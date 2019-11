Jackpotkveld fra Örebro

Mikael J. Andersson er aktuell i kveldens V65-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Örebro står for kveldsunderholdningen, og det er altså JACKPOT I KVELDENS V65-OMGANG. Kr.115 046 ligger ekstra i sekserpotten, og det er liten tvil om at vi jakter den ekstra "deigen" med våre oppdaterte tips. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V65-5, og der står 10 Västerbo Imtheman alene. Har imponert veldig på slutten, og i kveld burde det komme en ny seier. ALL IN! Ta rygg på følgende:

V65-1 : 7 Wollafur – Innledningsløpet er interessant, og her må vi bare prøve oss med en skikkelig formbombe som vår tipsener. Wollafur har sett ordentlig bra ut på slutten, og den har gått solid til mål. Distansen i kveld er kun et pluss, og mot en motstand som overhodet ikke skremmer så er i hvertfall vi på vakt. Tar en etterlengtet seier? Vi er klart inne på akkurat det…

V65-2 : 13 Vincitori Indika – Stort felt, men her er det også et klart skille på de beste målt mot de nest beste. Favoritten er nok motivert, og den har virkelig vært forbedret i ny regi. Gikk meget sterkt etter galopp sist, og den er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Runder en overkommelig gjeng? 11 Joker Arriba – Gikk en 15-tid etter et lengre opphold sist, men var tung i kroppen. Er normalt MYE forbedret med en blåser i kroppen, og dermed er den skrellaktuell i et billig løp som dette.

V65-3 : 8 Harper Seabrook – Er det egentlig en veldig fin grunnkapasitet i, og den har blitt matchet mot bedre hester enn dette. Kommer nå ut etter pause, den er blitt strøket inn to spor, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Burde dukke opp på foto, og vi iler til med tipsnikken. 6 Golden Guard – Ble sjenert fra seieren sist, og kom altså VOLDSOMT tilbake. Er under en solid utvikling, og helaktuell for dem som garderer.

V65-4 : 6 Heartbomber – Rader opp med fine innsatser, og spurtet klart bra nedover oppløpet sist. Kommer ut i ikke veldig harde omgivelser, og får bare kusken til styringen så burde den dukke opp langt der fremme. Settes helfrekt først. 3 No Regrets Trot – Blir HARDT spilt etter den debuterte med seier i ny regi sist. Vær dog litt OBS på at kusken her har 0 seire på 27 løp de siste fem årene…

V65-5 : 10 Västerbo Imtheman – Er VELDIG bra, og dagens i særklasse beste banker. Den var knallgod når den vant sprettlett fra dødens tredje sist (sko på alle fire), fulgte opp med å imponere fra dødens nest sist, mens den sist lekte seg fra tet. Her er det med veldig få unntak billig i mot, den tåler å bli brukt hele veien, og sjansene må altså være STORE. ALL IN!

V65-6 : 5 Harley Zon – Småskummel finale hvor det kan skrelle til. Vår ide har det ikke lykkes skikkelig for i år, og den har liksom aldri kommet i gang. Var veldig bra i fjor, og den besitter fin kapasitet. Kommer nå ut etter en liten pause, og er behandlet i oppholdet. Kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand, og den er spillbar. PLUKKES MED PÅ ALT!