en flott V64-omgang fra Boden.

Etter tre dager med klasseløpskvalifiseringer på Bjerke og stort sett veldig oversiktlige løp, er det "endelig" tilbake til hverdagen og hverdagshester når Klosterskogen er vertskap for kveldens V65-omgang. Her er det altså jackpot og 326 703 kr ekstra i sekserpotten ettersom tirsdagens V65-omgang på Bjerke som ventet ble svært så favorittpreget. Det vrimler ikke akkurat av bankerkandidater i kveld, så jeg valgte til slutt min banker i V65-1. Det handler om 6 Tiger Man E.P. som også kommer til å bli kveldens klart største favoritt.

Kanongod sist - enkel motstand i kveld

Nevnte 6 Tiger Man E.P. var strålende i seiersløpet på Bjerke sist. Tross dødens hele veien, holdt vallaken enkelt unna mot mål. 5 Boynton var med i det samme løpet, men var kun fjerde i mål etter innvendig løp og åpning på oppløpet. Boynton er kvikk i vei, men normalt er den klart best med ryggløp og på Kloster er det som kjent siste indre. Jeg tror Gunnar Austevoll sitter tidlig i tet med startraske Tiger Man E.P. Er hesten i nærheten av prestasjonen fra sist, skal dette være en flott vinnersjanse. 6 Tiger Man E.P. blir min V65-banker på Klosterskogen i kveld.

1300 meter der de fleste kan vinne

V65-2 er skrevet ut over den uvanlige distansen 1300 meter og elitehesten Galileo må starte fra åttendespor da denne har høyest grunnlag. Det er mange startraske hester på innsiden og bortsett fra 1 Ruskeli Blesa og 6 Tøffe Toft, tar jeg med de seks øvrige i dette løpet på samtlige V65-forslag.

Kan ta årets første

V65-3 er et sprintløp for varmblodshester og dette løpet holder ikke høy sportslig klasse. 5 Florry's Princess dro unna i tet mot mye bedre hester enn dette på Jarlsberg for snaue to uker siden og så faktisk ut som en vinner i det lengste, men ble fanget av to konkurrenter siste biten. Står til for tet også i kveld og skal ha gode muligheter til å ta årets første seier. 7 Harley Quinn er motbudet, og for de som jakter en dyping er 1 Lins Above en mulig skrell fra sitt fine innerspor. Jeg tar med denne og 3 Tarantino Hawk på de største V65-forslagene.

To hester gjør opp i V65-4

Heller ikke V65-4/V5-1 holder særlig høy sportslig standard. 2 Unaffected står perfekt til i andrespor og skal ha et god bud på seieren sammen med sin faste følgesvenn Anette Frønes. Det er 9 King N' Swing i mot slik jeg leser løpet.

Jessen har beste hesten

I V65-5/V5-2/DD-1 er det derimot flere som kan vinne. For meg er 11 Tenk Nå Dina det soleklare objektet. Hoppa til Simen Bjørbæk Jessen radet opp med seire for noen måneder siden og var også solid i comebacket på Bergsåker for noen uker siden. Ellevtespor på Klosterskogen er en krevende utgangsposisjon, men motstanden alt annet enn avskrekkende. Jeg lanserer 11 Tenk Nå Dina som min DD-banker.



